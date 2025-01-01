сегодня



BLACK SABBATH доминируют в чартах



Сразу семь релизов BLACK SABBATH вернулись в чарты родной страны. Компиляция The Ultimate Collection оказалась в нескольких чартах (в Official Albums Streaming и Official Albums Downloads показав лучшие результаты), классические альбомы Black Sabbath, Paranoid и Master Of Reality попали в те списки, куда до этого не входили, а альбомы Volume 4, Sabbath Bloody Sabbath и Greatest Hits вновь вернулись в Official Rock & Metal Album Charts на 12, 28 и 35 места соответственно.







+0 -0



просмотров: 128

