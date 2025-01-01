Arts
Новости
все новости группы

Kiss



*

Kiss

*



7 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о трибьют-группах KISS

6 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о смене названия мероприятия KISS

17 июл 2025 : 		 KISS выпустят Alive! в расширенном варианте

10 июл 2025 : 		 'Kiss Army Storms Vegas' превращается в 'Kiss Kruise: Landlocked In Vegas'

19 июн 2025 : 		 Вокалист KISS о первом прощальном

13 июн 2025 : 		 PAUL STANLEY обещает 15 песен на мероприятии KISS

3 июн 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN мог оказаться в KISS

31 май 2025 : 		 PAUL STANLEY: «Это как "Kiss Kruise" без корабля»

21 май 2025 : 		 GENE SIMMONS о "KISS Army Storms Vegas": «Это не наш концерт»

20 май 2025 : 		 GENE SIMMONS не против бывших на "KISS Army Storms Vegas"

17 май 2025 : 		 GENE SIMMONS о появлении на фэн-конвенции KISS

10 май 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Не знаю, будут ли все KISS в Лас-Вегасе»

5 май 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Первая пластинка KISS — это, быть может, самое честное, что мы сделали»

10 апр 2025 : 		 TOMMY THAYER выступит с коллегами по KISS

29 мар 2025 : 		 GENE SIMMONS подтвердил, что KISS выступят без грима

29 мар 2025 : 		 Музыканты KISS соберутся вместе

3 мар 2025 : 		 Вокалист KISS объяснил, почему не все члены простились вместе

27 фев 2025 : 		 Вокалист KISS: «За последний год я понял, что жизнь — это улица с односторонним движением»

22 фев 2025 : 		 Вокалист KISS: «Плохого не помню!»

21 фев 2025 : 		 Золотой сингл KISS

18 фев 2025 : 		 Басист KISS похвалил бывших участников

12 фев 2025 : 		 Выходит раскраска KISS

26 дек 2024 : 		 Стали бы KISS популярными без макияжа?

14 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Аватары KISS станут для всех шоком!»

7 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Аватары KISS уделают ABBA как детей!»

3 дек 2024 : 		 KISS о финальном концерте
PAUL STANLEY о трибьют-группах KISS



PAUL STANLEY в программе "Howie Mandel Does Stuff" рассказал о трибьют-группах KISS, которые извлекают из этого выгоду:

«Есть трибьют-группы KISS, которым мы разрешили продолжать свою деятельность. Речь идёт о предоставлении им лицензии, которая может быть отозвана в любой момент, потому что грим и все эти образы являются товарными знаками, и никто не может использовать их в каких-либо целях».

На вопрос ведущего, приходилось ли KISS когда-нибудь отзывать лицензию у какой-либо трибьют-группы, Paul ответил:

«Если это становится серьёзным бизнесом, это выходит за рамки трибьюта. Да, зарабатывать деньги — это нормально, но к делу надо подходить с душой».

В 2016 году Stanley затронул тему трибьют-групп KISS, обсуждая возможность продолжения деятельности KISS с совершенно новыми участниками после того, как он и сооснователь KISS Gene Simmons прекратят гастролировать. Paul рассказал о том, как он собирался найти замену себе в KISS:

«Честно говоря, я думаю, что все трибьют-группы KISS великолепны, но ни у одной из них нет хорошего "Пола". Поэтому я хотел бы увидеть кого-то, кто воплощает то, что я сделал, со многими вещами, которые меня вдохновили. И речь не о том, чтобы кто-то был моей копией, речь о том, чтобы кто-то пришёл, внёс свой вклад и добавил что-то новое, при этом следуя установленному шаблону».




