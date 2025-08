сегодня



Новое видео BABYLON A.D.



"When The World Stops", новое видео группы BABYLON A.D., доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома When The World Stops, выходящего первого сентября на Kivel Records:



When The World Stops

Come On Let’s Roll

Don’t Ask Qustions

Love Is Cruel

Toxic Baby

I Don’t Beleive In You

Power Of Music

Torn

The Damage Is Done

Oh Suki

Sadness Madness







+0 -0



просмотров: 96