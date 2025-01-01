Новая композиция SKOLD

Arts
“Pop The Smoke”, новая песня группы SKOLD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Caught In The Throes, выход которого запланирован на десятое октября на Metropolis Records:

“All The $ In The World”
“Cold As Ice”
“=’s (Private Libertine)”
“House Of A Thousand Lies”
“The Great Theatricality”
“All Humans Must Be Destroyed”
“In A Grave (Specter)”
“Soon Enough”
“That Kind Of Magic (Confessions Of A Supermodel)”
“Do You Really?”
“The Inconsolable”
“Wrong Everything”
“Pop The Smoke”
“Digging My Own Grave”




