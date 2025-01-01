BLACK SABBATH доминируют в чартах

23 май 2025 :
|
GUS G. о финальном шоу BLACK SABBATH
22 май 2025 :
|
IAN GILLAN: «Слава Богу, они пересведут мой альбом с BLACK SABBATH»
13 май 2025 :
|
ROB HALFORD сожалеет, что пропустит концерт BLACK SABBATH
2 май 2025 :
|
STEVEN TYLER и SOUNDGARDEN выступят на прощальном шоу BLACK SABBATH
27 апр 2025 :
|
Гитарист SLAYER о выступлении на концерте BLACK SABBATH
15 апр 2025 :
|
Музыканты ANTHRAX признаются в любви к BLACK SABBATH
3 апр 2025 :
|
SHARON OSBOURNE хочет запустить голограм-шоу BLACK SABBATH. Как ABBA
29 мар 2025 :
|
Музыканты BLACK SABBATH о юбилее Sabotage
26 мар 2025 :
|
£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH
17 мар 2025 :
|
ZAKK WYLDE о финальном шоу BLACK SABBATH
16 мар 2025 :
|
K.K. DOWNING об участии в финальном шоу BLACK SABBATH
4 мар 2025 :
|
SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH
17 фев 2025 :
|
GUNS N' ROSES, TOOL и RIVAL SONS добавлены на концерт BLACK SABBATH
17 фев 2025 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH»
14 фев 2025 :
|
Очередь за билетами на концерт BLACK SABBATH составила 125 000. Удача улыбнулась тому, кто заплатил 3 000 фунтов за билет
11 фев 2025 :
|
K.K. DOWNING об участии в концерте BLACK SABBATH
5 фев 2025 :
|
METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SABBATH
24 дек 2024 :
|
Концертное видео JAZZ SABBATH
19 дек 2024 :
|
Концертное видео BLACK SABBATH 1976 года
4 дек 2024 :
|
Барабанщик ALCATRAZZ вспоминает о работе с BLACK SABBATH
1 дек 2024 :
|
Барабанщик ELO рассказал, как очутился в составе BLACK SABBATH
27 ноя 2024 :
|
Альбом BLACK SABBATH попал в чарты
25 ноя 2024 :
|
Продюсер BLACK SABBATH "Forbidden": «Я получил письмо с требованием прекратить сотрудничество с группой от Sharon»
21 ноя 2024 :
|
Японский бонус от BLACK SABBATH
7 ноя 2024 :
|
Обновленное видео BLACK SABBATH
31 окт 2024 :
|
Астон Вилла и Адидас выпускают футболки и бутсы BLACK SABBATH
25 окт 2024 :
|
BILLY IDOL: «Я узнал о BLACK SABBATH за месяц до выхода дебюта»
24 окт 2024 :
|
Обновленное видео BLACK SABBATH
15 окт 2024 :
|
Фрагмент нового релиза JAZZ SABBATH
9 окт 2024 :
|
Превью нового релиза JAZZ SABBATH
9 сен 2024 :
|
Новое видео JAZZ SABBATH
24 июл 2024 :
|
Участники BLACK SABBATH за Астон Виллу!
5 июл 2024 :
|
Басист BLACK SABBATH о "Cross Purposes"
17 июн 2024 :
|
GEEZER BUTLER о новом концерте BLACK SABBATH
15 июн 2024 :
|
Концертный винил BLACK SABBATH выйдет осенью
11 июн 2024 :
|
Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенным с самого начала
9 июн 2024 :
|
CARMINE APPICE считает, что BLACK SABBATH не играли тяжёлый металл
5 июн 2024 :
|
Фрагмент нового бокс-сета BLACK SABBATH
4 июн 2024 :
|
TONY MARTIN объяснил, почему "Eternal Idol" не попал в новый бокс-сет BLACK SABBATH
28 май 2024 :
|
TONY IOMMI о пересведении альбома "Born Again"
27 май 2024 :
|
TONY IOMMI о желании OZZY OSBOURNE'а в последний раз выступить с BLACK SABBATH
26 май 2024 :
|
Обновленная версия клипа BLACK SABBATH
25 май 2024 :
|
Эдди Ван Хален всё-таки записывался с BLACK SABBATH
24 май 2024 :
|
TONY IOMMI и TONY MARTIN обсуждают BLACK SABBATH
20 май 2024 :
|
OZZY OSBOURNE сожалеет, что BLACK SABBATH так и не сыграли с Bill'ом Ward'ом
15 май 2024 :
|
TONY IOMMI и TONY MARTIN обсуждают BLACK SABBATH
27 апр 2024 :
|
TONY IOMMI и TONY MARTIN обсуждают BLACK SABBATH
13 апр 2024 :
|
TONY IOMMI и TONY MARTIN обсуждают BLACK SABBATH
29 мар 2024 :
|
Вскрытие BLACK SABBATH
22 мар 2024 :
|
Бокс-сет TONY MARTIN-Era BLACK SABBATH выйдет в мае
5 мар 2024 :
|
BLACK SABBATH набрали миллиард
3 фев 2024 :
|
Установка BLACK SABBATH на продажу
21 янв 2024 :
|
Видео полного выступления BLACK SABBATH 1992 года
6 янв 2024 :
|
ZAKK SABBATH исполняют BLACK SABBATH
4 янв 2024 :
|
TONY IOMMI и BRIAN MAY исполняют BLACK SABBATH
3 янв 2024 :
|
TONY IOMMI подвёл итоги года
11 дек 2023 :
|
ZAKK SABBATH исполнили BLACK SABBATH
27 ноя 2023 :
|
VINNY APPICE об исполнении материала BLACK SABBATH и DIO: «Люди хотят его услышать»
23 ноя 2023 :
|
Как TONY IOMMI придумал главный хит BLACK SABBATH
9 ноя 2023 :
|
BLACK SABBATH в Наполеоне
12 окт 2023 :
|
SHARON OSBOURNE о балете
11 окт 2023 :
|
GRAHAM BONNET мог попасть в BLACK SABBATH?
