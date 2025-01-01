Arts
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 23
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 22
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Вел... 14
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 23
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 22
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Вел... 14
*

Black Sabbath

*



7 авг 2025 : 		 BLACK SABBATH доминируют в чартах

28 июл 2025 : 		 BILL WARD о финальном шоу BLACK SABBATH

28 июл 2025 : 		 Песни OZZY OSBOURNE, BLACK SABBATH скакнули в чартах

21 июл 2025 : 		 BLACK SABBITCH готовят концертный альбом

18 июл 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от THE RED MOUNTAIN

18 июл 2025 : 		 Концерт BLACK SABBATH собрал 190 миллионов долларов на благотворительность

14 июл 2025 : 		 Стрим финального шоу BLACK SABBATH посмотрели более пяти миллионов

10 июл 2025 : 		 TONY IOMMI: «BLACK SABBATH могли сыграть 6-7 песен на прощальном концерте»

6 июл 2025 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT исполнил хит BLACK SABBATH

6 июл 2025 : 		 Видео с прощального выступления BLACK SABBATH

5 июл 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «BLACK SABBATH больше походили на зеркало того, что происходило в обществе»

4 июл 2025 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре»

4 июл 2025 : 		 VINNY APPICE: «А меня на финал BLACK SABBATH не позвали!»

3 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза pre-BLACK SABBATH

1 июл 2025 : 		 BLACK SABBATH награждены Freedom Of The City Of Birmingham

29 июн 2025 : 		 Первое фото нового состава BLACK SABBATH

28 июн 2025 : 		 Альбомы BLACK SABBATH и OZZY OSBOURNE попали в чарты

27 июн 2025 : 		 Альбом Pre-BLACK SABBATH выйдет летом

25 июн 2025 : 		 BLACK SABBATH репетируют

21 июн 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX/PANTERA о финальном шоу BLACK SABBATH: «Это как встреча людей с Папой Римским»

18 июн 2025 : 		 Трейлер финального шоу BLACK SABBATH

16 июн 2025 : 		 Новое видео JAZZ SABBATH

14 июн 2025 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет летом

11 июн 2025 : 		 TONY IOMMI испытывает волнение перед последним концертом BLACK SABBATH

7 июн 2025 : 		 Стрим финального шоу BLACK SABBATH

25 май 2025 : 		 DON AIREY: «У BLACK SABBATH была ужасная репутация»
BLACK SABBATH доминируют в чартах



Сразу семь релизов BLACK SABBATH вернулись в чарты родной страны. Компиляция The Ultimate Collection оказалась в нескольких чартах (в Official Albums Streaming и Official Albums Downloads показав лучшие результаты), классические альбомы Black Sabbath, Paranoid и Master Of Reality попали в те списки, куда до этого не входили, а альбомы Volume 4, Sabbath Bloody Sabbath и Greatest Hits вновь вернулись в Official Rock & Metal Album Charts на 12, 28 и 35 места соответственно.




Сообщений нет

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
