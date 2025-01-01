сегодня



Барабанщик DARK ANGEL: «Пока здоров, буду играть на все сто!»



Gene Hoglan, известный тем, что сочетает в себе великолепные навыки с молниеносной скоростью и технической брутальностью, рассказал в недавней беседе о том, как ему удается сохранять свой стиль исполнения экстремальной металлической музыки спустя четыре десятилетия



«Я всегда стараюсь не опускать руки. И одна штука, которую я заметил за эти годы, заключается в том, что, по какой-то причине, случаются события, когда, скажем, турне Bear McCreary не вызывает у меня таких физических проблем, как DARK ANGEL или DETHKLOK, но я замечаю, что могу вернуться к физической жизни. Кардиотренировка или что-то в этом роде, в чем нуждаются DETHKLOK, DARK ANGEL или DEATH TO ALL, появляется довольно быстро после the Bear run, что определенно показывает другой аспект моей игры на барабанах, более всесторонний в отличие от того, что я играю на полной скорости по 12 песен за вечер».



После того, как интервьюер отметил, что в прошлом он говорил, что хотел бы продолжать играть, по крайней мере, до 70 лет, Gene ответил:



«Да, определенно, до семидесяти. Итак, да. Сейчас мне 57. До 70 осталось 12 лет. Без проблем. До 75-го, как ни крути, еще 17 лет, а до 80-го, как ни крути, всего 23 года, как бы это ни было. 12 лет [пока мне не исполнится 70]. Блин, чувак, пока я здоров, я не вижу проблем в том, чтобы крушить до восьмидесяти лет. Таково мое намерение. Я не собираюсь откладывать все это в долгий ящик. Я собираюсь сокрушать, пока есть силы.



Признаюсь, когда мне было 19 или 18 лет, когда я записывал альбом DARK ANGEL "Darkness Descends", я никогда не думал настолько далеко вперед. "Эй, через 40 лет ты сможешь и будешь играть этот материал?" Никогда даже не думал об этом. Но вот мы здесь и сейчас — [я] готов к этому!»