2 окт 2023 :
|
Трейлер балета BLACK SABBATH
25 сен 2023 :
|
TONY IOMMI неожиданно появился на балете BLACK SABBATH
30 авг 2023 :
|
Басист BLACK SABBATH: «Никто нам с альбомом из KICK AXE не помогал»
13 авг 2023 :
|
Концертный релиз BLACK SABBATH выйдет осенью
11 авг 2023 :
|
Очередной винил от BLACK SABBATH
27 июл 2023 :
|
GEEZER BUTLER о Ронни Джеймсе Дио в BLACK SABBATH: «Это было похоже на возрождение — как будто из пепла восстаёт феникс»
8 июл 2023 :
|
Бокс-сет BLACK SABBATH выйдет летом
5 июл 2023 :
|
GEEZER BUTLER — о термине «тяжёлый металл» в отношении BLACK SABBATH: «Я привык к этому»
4 июл 2023 :
|
TONY IOMMI — о переизданиях альбомов BLACK SABBATH: «Всё это требует времени и должно быть сделано поэтапно»
3 июл 2023 :
|
Почему BLACK SABBATH отказались от Power Trip
1 июл 2023 :
|
BLACK SABBATH в 4.0
18 июн 2023 :
|
GEEZER BUTLER — о выступлении ROB'a HALFORD'a с BLACK SABBATH: «Это было здорово»
17 июн 2023 :
|
GEEZER BUTLER — о вероятности воссоединения BLACK SABBATH: «Всё решено»
8 июн 2023 :
|
Басист BLACK SABBATH заявил, что не располагает внутренней информацией об уходе барабанщика
16 май 2023 :
|
Фрагмент переиздания BLACK SABBATH
5 май 2023 :
|
JON OLIVA — о том, как чуть не оказался в BLACK SABBATH
3 май 2023 :
|
Новая песня JAZZ SABBATH
12 апр 2023 :
|
Фрагмент переиздания BLACK SABBATH
10 апр 2023 :
|
Переиздание BLACK SABBATH выйдет летом
4 янв 2023 :
|
TONY IOMMI — о переиздании альбомов BLACK SABBATH с TONY MARTIN'ом
1 дек 2022 :
|
Вокалист BLACK SABBATH: «Я просто выкинул этот альбом в окно»
24 ноя 2022 :
|
TONY MARTIN: «Наверное, бокс-сет SABBATH выйдет в 2023»
14 ноя 2022 :
|
Видео полного выступления JAZZ SABBATH
8 окт 2022 :
|
Новые фигурки BLACK SABBATH
5 окт 2022 :
|
Переиздания BLACK SABBATH выйдут осенью
26 сен 2022 :
|
OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома BLACK SABBATH
16 авг 2022 :
|
Где Geezer, Tony?!
15 авг 2022 :
|
Британские политики обратились к королеве с просьбой наградить BLACK SABBATH
9 авг 2022 :
|
OZZY OSBOURNE и TONY IOMMI вновь на сцене!
10 июл 2022 :
|
Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл»
6 июл 2022 :
|
ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фронтмена
3 июл 2022 :
|
Протестующие использовали скамейку BLACK SABBATH
6 май 2022 :
|
Новинки от BLACK SABBATH и PUCK HCKY
1 май 2022 :
|
Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал продюсер на альбоме "13"
6 фев 2022 :
|
TONY MARTIN считает, что у BLACK SABBATH есть возможность что-нибудь записать с BILL'ом WARD'ом
28 янв 2022 :
|
Новый JAZZ SABBATH выйдет весной
26 янв 2022 :
|
TONY MARTIN сообщил, что скоро выйдут переиздания альбомов BLACK SABBATH с его участием
23 янв 2022 :
|
TONY MARTIN с удовольствием бы перезаписал "Forbidden" BLACK SABBATH
16 янв 2022 :
|
TONY IOMMI и TONY MARTIN не могут легально записывать новую музыку под вывеской BLACK SABBATH
5 янв 2022 :
|
TONY MARTIN подтвердил, что записывал демо для альбома BLACK SABBATH "Dehumanizer"
29 дек 2021 :
|
GLENN HUGHES: «Я не горел желанием становиться участником BLACK SABBATH»
13 дек 2021 :
|
Гитарист BLACK SABBATH — о концертной деятельности: «Никогда не говори "никогда"»
3 дек 2021 :
|
Гитарист BLACK SABBATH: «Жду мастера "Born Again"»
10 окт 2021 :
|
BILL WARD хочет записать альбом с BLACK SABBATH
1 сен 2021 :
|
9-летняя ELLEN ALAVERDYAN исполняет BLACK SABBATH
11 авг 2021 :
|
Клавишник BLACK SABBATH выпускает альбом
2 авг 2021 :
|
Переиздание BLACK SABBATH выйдет осенью
8 июл 2021 :
|
Барабанщик BLACK SABBATH — о том, как он стал Vinnie
28 июн 2021 :
|
TONY IOMMI: «Я нашёл мастер-ленты "Born Again"»
20 июн 2021 :
|
Игра от BLACK SABBATH
3 июн 2021 :
|
Фрагмент переиздания BLACK SABBATH
31 май 2021 :
|
Барабанщик BLACK SABBATH: «Ну играл я в последнем туре, а дальше-то что?»
19 май 2021 :
|
Должен ли был BILL WARD играть на финальном концерте BLACK SABBATH?
19 май 2021 :
|
TONY IOMMI — о появлении Дио в BLACK SABBATH
17 май 2021 :
|
GEEZER BUTLER был рад, когда Дио начал сочинять тексты для BLACK SABBATH
10 май 2021 :
|
Туровый барабанщик BLACK SABBATH — о замене Bill'a Ward'a: «Это пик моей карьеры»
27 апр 2021 :
|
Трейлер новой книги о BLACK SABBATH
24 апр 2021 :
|
Гитарист BLACK SABBATH признался в любви к суперкарам
16 апр 2021 :
|
Переиздание BLACK SABBATH выйдет летом
10 апр 2021 :
|
Тизер фотокниги о BLACK SABBATH времен DIO
8 апр 2021 :
|
Фрагмент трибьюта BLACK SABBATH
6 апр 2021 :
|
VINNY APPICE рассказал, что Дио ненавидел петь песни OZZY OSBOURNE'a в BLACK SABBATH
5 апр 2021 :
|
Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO — 2
1 апр 2021 :
|
Барабанщик SEPULTURA исполняет BLACK SABBATH
23 мар 2021 :
|
Фрагмент трибьюта BLACK SABBATH
16 мар 2021 :
|
TONY IOMMI — о байопике BLACK SABBATH
15 мар 2021 :
|
BILL WARD сказал, что больше не сможет выступить с BLACK SABBATH вживую
14 мар 2021 :
|
Гитарист BLACK SABBATH скучает по турам
12 мар 2021 :
|
Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO
12 мар 2021 :
|
GEEZER BUTLER подтвердил, что у BLACK SABBATH была "Slapback"
9 мар 2021 :
|
Колыбельные от BLACK SABBATH
8 мар 2021 :
|
Нереализованный трек BLACK SABBATH времен DIO
2 мар 2021 :
|
Гитарист BLACK SABBATH — о том, как он придумал рифф "Iron Man"
1 мар 2021 :
|
Фрагмент переиздания BLACK SABBATH
17 фев 2021 :
|
Туровый барабанщик BLACK SABBATH — о том, почему не он записал барабаны на последнем альбоме
8 фев 2021 :
|
Фрагмент переиздания BLACK SABBATH
4 фев 2021 :
|
Фрагмент переиздания BLACK SABBATH
29 янв 2021 :
|
Нереализованный репетиционный трек BLACK SABBATH
20 янв 2021 :
|
TONY MARTIN: «Моя эпоха в SABBATH очень важна»
19 янв 2021 :
|
Гитарист BLACK SABBATH: «Я бы не стал ничего менять»
18 янв 2021 :
|
ERNIE C — о продюсировании альбома BLACK SABBATH
17 янв 2021 :
|
TONY IOMMI — о пересведении "Forbidden"
14 янв 2021 :
|
Нереализованный материал в новых изданиях BLACK SABBATH
4 янв 2021 :
|
SLASH, CHAD SMITH присоединились к POST MALONE для исполнения BLACK SABBATH, ALICE IN CHAINS
24 дек 2020 :
|
MARTY FRIEDMAN, SNOWY SHAW, музыканты VENOM INC, DIAMOND HEAD, RAVEN, HELSTAR, OBITUARY, DEATH, SUFFOCATION на трибьюте BLACK SABBATH
10 дек 2020 :
|
BLACK SABBATH и LAKAI выпустили общую линейку продукции
3 дек 2020 :
|
Переиздание BLACK SABBATH выйдет зимой
24 ноя 2020 :
|
GEEZER BUTLER: «С BLACK SABBATH всё!»
