сегодня



Гитарист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не будем менять вокалиста»



Daron Malakian в интервью "On The Record" прокомментировал предложение Serj'a 2017 года по поводу поиска нового вокалиста:



«Я не хотел этого делать. Для меня SYSTEM OF A DOWN — это мы четверо. Если один из нас четверых не участвует в SYSTEM OF A DOWN, я не хочу участвовать в SYSTEM OF A DOWN. Думали ли мы об этом? Конечно. Но действительно ли мы серьёзно этим занимались? Нет. Мы пробовали. Я не хочу называть имена. Мы пробовали, и кто бы это ни был, он звучал хорошо.



Люди думали: "Daron хочет этого". Я больше всех был против подобного. Я думал: "Я не хочу смотреть по сторонам. SYSTEM — это SYSTEM, и если это не будет SYSTEM, то я не уверен, хочу ли я быть участником этой группы".



Но да, всё это произошло, потому что было время, когда мы находились в подвешенном состоянии. Когда мы взяли перерыв, мы не знали, что будет дальше. Некоторые из нас ожидали, что это всего на пару лет и, возможно, мы вернёмся».



По его словам, он всегда поддерживал хорошие отношения со своими коллегами по SYSTEM OF A DOWN:



«Сейчас мы все очень хорошо ладим. Но да, на протяжении многих лет у нас были разногласия по тем или иным вопросам. Частично это вина Serj'a, частично моя вина, частично вина John'a, частично вина Shavo. Это проблема не только в нас двоих с Serj. Это группа, и в ней четыре очень разных личности. Но сейчас мы очень хорошо ладим. Дело в том, что как друзья мы всегда ладили. Проблема в политике группы, и именно в группе у нас были разногласия. У нас никогда не было проблем друг с другом вне группы. Потому что есть люди, которые говорят: "Я не могу находиться в одной комнате с этим парнем". Мы никогда такими не были. Мы всегда уважали друг друга. Мы всегда любили друг друга. Мы всегда считали друг друга братьями. И до сих пор считаем, и до сих пор так чувствуем, и до сих пор гордимся тем, чего мы достигли вместе как группа и как четверо армянских парней — это тоже что-то значит.



Так что я не заинтересован и никогда не был заинтересован в том, чтобы в SYSTEM OF A DOWN был другой вокалист. Думаю, Serj, возможно, написал в своей книге что-то о том, что парень, которого мы пробовали на роль вокалиста, в итоге не подошёл, потому что он не мог рычать или что-то в этом роде, и поэтому мы не выбрали его на замену Serj, но это неправда. Мы с ним никогда не разговаривали об этом. Но на самом деле причина, по которой из этой затеи ничего не вышло, заключается в том, что я сказал: !Я не хочу этим заниматься. Я не хочу делать это без него"… Я смотрю на группу со стороны. Я её фанат. Я не пытаюсь ничего изменить и никогда не пытался».







