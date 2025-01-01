×
Crystal Tears
Греция
-
http://www.crystal-tears.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/crystaltearsgr
Facebook:
https://www.facebook.com/crystaltearsband
11 авг 2025
:
Новая песня CRYSTAL TEARS
19 сен 2019
:
CRYSTAL TEARS нашли вокалиста
22 фев 2018
:
Новый альбом CRYSTAL TEARS выйдет весной
18 май 2017
:
Гитарист ALICE COOPER на новом альбоме CRYSTAL TEARS
14 мар 2016
:
CRYSTAL TEARS работают над новым материалом
24 сен 2015
:
Концертное видео CRYSTAL TEARS
4 окт 2014
:
Новое видео CRYSTAL TEARS
1 апр 2014
:
Новое видео CRYSTAL TEARS
4 мар 2014
:
Актер из "Ходящих мертвецов" представляет новый альбом CRYSTAL TEARS
9 янв 2014
:
Гитарист GUNS N' ROSES представляет новый альбом CRYSTAL TEARS
27 дек 2013
:
Рождественское видео CRYSTAL TEARS
8 ноя 2013
:
Новое видео CRYSTAL TEARS
6 июн 2013
:
Обложка нового альбома CRYSTAL TEARS
5 апр 2013
:
CRYSTAL TEARS на MASSACRE RECORDS
26 дек 2012
:
Новый состав CRYSTAL TEARS
14 дек 2012
:
CRYSTAL TEARS завершили запись
5 май 2011
:
CRYSTAL TEARS работают над новыми песнями
30 май 2010
:
Новое видео CRYSTAL TEARS
сегодня
Новая песня CRYSTAL TEARS
"Bloodstorm", новая песня группы CRYSTAL TEARS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Athanato, выход которого запланирован на Sliptrick Records
http://www.crystal-tears.com/