14 окт 2020 :
|
Funko выпустили фигурку на основе оформления первого альбома BLACK SABBATH
14 окт 2020 :
|
BILL WARD: «Я был частью великой группы, создающей отличную музыку»
26 авг 2020 :
|
Барабанщик BLACK SABBATH о концертах после пандемии: «Рок-н-ролл бомбанёт»
19 авг 2020 :
|
Участники BLACK SABBATH рассказали о том, что 14 лейблов отказали группе, посоветовав сочинять «правильные песни»
12 авг 2020 :
|
Делюкс-версия культового альбома BLACK SABBATH выйдет осенью
11 авг 2020 :
|
SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не имеют прав на имя BLACK SABBATH
30 июл 2020 :
|
Сборник BLACK SABBATH на золотом виниле
16 июл 2020 :
|
Tony Iommi — о выступлении BLACK SABBATH в рамках LIVE AID
10 июл 2020 :
|
RON KEEL, VINNY APPICE и RUDY SARZO записали кавер-версию BLACK SABBATH
17 июн 2020 :
|
BLACK SABBATH выпустили футболки #BlackLivesMatter
12 июн 2020 :
|
Участники MEGADETH, TESTAMENT, Ex-MACHINE HEAD исполняют BLACK SABBATH
19 май 2020 :
|
VINNY APPICE об альбоме BLACK SABBATH
15 май 2020 :
|
RON KEEL о времени в BLACK SABBATH: «Из нас хотели сделать хэйр-металл-команду»
9 май 2020 :
|
Tony Iommi не против концертов BLACK SABBATH
19 апр 2020 :
|
KIRK HAMMETT, JOHN 5 и CHARLIE BENANTE джемуют тему BLACK SABBATH
14 апр 2020 :
|
Участники BLACK SABBATH стали больше общаться
2 апр 2020 :
|
BILL WARD о контракте с BLACK SABBATH в 2011 году: «Не подписал бы и под дулом пистолета!»
11 мар 2020 :
|
Концертный релиз BLACK SABBATH выйдет на виниле
27 фев 2020 :
|
Фрагмент нового релиза JAZZ SABBATH
9 фев 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «TONY IOMMI пугает меня до усрачки, и он знает об этом!
19 янв 2020 :
|
GEOFF TATE, JOE SATRIANI, STEVE VAI, CHRIS POLAND исполняют BLACK SABBATH
5 ноя 2019 :
|
Рассказ о бокс-сете BLACK SABBATH
30 окт 2019 :
|
Саундтрек к «Острым козырькам» выйдет осенью
1 окт 2019 :
|
Новая версия классики BLACK SABBATH в фильме «King's man: Начало»
18 сен 2019 :
|
Гитарист BLACK SABBATH: «Если что и будет, то коротко»
12 сен 2019 :
|
У басиста BLACK SABBATH умерла сестра
30 авг 2019 :
|
BLACK SABBATH помогли увеличить доходы BMG в первой половине 2019 года
23 авг 2019 :
|
Классика BLACK SABBATH в «Острых козырьках»
24 июл 2019 :
|
BLACK SABBATH выпустят виниловую коллекцию с раритетами
14 июл 2019 :
|
Исполнилась мечта фаната BLACK SABBATH — он получил VIP-доступ к легендарным музыкантам во время мероприятия в Бирмингеме
11 июл 2019 :
|
Барабанщик BLACK SABBATH: «Я открыт для любых идей о совместных выступлениях в будущем»
28 июн 2019 :
|
GEEZER BUTLER не исключает одноразового воссоединения BLACK SABBATH
28 июн 2019 :
|
TONY IOMMI и GEEZER BUTLER приняли участие в церемонии, посвящённой присвоению мосту названия "BLACK SABBATH Bridge" в Бирмингеме
27 июн 2019 :
|
Выставка, посвящённая BLACK SABBATH, открылась в Бирмингеме
17 июн 2019 :
|
Погиб легендарный техник BLACK SABBATH и MANOWAR
5 июн 2019 :
|
В честь BLACK SABBATH назовут мост
28 май 2019 :
|
OZZY OSBOURNE сказал, что BILL WARD должен был участвовать в финальном туре BLACK SABBATH
13 май 2019 :
|
BLACK SABBATH воссоединились с барабанщиком на церемонии награждения в Лос-Анджелесе
22 апр 2019 :
|
Гитарист BLACK SABBATH TONY IOMMI обнаружил «около пятисот» риффов, пока проводил время с BRIAN'ом MAY'ем из QUEEN
19 фев 2019 :
|
Басист CANDLEMASS: «Рифф TONY IOMMI в "Sabbath Bloody Sabbath" — мощный, эпичный, сокрушительно тяжёлый»
10 фев 2019 :
|
В Бирмингеме установили скамейку в честь BLACK SABBATH
15 янв 2019 :
|
Новое видео EMERALD SABBATH
31 дек 2018 :
|
TONY IOMMI приступил к пересведению альбома BLACK SABBATH "Forbidden"
20 дек 2018 :
|
BLACK SABBATH получат награду за прижизненные достижения в профессиональной деятельности
13 дек 2018 :
|
Герои фаст-фуда исполняют песню BLACK SABBATH на глазах у OZZY
11 дек 2018 :
|
Бывшие участники BLACK SABBATH на трибьюте BLACK SABBATH
21 ноя 2018 :
|
IAN GILLAN оказался в BLACK SABBATH после пьянки с TONY IOMMI и GEEZER'ом BUTLER'ом
14 ноя 2018 :
|
Новая дань уважения BLACK SABBATH
14 окт 2018 :
|
CAMILLE AND KENNERLY исполняют BLACK SABBATH
12 окт 2018 :
|
TONY IOMMI рассказал о первых годах BLACK SABBATH
24 июл 2018 :
|
Фотокнига BLACK SABBATH выйдет осенью
10 июн 2018 :
|
Рассказ о бокс-сете BLACK SABBATH
13 апр 2018 :
|
BLACK SABBATH выпустят сборник синглов
5 фев 2018 :
|
Басист BLACK SABBATH получил звезду
19 янв 2018 :
|
GEEZER BUTLER: «Не похоже, что BLACK SABBATH ещё соберутся»
11 янв 2018 :
|
Басист BLACK SABBATH получит звезду
10 дек 2017 :
|
Фрагмент из нового DVD BLACK SABBATH
4 дек 2017 :
|
Фрагмент из нового DVD BLACK SABBATH
30 ноя 2017 :
|
Реакция детей на BLACK SABBATH
10 ноя 2017 :
|
Фрагмент нового DVD BLACK SABBATH
18 окт 2017 :
|
Фрагмент нового DVD BLACK SABBATH
6 окт 2017 :
|
Новый релиз BLACK SABBATH выйдет осенью
15 сен 2017 :
|
Рассказ о новом бокс-сете BLACK SABBATH
15 сен 2017 :
|
Гитарист BLACK SABBATH: «Мы можем ещё сыграть одно — два шоу»
6 сен 2017 :
|
Фрагмент нового фильма BLACK SABBATH
21 авг 2017 :
|
Бывший барабанщик BLACK SABBATH снова обвиняет экс-коллег в предвзятости
18 авг 2017 :
|
Трейлер нового релиза BLACK SABBATH
25 июл 2017 :
|
Трейлер нового фильма BLACK SABBATH
3 июл 2017 :
|
