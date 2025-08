Новая песня VINDICATOR

Vindicator



-

https://vindicator.bandcamp.com/

Myspace: http://www.instagram.com/vindicatormetal

Facebook: http://www.facebook.com/vindicatormetal





5 2025 : VINDICATOR

28 2025 : VINDICATOR







VINDICATOR



Battle Box, VINDICATOR, . Whispers Of Death, 22 :



Whispers Of DeathAnxietys Grip

Charnel Pastures

Thirst For Violence

Your World Dies In Flame

Exhaustion

Novocain

Bleed Between The Lines

Merry Evenings Make Sad Mournings

Battle Box

Abominable Intelligence

Ripper Attack

Obsoletion Complete https://vindicator.bandcamp.com/







+0 -0



: 117