Новое видео VIOLATOR



“Chapel Of The Sick”, новое видео VIOLATOR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Unholy Retribution, выход которого намечен на пятое сентября на Kill Again Records:



“Hang The Merchants Of Illusion”

“Cult Of Death”

“Persecution Personality”

“Destroy The Altar”

“The Evil Order”

“Chapel Of The Sick”

“Rot In Hell”

“Vengeance Storm” http://www.violatorthrash.com