Бывший барабанщик BLACK SABBATH «примирился» с бывшими коллегами
29 июн 2017 :
|
Документальный фильм BLACK SABBATH выйдет осенью
22 июн 2017 :
|
Бокс-сет BLACK SABBATH выйдет осенью
20 июн 2017 :
|
BLACK SABBATH после финального шоу еще три дня снимали материал для DVD
9 июн 2017 :
|
BLACK SABBATH получат 'Golden God'
20 апр 2017 :
|
BLACK SABBATH на арфах
14 апр 2017 :
|
Концертное видео BLACK SABBATH 1970 года
10 апр 2017 :
|
TONY IOMMI сводит последнее шоу BLACK SABBATH
6 апр 2017 :
|
Басист BLACK SABBATH: «Новый альбом мог быть блюзовым»
3 мар 2017 :
|
Последние шоу BLACK SABBATH собрали почти три миллиона долларов
26 фев 2017 :
|
Бывший барабанщик BLACK SABBATH считает, что "металл берёт за душу"
23 фев 2017 :
|
Концертное видео BLACK SABBATH
12 фев 2017 :
|
OZZY OSBOURNE похвалил гитариста BLACK SABBATH
8 фев 2017 :
|
Гитарист BLACK SABBATH: «Мы можем ещё что-то записать»
6 фев 2017 :
|
Официальное видео последней песни BLACK SABBATH
6 фев 2017 :
|
Басист BLACK SABBATH: «Объявить о роспуске группы было совершенно естественно»
5 фев 2017 :
|
BLACK SABBATH отыграли финальное шоу
3 фев 2017 :
|
Видео с последнего шоу BLACK SABBATH в Лондоне
30 янв 2017 :
|
Умер бывший клавишник BLACK SABBATH
28 янв 2017 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
25 янв 2017 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
20 янв 2017 :
|
Концертная запись BLACK SABBATH 1969 года
13 янв 2017 :
|
BLACK SABBATH возглавили чарты
27 дек 2016 :
|
Документальный фильм о фестивале California Jam 1974 года
4 дек 2016 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
1 дек 2016 :
|
Винтажное видео BLACK SABBATH
19 ноя 2016 :
|
Ранняя версия "Iron Man" BLACK SABBATH
18 ноя 2016 :
|
Рассказ об издании альбома BLACK SABBATH
14 ноя 2016 :
|
BLACK SABBATH отыграли последнее шоу в США
12 ноя 2016 :
|
Басист BLACK SABBATH: «Моя жизнь будет пуста без группы»
3 ноя 2016 :
|
Басист BLACK SABBATH: «Сейчас я играю как никогда здорово!»
26 сен 2016 :
|
Видео полного выступления BLACK SABBATH
19 сен 2016 :
|
OZZY о конце BLACK SABBATH: «Нельзя заниматься этим вечно»
17 сен 2016 :
|
Делюкс-издание BLACK SABBATH выйдет осенью
15 сен 2016 :
|
Сборник BLACK SABBATH выйдет осенью
6 сен 2016 :
|
BILL WARD вновь критикует слова вокалиста BLACK SABBATH
24 авг 2016 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
21 авг 2016 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
19 авг 2016 :
|
BLACK SABBATH открыли прощальный тур в США
15 авг 2016 :
|
Редкие вещи BLACK SABBATH выставлены на аукцион
11 авг 2016 :
|
Книга 'The Complete History Of Black Sabbath: What Evil Lurks' выйдет осенью
12 июл 2016 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
28 июн 2016 :
|
OZZY OSBOURNE: «Ухожу не я, уходят BLACK SABBATH»
27 июн 2016 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
21 июн 2016 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
12 июн 2016 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
10 июн 2016 :
|
VINNY APPICE вспомнил, как его зад пострадал в BLACK SABBATH
9 июн 2016 :
|
Прощальный тур BLACK SABBATH завершится в 2017
9 июн 2016 :
|
Басист BLACK SABBATH о том, как попал за решетку
7 июн 2016 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
4 июн 2016 :
|
VINNY APPICE не знает, почему его не пригласили на финальный тур BLACK SABBATH
3 июн 2016 :
|
Гитарист BLACK SABBATH: «Очень грустно, когда понимаешь, что это последний тур»
2 июн 2016 :
|
Басист BLACK SABBATH вложился в поимку живодёра
19 май 2016 :
|
Купи дом басиста BLACK SABBATH
13 май 2016 :
|
Вокалисты SLIPKNOT и DISTURBED исполнили классику BLACK SABBATH
24 апр 2016 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
17 апр 2016 :
|
Видео полного концерта BLACK SABBATH
14 апр 2016 :
|
Концерты BLACK SABBATH вновь в чартах
13 апр 2016 :
|
Басист BLACK SABBATH хочет написать мемуары
13 апр 2016 :
|
Басист BLACK SABBATH: «Лучше уйти на вершине карьеры, чем тянуть резину до последнего»
31 мар 2016 :
|
Весенняя коллекция от BLACK SABBATH
30 мар 2016 :
|
OZZY OSBOURNE уверяет, что текущий тур BLACK SABBATH "точно последний"
29 мар 2016 :
|
Басист BLACK SABBATH: "Мы уходим на пике творчества"
21 мар 2016 :
|
Гитарист BLACK SABBATH: "Мы бы хотели закончить там, где начинали"
17 мар 2016 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
14 мар 2016 :
|
Концертное видео BLACK SABBATH
10 мар 2016 :
|
OZZY: «Я не говорил, что больше не буду записываться с Tony или Geezer'ом»
3 мар 2016 :
|
Мультикамерная съёмка с выступления BLACK SABBATH
29 фев 2016 :
|
BLACK SABBATH отыграли последнее шоу в Нью-Йорке
25 фев 2016 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
21 фев 2016 :
|
Гитарист BLACK SABBATH отметил день рождения на сцене
14 фев 2016 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
11 фев 2016 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
8 фев 2016 :
|
BLACK SABBATH продолжили тур
6 фев 2016 :
|
Ozzy готов зажечь уже в субботу
4 фев 2016 :
|
BLACK SABBATH отменили выступление в Ванкувере
1 фев 2016 :
|
Видео полного выступления BLACK SABBATH
31 янв 2016 :
|
BLACK SABBATH отменили два концерта
29 янв 2016 :
|
GEEZER BUTLER принёс извинения BILL'у WARD'у
26 янв 2016 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
