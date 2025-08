сегодня



Новое видео AFI



"Behind The Clock", новое видео группы AFI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Silver Bleeds The Black Sun…", выходящего третьего октября на Run For Cover Records:



01. The Bird Of Prey

02. Behind The Clock

03. Holy Visions

04. Blasphemy & Excess

05. Spear Of Truth

06. Ash Speck In A Green Eye

07. VOIDWARD, I BEND BACK

08. Marguerite

09. A World Unmade

10. Noneunderground







