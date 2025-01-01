сегодня



Вокалистка HALESTORM о финальном шоу BLACK SABBATH: «Случайных людей там не было»



LZZY HALE в интервью шоу "Whiplash" обсудила кончину Оззи Осборна:



«Я немного шокирована, как и все остальные. Это тяжело. Я к тому, что есть Оззи, есть такая мысль, которую мы все думаем как группы, типа: "Эй, мы все в безопасности. Оззи все еще здесь". [Смеется]».



Упомянув о том, что HALESTORM играли на мероприятии «Back To The Beginning», которое ознаменовало последнее выступление Оззи и BLACK SABBATH, Lzzy сказала:



«Я благодарна за то, что была частью этого последнего шоу и видела, как он выступает, как вовлекает публику, как пытается вырваться из кресла и просто быть частью этого вместе со всеми. И все эти переживания: такая честь быть на этом мероприятии, но в то же время желание доминировать и доказать, что ты достоин быть там, но потом ты оказываешься среди всех своих друзей. А потом мы все переживаем, потому что это последний раз, когда мы видим, как все эти люди выступают вместе, а потом, в довершение всего, мы узнаем о смерти Оззи. И опять же, это просто еще один колодец эмоций, который словно всплывает на поверхность, и мы просто говорим: «О Боже, спасибо тебе огромное, Оззи, за все, что ты подарил миру». И многих из нас не было бы здесь, если бы не ты. Так что, да, это прекрасный момент. [Смеется]».



На просьбу рассказать о впечатлениях от выступления на «Back To The Beginning» и о том, как она делила сцену с таким количеством легендарных рок-музыкантов, Lzzy сказала:



«Единственное, о чем я жалею, так это о том, что не поздоровалась с Оззи. Мы говорили об этом раньше, потому что его сначала привозили, а потом собирали толпу и увозили. Поэтому мы подумали: «О, мы найдем свой шанс где-нибудь», и все пошло кувырком. Но [мы] провели некоторое время с Шэрон. Она такая невероятно милая. А еще с Tony Iommi, который просто замечательный человек, и со всеми представителями разных слоев общества. Я впервые встретилась со Steven Tyler, что было невероятно, и поговорила с Axl Rose. Наверное Axl Rose был очень впечатлен моими папарацци, которые меня окружали:). Не знаю. У нас был занятный момент. Но просто быть там и чествовать этих людей — это был просто невероятный опыт. А потом они устроили для нас что-то вроде платформы в центре аудитории, чтобы мы могли увидеть все шоу, и мы стояли там и просто...



Я никогда не была на таком концерте, где все присутствуют по одной и той же причине. Ты знаешь, Джеки, как это бывает — ты ходишь на многие концерты, и у каждого есть своя программа действий на концерте. Некоторые люди приходят туда случайно. Некоторые люди - фанатики, например, прямо спереди, за ограждением, типа: «Это мое место». Кто-то сходит с ума, а кто-то просто хочет впитать все происходящее. И чувствовалось, что все были там по одной и той же причине. Все были там, чтобы просто присутствовать и впитывать в себя каждую минуту. Там не было ни одного случайного посетителя концерта. [Смеется]»