26 янв 2016 :
|
GEEZER BUTLER: «BILL WARD отказался сыграть на последнем шоу BLACK SABBATH»
24 янв 2016 :
|
Четыре ранее непубликовавшихся трека BLACK SABBATH доступны для прослушивания
22 янв 2016 :
|
Гитарист BLACK SABBATH получит очередную награду
21 янв 2016 :
|
BLACK SABBATH открыли прощальный тур
21 янв 2016 :
|
Гитарист BLACK SABBATH: «Сложно будет сказать "вот и всё"»
21 янв 2016 :
|
Басист BLACK SABBATH: «Проблема Bill'a в его состоянии»
20 янв 2016 :
|
OZZY: «Это и правда конец BLACK SABBATH»
16 янв 2016 :
|
Видео с репетиции BLACK SABBATH
15 янв 2016 :
|
Четыре ранее не публиковавшихся трека BLACK SABBATH выйдут на CD
14 янв 2016 :
|
BLACK SABBATH объявили имя барабанщика, который поедет в финальный тур
10 дек 2015 :
|
OZZY OSBOURNE: «Людям не очень интересно слышать новую музыку BLACK SABBATH»
6 дек 2015 :
|
Переиздания альбомов BLACK SABBATH выйдет в январе
26 ноя 2015 :
|
Гитарист BLACK SABBATH "хотел бы выпустить что-то новое"
23 ноя 2015 :
|
VINNY APPICE о BLACK SABBATH
9 ноя 2015 :
|
TONY IOMMI: «Я живу и дышу BLACK SABBATH»
30 окт 2015 :
|
OZZY OSBOURNE объяснил, почему не будет нового альбома BLACK SABBATH
28 окт 2015 :
|
OZZY OSBOURNE: "Это конец BLACK SABBATH, поверьте мне"
24 окт 2015 :
|
Музыканты MEGADETH, TESTAMENT рассуждают о том, должны ли BLACK SABBATH выступить с Bill Ward
23 окт 2015 :
|
Гитарист BLACK SABBATH: «Я играю от души»
20 окт 2015 :
|
Гитарист BLACK SABBATH: «Не думаю, что Bill Ward будет с нами»
30 сен 2015 :
|
BLACK SABBATH простятся с Европой в Москве
6 сен 2015 :
|
Гитарист BLACK SABBATH: "Я устал, я ухожу..."
4 сен 2015 :
|
BLACK SABBATH объявили о финальном туре
23 июл 2015 :
|
Взял ли гитарист BLACK SABBATH рифф для "Paranoid" из песни HALF LIFE?
16 июн 2015 :
|
Гитарист BLACK SABBATH планирует пересвести альбом "Forbidden"
29 май 2015 :
|
Ранние альбомы BlACK SABBATH будут переизданы на виниле
22 май 2015 :
|
BLACK SABBATH и BILL WARD получили награду
28 апр 2015 :
|
BLACK SABBATH отыграют последние концерты в 2016
9 апр 2015 :
|
BLACK SABBATH не выступят на OZZFEST в Японии
13 фев 2015 :
|
Первый альбом BLACK SABBATH вышел ровно 45 лет назад
30 янв 2015 :
|
Басист BLACK SABBATH поблагодарил фэнов за поддержку
29 янв 2015 :
|
Басист BLACK SABBATH арестован за пьяный дебош
1 янв 2015 :
|
Кавер-версия BLACK SABBATH от MAC SABBATH
24 окт 2014 :
|
OZZY OSBOURNE рассказал о новом альбоме BLACK SABBATH
6 окт 2014 :
|
"The Many Faces Of BLACK SABBATH" выйдет в ноябре
30 сен 2014 :
|
BLACK SABBATH отправятся в студию в 2015-м году
12 июл 2014 :
|
Видео полного выступления BLACK SABBATH
11 июл 2014 :
|
BLACK SABBATH и CONVERSE выпустили новые кеды
6 июл 2014 :
|
BLACK SABBATH получили платиновую награду
5 июл 2014 :
|
Гитарист BLACK SABBATH: "Увидимся в следующем туре!"
23 июн 2014 :
|
Видео полного выступления BLACK SABBATH
10 июн 2014 :
|
Вокалист BLACK SABBATH о проблемах со звуком в Москве
3 июн 2014 :
|
BLACK SABBATH принесли извинения московским поклонникам
2 июн 2014 :
|
Сообщение от организаторов BLACK SABBATH в Москве
15 май 2014 :
|
Басист BLACK SABBATH предлагает награду за убийцу кошек
8 май 2014 :
|
SAM DUNN снимет документальный фильм о BLACK SABBATH
29 апр 2014 :
|
Видео полного выступления BLACK SABBATH
17 апр 2014 :
|
Сборы BLACK SABBATH в Канаде
14 апр 2014 :
|
Барабанщик BLACK SABBATH: «OZZY, TONY и GEEZER жгут круче 20-летних»
8 апр 2014 :
|
BLACK SABBATH получили платину в Канаде
7 апр 2014 :
|
OZZY OSBOURNE заявил, что не против поработать над ещё одним альбомом BLACK SABBATH
3 апр 2014 :
|
BLACK SABBATH открыли североамериканский тур
7 мар 2014 :
|
Бокс-сет BLACK SABBATH выйдет в апреле
11 фев 2014 :
|
TONY IOMMI: «BLACK SABBATH слишком загружены туром, чтобы думать о сочинении материала»
30 янв 2014 :
|
BLACK SABBATH выпускают благотворительный сингл
27 янв 2014 :
|
BLACK SABBATH получили Грэмми
26 янв 2014 :
|
Классические альбомы BLACK SABBATH вернулись в BILLBOARD
21 янв 2014 :
|
Песня BLACK SABBATH в рекламе фильма "300: Rise Of An Empire"
25 дек 2013 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
23 дек 2013 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
22 дек 2013 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
17 дек 2013 :
|
Музыканты BLACK SABBATH о зависимости OZZY
12 дек 2013 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
11 дек 2013 :
|
BLACK SABBATH о номинации на Грэмми
9 дек 2013 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
7 дек 2013 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
7 дек 2013 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
4 дек 2013 :
|
Рассказ о лимитированной версии нового концерта BLACK SABBATH
2 дек 2013 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
28 ноя 2013 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
25 ноя 2013 :
|
Фрагмент нового DVD BLACK SABBATH
21 ноя 2013 :
|
Гитарист BLACK SABBATH получил степень
17 ноя 2013 :
|
Фрагмент нового DVD BLACK SABBATH
16 ноя 2013 :
|
Трейлер нового DVD BLACK SABBATH
11 ноя 2013 :
|
BILL WARD не может слушать новый альбом BLACK SABBATH
1 ноя 2013 :
|
Гитарист BLACK SABBATH о южноамериканском туре
18 окт 2013 :
|
Фрагмент нового DVD BLACK SABBATH
