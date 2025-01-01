Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
[= ||| все новости группы



*

System of a Down

*



10 авг 2025 : 		 Гитарист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не будем менять вокалиста»

10 авг 2025 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN'02

5 май 2025 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Если мы что-то запишем, это будет приятным сюрпризом для всех нас»

28 апр 2025 : 		 SYSTEM OF A DOWN открыли тур

11 мар 2025 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президентом!»

31 янв 2025 : 		 SYSTEM OF A DOWN набрали миллиард

29 янв 2025 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Чем меньше давления, тем больше мы сделаем»

27 янв 2025 : 		 Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN?

22 ноя 2024 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпоха»

2 ноя 2024 : 		 JOHN DOLMAYAN: «Я бы не рассчитывал на альбом SYSTEM OF A DOWN в ближайшее время»

6 окт 2024 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!»

27 сен 2024 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN выбирает правильный альбом METALLICA

26 сен 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о самом неловком моменте на сцене

19 сен 2024 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN выпускает комиксы

19 сен 2024 : 		 Басист о новой музыке SYSTEM OF A DOWN: «Я как пионер!»

22 авг 2024 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN: «Меньше играешь, больше платят»

11 июл 2024 : 		 SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с другим — это ок!»

2 июл 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «У группы всегда была возможность двигаться вперед без меня»

13 июн 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, что требуется для выпуска нового альбома группы

22 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об угрозах из-за его политических взглядов

18 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о творческих разногласиях в группе

14 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Не люблю долгие туры»

30 апр 2024 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

17 апр 2024 : 		 SYSTEM OF A DOWN репетируют 'Cigaro'

11 янв 2024 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN наехал на Йе

8 дек 2023 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN о крутых событиях, связанных с группой
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не будем менять вокалиста»



zoom
Daron Malakian в интервью "On The Record" прокомментировал предложение Serj'a 2017 года по поводу поиска нового вокалиста:

«Я не хотел этого делать. Для меня SYSTEM OF A DOWN — это мы четверо. Если один из нас четверых не участвует в SYSTEM OF A DOWN, я не хочу участвовать в SYSTEM OF A DOWN. Думали ли мы об этом? Конечно. Но действительно ли мы серьёзно этим занимались? Нет. Мы пробовали. Я не хочу называть имена. Мы пробовали, и кто бы это ни был, он звучал хорошо.

Люди думали: "Daron хочет этого". Я больше всех был против подобного. Я думал: "Я не хочу смотреть по сторонам. SYSTEM — это SYSTEM, и если это не будет SYSTEM, то я не уверен, хочу ли я быть участником этой группы".

Но да, всё это произошло, потому что было время, когда мы находились в подвешенном состоянии. Когда мы взяли перерыв, мы не знали, что будет дальше. Некоторые из нас ожидали, что это всего на пару лет и, возможно, мы вернёмся».

По его словам, он всегда поддерживал хорошие отношения со своими коллегами по SYSTEM OF A DOWN:

«Сейчас мы все очень хорошо ладим. Но да, на протяжении многих лет у нас были разногласия по тем или иным вопросам. Частично это вина Serj'a, частично моя вина, частично вина John'a, частично вина Shavo. Это проблема не только в нас двоих с Serj. Это группа, и в ней четыре очень разных личности. Но сейчас мы очень хорошо ладим. Дело в том, что как друзья мы всегда ладили. Проблема в политике группы, и именно в группе у нас были разногласия. У нас никогда не было проблем друг с другом вне группы. Потому что есть люди, которые говорят: "Я не могу находиться в одной комнате с этим парнем". Мы никогда такими не были. Мы всегда уважали друг друга. Мы всегда любили друг друга. Мы всегда считали друг друга братьями. И до сих пор считаем, и до сих пор так чувствуем, и до сих пор гордимся тем, чего мы достигли вместе как группа и как четверо армянских парней — это тоже что-то значит.

Так что я не заинтересован и никогда не был заинтересован в том, чтобы в SYSTEM OF A DOWN был другой вокалист. Думаю, Serj, возможно, написал в своей книге что-то о том, что парень, которого мы пробовали на роль вокалиста, в итоге не подошёл, потому что он не мог рычать или что-то в этом роде, и поэтому мы не выбрали его на замену Serj, но это неправда. Мы с ним никогда не разговаривали об этом. Но на самом деле причина, по которой из этой затеи ничего не вышло, заключается в том, что я сказал: !Я не хочу этим заниматься. Я не хочу делать это без него"… Я смотрю на группу со стороны. Я её фанат. Я не пытаюсь ничего изменить и никогда не пытался».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 114

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом