Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
Crystal Tears

11 авг 2025 : 		 Новая песня CRYSTAL TEARS

19 сен 2019 : 		 CRYSTAL TEARS нашли вокалиста

22 фев 2018 : 		 Новый альбом CRYSTAL TEARS выйдет весной

18 май 2017 : 		 Гитарист ALICE COOPER на новом альбоме CRYSTAL TEARS

14 мар 2016 : 		 CRYSTAL TEARS работают над новым материалом

24 сен 2015 : 		 Концертное видео CRYSTAL TEARS

4 окт 2014 : 		 Новое видео CRYSTAL TEARS

1 апр 2014 : 		 Новое видео CRYSTAL TEARS

4 мар 2014 : 		 Актер из "Ходящих мертвецов" представляет новый альбом CRYSTAL TEARS

9 янв 2014 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES представляет новый альбом CRYSTAL TEARS

27 дек 2013 : 		 Рождественское видео CRYSTAL TEARS

8 ноя 2013 : 		 Новое видео CRYSTAL TEARS

6 июн 2013 : 		 Обложка нового альбома CRYSTAL TEARS

5 апр 2013 : 		 CRYSTAL TEARS на MASSACRE RECORDS

26 дек 2012 : 		 Новый состав CRYSTAL TEARS

14 дек 2012 : 		 CRYSTAL TEARS завершили запись

5 май 2011 : 		 CRYSTAL TEARS работают над новыми песнями

30 май 2010 : 		 Новое видео CRYSTAL TEARS
Новая песня CRYSTAL TEARS



"Bloodstorm", новая песня группы CRYSTAL TEARS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Athanato, выход которого запланирован на Sliptrick Records




просмотров: 93