3 окт 2013 :
|
Детали концертного релиза BLACK SABBATH
1 окт 2013 :
|
BLACK SABBATH получили EYEGORE AWARDS
1 окт 2013 :
|
JOEY JORDISON не видит BLACK SABBATH без BILL’A WARD’A
17 сен 2013 :
|
BLACK SABBATH номинированы на MTV Europe Music Award
13 сен 2013 :
|
BLACK SABBATH выпустят DVD
10 сен 2013 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
6 сен 2013 :
|
TONY IOMMI не исключает возможности записи ещё одного нового альбома BLACK SABBATH
30 авг 2013 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
28 авг 2013 :
|
BUTLER: «Если бы WARD играл как прежде, мы приняли бы его с распростёртыми объятиями»
22 авг 2013 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
21 авг 2013 :
|
Басист BLACK SABBATH будет отмечен на Bass Player Live! 2013
16 авг 2013 :
|
GEEZER BUTLER: «Это, возможно, последний тур BLACK SABBATH»
15 авг 2013 :
|
Двойное золото BLACK SABBATH
15 авг 2013 :
|
OZZY OSBOURNE: «BILL WARD явился в реюнион BLACK SABBATH "старичком"»
14 авг 2013 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
12 авг 2013 :
|
TONY IOMMI: «Выступать с BLACK SABBATH сейчас лучше, чем 40 лет назад»
10 авг 2013 :
|
BLACK SABBATH получат премию Classic Rock Roll Of Honour в номинации Living Legends
7 авг 2013 :
|
OZZY: «Избыточный вес мешает WARD'у выступать с BLACK SABBATH»
30 июл 2013 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
29 июл 2013 :
|
Вокалист BLACK SABBATH об успехе нового альбома
29 июл 2013 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
26 июл 2013 :
|
BLACK SABBATH открыли североамериканское турне
14 июл 2013 :
|
We Sold Our Soul For Rock 'N' Roll, Technical Ecstasy, Never Say Die! BLACK SABBATH выйдут на виниле
30 июн 2013 :
|
Басист BLACK SABBATH хотел назвать последний сингл группы 'американским джихадом'
28 июн 2013 :
|
RICK RUBIN о работе с BLACK SABBATH
27 июн 2013 :
|
Новые ремни гитариста BLACK SABBATH
22 июн 2013 :
|
OZZY OSBOURNE хочет чтобы BILL WARD принял участие в записи следующего альбома BLACK SABBATH
21 июн 2013 :
|
Ozzy: «Будущее BLACK SABBATH зависит от Tony»
18 июн 2013 :
|
OZZY OSBOURNE: 'Я не помню ничего из девяностых'
15 июн 2013 :
|
OZZY OSBOURNE о новом альбоме BLACK SABBATH
13 июн 2013 :
|
BLACK SABBATH в Town Hall
12 июн 2013 :
|
Новое видео BLACK SABBATH
11 июн 2013 :
|
Рассказ о супер-делюкс-издании последнего альбома BLACK SABBATH
10 июн 2013 :
|
Новое видео BLACK SABBATH
8 июн 2013 :
|
OZZY OSBOURNE о новом диске BLACK SABBATH: 'Это наш лучший и последний альбом'
4 июн 2013 :
|
Новый альбом BLACK SABBATH доступен для прослушивания
2 июн 2013 :
|
Премьера студийной версии новой песни BLACK SABBATH
2 июн 2013 :
|
TONY IOMMI о разрыве с BILL'ом WARD'ом и своей роли в истории BLACK SABBATH
31 май 2013 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
29 май 2013 :
|
OZZY OSBOURNE о новом альбоме BLACK SABBATH и разрыве c BILL'ом WARD'ом
26 май 2013 :
|
TONY IOMMI был шокирован отношением BILL'a WARD'a к реюниону BLACK SABBATH
25 май 2013 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
17 май 2013 :
|
BLACK SABBATH в 'CSI: Crime Scene Investigation'
14 май 2013 :
|
Видео полного концерта BLACK SABBATH
12 май 2013 :
|
BLACK SABBATH в 'CSI: Crime Scene Investigation': репортаж из-за кулис
4 май 2013 :
|
OZZY OSBOURNE о неучастии BILL WARD'a в реюнионе BLACK SABBATH
2 май 2013 :
|
BLACK SABBATH исполнили еще одну новую песню
1 май 2013 :
|
Версия Best Buy нового альбома BLACK SABBATH будет доступна с бонус-треком
1 май 2013 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
30 апр 2013 :
|
BLACK SABBATH исполнили еще одну новую песню
26 апр 2013 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
23 апр 2013 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
22 апр 2013 :
|
TONY IOMMI о новом альбоме BLACK SABBATH и своей борьбе с раком
21 апр 2013 :
|
OZZY OSBOURNE о новом альбоме BLACK SABBATH
20 апр 2013 :
|
BLACK SABBATH открыли тур
20 апр 2013 :
|
Делюкс-издание BLACK SABBATH будет выпущено с тремя бонусами
19 апр 2013 :
|
Гитарист BLACK SABBATH: "Итак, мы готовы к туру"
19 апр 2013 :
|
Новая песня BLACK SABBATH
15 апр 2013 :
|
Новый сингл BLACK SABBATH выйдет на этой неделе
14 апр 2013 :
|
Гитарист BLACK SABBATH: Я никогда не работал с таким проюсером, как RICK RUBIN
11 апр 2013 :
|
Первые впечатления от новых песен BLACK SABBATH
11 апр 2013 :
|
BLACK SABBATH исполнят новую песню в финале "CSI"
10 апр 2013 :
|
Басист BLACK SABBATH о новом альбоме
8 апр 2013 :
|
Европейский тур BLACK SABBATH
5 апр 2013 :
|
OZZY OSBOURNE о новом альбоме BLACK SABBATH
5 апр 2013 :
|
Обложка и фрагмент новой песни BLACK SABBATH
2 апр 2013 :
|
Вышел греческий трибьют BLACK SABBATH
14 мар 2013 :
|
Новый альбом BLACK SABBATH выйдет в июне
13 мар 2013 :
|
BLACK SABBATH в студии
12 мар 2013 :
|
BLACK SABBATH: TONY IOMMI не позволил болезни повлиять на альбом
20 фев 2013 :
|
Сын OZZY OSBOURNE снял документальный фильм о новом альбоме BLACK SABBATH
13 фев 2013 :
|
BLACK SABBATH: Видео из студии
12 фев 2013 :
|
BLACK SABBATH в студии: тизер
10 фев 2013 :
|
OZZY: "Новый альбом BLACK SABBATH звучит как сатанинский блюз"
1 фев 2013 :
|
BLACK SABBATH начнут сведение альбома в феврале
28 янв 2013 :
|
