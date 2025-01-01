Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 19
[= ||| все новости группы



*

Dark Angel

*



21 авг 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «Пока здоров, буду играть на все сто!»

19 авг 2025 : 		 Новый альбом DARK ANGEL выйдет осенью

5 июл 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL о главном уроке музыкальной индустрии

27 июн 2025 : 		 «Тиснул ли Lars партии One у DARK ANGEL?» Отвечает GENE HOGLAN

11 июн 2025 : 		 DARK ANGEL целиком исполнили "Darkness Descends"

9 июн 2025 : 		 Новый альбом DARK ANGEL выйдет до конца года

6 июн 2025 : 		 Новая песня DARK ANGEL

27 май 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «Ну и что, что новая пластинка похожа на прошлую»

18 май 2025 : 		 Почему DARK ANGEL так долго ничего не выпускали?

17 май 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «Мы отлично отыграли в Бразилии!»

6 май 2025 : 		 DARK ANGEL выступили без гитариста

15 апр 2025 : 		 Басист DARK ANGEL защищает новую песню

14 апр 2025 : 		 Новая песня DARK ANGEL

8 апр 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «В 2025 альбом будет!»

2 апр 2025 : 		 Обложка нового альбома DARK ANGEL

25 мар 2025 : 		 DARK ANGEL сыграли две новые песни

24 мар 2025 : 		 DARK ANGEL сыграли новые песни

23 мар 2025 : 		 Тизер нового материала DARK ANGEL

13 мар 2025 : 		 DARK ANGEL обещают сыграть новые песни

26 июл 2024 : 		 DARK ANGEL приступили к записи

28 май 2024 : 		 Будет ли новый DARK ANGEL?

23 сен 2023 : 		 GENE HOGLAN о новом DARK ANGEL

18 июл 2023 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

7 июл 2023 : 		 DARK ANGEL полны надежды

21 май 2023 : 		 Барабанщик DARK ANGEL о смерти Джима Дуркина

18 апр 2023 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик DARK ANGEL: «Пока здоров, буду играть на все сто!»



zoom
Gene Hoglan, известный тем, что сочетает в себе великолепные навыки с молниеносной скоростью и технической брутальностью, рассказал в недавней беседе о том, как ему удается сохранять свой стиль исполнения экстремальной металлической музыки спустя четыре десятилетия

«Я всегда стараюсь не опускать руки. И одна штука, которую я заметил за эти годы, заключается в том, что, по какой-то причине, случаются события, когда, скажем, турне Bear McCreary не вызывает у меня таких физических проблем, как DARK ANGEL или DETHKLOK, но я замечаю, что могу вернуться к физической жизни. Кардиотренировка или что-то в этом роде, в чем нуждаются DETHKLOK, DARK ANGEL или DEATH TO ALL, появляется довольно быстро после the Bear run, что определенно показывает другой аспект моей игры на барабанах, более всесторонний в отличие от того, что я играю на полной скорости по 12 песен за вечер».

После того, как интервьюер отметил, что в прошлом он говорил, что хотел бы продолжать играть, по крайней мере, до 70 лет, Gene ответил:

«Да, определенно, до семидесяти. Итак, да. Сейчас мне 57. До 70 осталось 12 лет. Без проблем. До 75-го, как ни крути, еще 17 лет, а до 80-го, как ни крути, всего 23 года, как бы это ни было. 12 лет [пока мне не исполнится 70]. Блин, чувак, пока я здоров, я не вижу проблем в том, чтобы крушить до восьмидесяти лет. Таково мое намерение. Я не собираюсь откладывать все это в долгий ящик. Я собираюсь сокрушать, пока есть силы.

Признаюсь, когда мне было 19 или 18 лет, когда я записывал альбом DARK ANGEL "Darkness Descends", я никогда не думал настолько далеко вперед. "Эй, через 40 лет ты сможешь и будешь играть этот материал?" Никогда даже не думал об этом. Но вот мы здесь и сейчас — [я] готов к этому!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 178

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом