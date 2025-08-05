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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 124
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
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*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 22
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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 124
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 24
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 22
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*

Slayer

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Юбилейный винил SLAYER выйдет осенью



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Nuclear Blast отметит десятилетие альбома SLAYER Repentless выпуском специального винила тиражом в 3 400 копий.








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5 авг 2025
H
H-mer
Помню как ждал этот альбом. Казалось, что прошла вечность, прежде чем он увидел свет. И вот прошло 10 лет.
просмотров: 394

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