Шведская поп-певица записала кавер-версию BLACK SABBATH
25 янв 2013 :
|
Басист BLACK SABBATH о новом альбоме
13 янв 2013 :
|
Название нового альбома BLACK SABBATH
8 янв 2013 :
|
OZZY OSBOURNE продолжил запись вокала для нового альбома BLACK SABBATH
31 дек 2012 :
|
BLACK SABBATH возглавили список самых продаваемых футболок в HMV
26 дек 2012 :
|
OZZY OSBOURNE рассказал об альбоме BLACK SABBATH "Vol. 4"
22 дек 2012 :
|
Гитарист BLACK SABBATH подвел итоги года
4 дек 2012 :
|
В свой день рождения OZZY OSBOURNE записывал вокал для нового альбома BLACK SABBATH
30 ноя 2012 :
|
Билеты на первое шоу BLACK SABBATH в Новой Зеландии были проданы за минуты
29 ноя 2012 :
|
OZZY о новом альбоме BLACK SABBATH
20 ноя 2012 :
|
Гитарист BLACK SABBATH работает в студии
20 ноя 2012 :
|
Рассказ о бокс-сете BLACK SABBATH
19 ноя 2012 :
|
BLACK SABBATH были признаны самой важной группой в истории английского хард-рока
16 ноя 2012 :
|
BLACK SABBATH записывают партии баса
14 ноя 2012 :
|
Виниловый бокс-сет BLACK SABBATH выйдет в декабре
1 ноя 2012 :
|
OZZY OSBOURNE о BLACK SABBATH: "Я никогда не хотел казаться серьёзным или создавать мрачную музыку"
31 окт 2012 :
|
BLACK SABBATH приедут в Австралию в апреле
18 окт 2012 :
|
В новый альбом BLACK SABBATH войдет 12 треков
15 окт 2012 :
|
BLACK SABBATH планируют посетить Австралию в 2013
27 сен 2012 :
|
Гитарист BLACK SABBATH назван величайшим металл-гитаристом
25 авг 2012 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
8 авг 2012 :
|
На фестивале LOLLAPALOOZA пострадала женщина, ждавшая выступления BLACK SABBATH
4 авг 2012 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH
28 июл 2012 :
|
Про-шот с выступления BLACK SABBATH
4 июл 2012 :
|
OZZY OSBOURNE сказал 'что никаких споров между BILL'ом WARD'ом и BLACK SABBATH нет".
15 июн 2012 :
|
Аудиозапись выступления BLACK SABBATH на фестивале DOWNLOAD
11 июн 2012 :
|
BLACK SABBATH выступили на фестивале Download
8 июн 2012 :
|
Tony Iommy (BLACK SABBATH) заявил, что работал над новым альбомом во время курса химиотерапии
3 июн 2012 :
|
У BLACK SABBATH написано 15 песен для альбома
26 май 2012 :
|
Мультикамерная съемка с выступления BLACK SABBATH
23 май 2012 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH в Бирмингеме. Дополнение
22 май 2012 :
|
TONY IOMMI о выступлении BLACK SABBATH
21 май 2012 :
|
Bill Ward: «Мои коллеги по BLACK SABBATH перестали разговаривать со мной и отвечать на мои письма некоторое время назад»
21 май 2012 :
|
Видео с выступления BLACK SABBATH в Бирмингеме
20 май 2012 :
|
BLACK SABBATH: BILL WARD попросил нас убрать свои фотографии с официального сайта
20 май 2012 :
|
BLACK SABBATH отыграли первое шоу за семь лет
19 май 2012 :
|
GEEZER BUTLER назвал имя барабанщика BLACK SABBATH
19 май 2012 :
|
Фотографии BILL'a WARD'a убраны с официального сайта BLACK SABBATH
18 май 2012 :
|
BLACK SABBATH:"Мы нашли барабанщика для предстоящих шоу"
16 май 2012 :
|
BILL WARD не примет участия в концертах BLACK SABBATH
10 май 2012 :
|
В июне выйдет "Iron Man: The Best Of Black Sabbath"
6 май 2012 :
|
Билеты на концерт BLACK SABBATH были раскуплены за десять минут
30 апр 2012 :
|
BLACK SABBATH выступят 19 мая...
23 апр 2012 :
|
VINNY APPICE не собирается в BLACK SABBATH
23 апр 2012 :
|
Басист BLACK SABBATH о Берте Уидоне
11 апр 2012 :
|
BLACK SABBATH подтвердили выступление на фестивале LOLLAPALOOZA
27 мар 2012 :
|
Гитарист BLACK SABBATH о своей борьбе с болезнью
24 фев 2012 :
|
BLACK SABBATH отыграют одно шоу в США в августе
19 фев 2012 :
|
BILL WARD "надеется на положительный исход" с BLACK SABBATH
18 фев 2012 :
|
BLACK SABBATH отменяют большую часть мирового турне
15 фев 2012 :
|
SHARON OSBOURNE об ударнике BLACK SABBATH
10 фев 2012 :
|
SHARON OSBOURNE: "У меня нет прав кого-то увольнять из BLACK SABBATH'
8 фев 2012 :
|
BLACK SABBATH нашли замену Bill'y Ward'y?
5 фев 2012 :
|
BILL WARD благодарит поклонников BLACK SABBATH за поддержку
4 фев 2012 :
|
BLACK SABBATH ответили Bill'y Ward'y
3 фев 2012 :
|
BILL WARD может отказаться от участия в реюнионе BLACK SABBATH
1 фев 2012 :
|
В Бирмингеме планируют сделать день BLACK SABBATH
25 янв 2012 :
|
BLACK SABBATH: "Назад, к истокам"
23 янв 2012 :
|
Гитарная терапия для Tony Iommi (BLACK SABBATH)
20 янв 2012 :
|
Басист BLACK SABBATH: Iommi сочинил две новые песни после того, как у него диагностировали рак
19 янв 2012 :
|
BLACK SABBATH по-прежнему планируют выступление на DOWNLOAD
13 янв 2012 :
|
Гитарист BLACK SABBATH Тони Айомми “с нетерпением ждёт лечения”
11 янв 2012 :
|
Теплые пожелания TONY IOMMI от музыкантов JUDAS PRIEST, DISTURBED, LAMB OF GOD, ARCH ENEMY
10 янв 2012 :
|
Пришлите Tony Iommi (BLACK SABBATH) TONY IOMMI свои пожелания
9 янв 2012 :
|
У гитариста BLACK SABBATH обнаружен рак
2 янв 2012 :
|
Новогоднее сообщение гитариста BLACK SABBATH
26 дек 2011 :
|
Поздравления от BLACK SABBATH
12 дек 2011 :
|
Басист BLACK SABBATH "польщен" джемом с METALLICA
18 ноя 2011 :
|
BLACK SABBATH откроют тур в Москве
15 ноя 2011 :
|
BLACK SABBATH заработают более 150 миллионов долларов за реюнион тур
14 ноя 2011 :
|
Лучшие моменты с пресс-конференции BLACK SABBATH
12 ноя 2011 :
|
Видео с пресс-конференции BLACK SABBATH
12 ноя 2011 :
|
Оригинальный состав BLACK SABBATH вновь вместе!
5 ноя 2011 :
|
Таинственное заявление от BLACK SABBATH...
3 ноя 2011 :
|
TONY IOMMI заявил, что сочинил «большое количество» музыки для возможного альбома BLACK SABBATH
26 окт 2011 :
|
IOMMI: Участники BLACK SABBATH давно не собирались вместе
24 окт 2011 :
|
Новый бокс-сет от BLACK SABBATH
24 окт 2011 :
|
IOMMI о воссоединении BLACK SABBATH: "Нам бы всем хотелось этого, но все не так просто"
21 окт 2011 :
|
Тони Айомми подтвердил, что оригинальный состав BLACK SABBATH начал первые за много лет репетиции вместе
11 окт 2011 :
|
OZZY OSBOURNE сообщил, что реюнион BLACK SABBATH находится сейчас "на ранней стадии"
17 авг 2011 :
|
IOMMI отрицает реюнион BLACK SABBATH
16 авг 2011 :
|
BLACK SABBATH официально подтвердили работу над альбомом
16 авг 2011 :
|
BLACK SABBATH объединились?
30 июл 2011 :
|
Бывший вокалист BLACK SABBATH считает, что альбом “Forbidden” не удался
27 июн 2011 :
|
TONY IOMMI (BLACK SABBATH ) гордится тем, что его причисляют к хэви-металлу
27 май 2011 :
|
OZZY OSBOURNE: «Если воссоединение BLACK SABBATH не состоится, я не буду плакать»
16 май 2011 :
|
Семплы с переиздания BLACK SABBATH
1 май 2011 :
|
OZZY OSBOURNE: "Давление по поводу выпуска нового альбома BLACK SABBATH невероятно"
26 апр 2011 :
|
OZZY о воссоединении BLACK SABBATH: «Честно говоря, я не думаю, что все мы сможем физически это сделать»
14 апр 2011 :
|
"Born Again" BLACK SABBATH будет только ремастирован
11 апр 2011 :
|
Детали переиздания BLACK SABBATH
10 апр 2011 :
|
Делюкс-издание 'Born Again' BLACK SABBATH выйдет в мае
14 фев 2011 :
|
GEEZER BUTLER: воссоединения BLACK SABBATH в классическом составе не будет
25 янв 2011 :
|
OZZY сказал, что оригинальные участники BLACK SABBATH обсуждают возможность воссоединения и записи альбома
17 дек 2010 :
|
Делюкс-издание BLACK SABBATH выйдет в феврале
10 дек 2010 :
|
GEEZER BUTLER: Реюнион BLACK SABBATH с OZZY будет не раньше 2012
8 дек 2010 :
|
"Live At Hammersmith Odeon" BLACK SABBATH выйдет на виниле
30 сен 2010 :
|
Бокс-сет BLACK SABBATH 'The Ozzy Years' выйдет в ноябре
17 сен 2010 :
|
Новые переиздания BLACK SABBATH
16 сен 2010 :
|
Новые переиздания BLACK SABBATH
20 авг 2010 :
|
GEEZER BUTLER из BLACK SABBATH не отказался бы снова сыграть с OZZY.
16 авг 2010 :
|
BILL WARD: "Записать новый альбом с BLACK SABBATH было бы идеально"
20 июл 2010 :
|
OSBOURNE, IOMMI о правах на название BLACK SABBATH
15 июл 2010 :
|
Классические вещи BLACK SABBATH стали колыбельными
12 июл 2010 :
|
Tony Iommi о будущем: "Мы бы хотели продолжить играть, но в каком составе - и кто будет на вокале - я пока не знаю"
22 июн 2010 :
|
Фрагмент из нового DVD BLACK SABBATH
10 июн 2010 :
|
Пятиклассники исполнили песню BLACK SABBATH
28 май 2010 :
|
Барабанщик BLACK SABBATH о басисте SLIPKNOT
18 апр 2010 :
|
Новый DVD-релиз BLACK SABBATH
17 мар 2010 :
|
APOCALYPTICA, PRONG, CAVALERA CONSPIRACY запишут песни для трибьюта BLACK SABBATH
1 мар 2010 :
|
Ozzy Osbourne выиграл первое слушание против Tony Iommi в суде за имя BLACK SABBATH
4 фев 2010 :
|
Переиздания BLACK SABBATH с DIO выйдут в апреле
20 янв 2010 :
|
Мастер-ленты BLACK SABBATH "Master Of Reality" выставлены на продажу
17 ноя 2009 :
|
Японские переиздания BLACK SABBATH выйдут в январе
25 авг 2009 :
|
Переиздание альбомов BLACK SABBATH выйдет в сентябре
16 июл 2009 :
|
Новые делюкс-издания BLACK SABBATH
11 июл 2009 :
|
Барабанщик BLACK SABBATH о смерти MICHAEL'а JACKSON'а
3 июн 2009 :
|
OZZY OSBOURNE: "Право на название BLACK SABBATH должно принадлежать нам четверым"
24 фев 2009 :
|
Делюкс-издание "Paranoid" BLACK SABBATH выйдет в апреле
5 ноя 2008 :
|
Обувь с символикой BLACK SABBATH
7 авг 2008 :
|
Делюкс издание альбома "Paranoid" BLACK SABBATH
9 май 2008 :
|
Вышла книга из цикла "33 1/3" - "BLACK SABBATH: Master Of Reality"
23 апр 2008 :
|
KnuckleBonz выпустит скульптурные фигуры участников BLACK SABBATH
16 мар 2008 :
|
"The Dio Years" теперь и в MVI формате
29 июл 2007 :
|
Умер бывший менеджер BLACK SABBATH
18 июн 2007 :
|
Записи классических концертов BLACK SABBATH доступны для просмотра
23 мар 2007 :
|
BLACK SABBATH: готова обложка 'Live At Hammersmith Odeon'
4 мар 2007 :
|
Обнародована обложка коллекции BLACK SABBATH ''The Dio Years'
8 дек 2006 :
|
Найдены концертные записи BLACK SABBATH 1978 года
27 ноя 2006 :
|
BLACK SABBATH воскресли!
30 окт 2006 :
|
DIO, IOMMI, BUTLER и WARD снова вместе в новом проекте HEAVEN AND HELL
13 апр 2006 :
|
BLACK SABBATH: Tony Iommi вновь работает с Dio
25 окт 2005 :
|
RONNIE JAMES DIO вновь сотрудничает с TONY IOMMI
3 июн 2004 :
|
Официально: классический состав BLACK SABBATH играет на OZZFEST 2004!
17 сен 2002 :
|
Трибьют BLACK SABBATH
