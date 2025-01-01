сегодня



PAUL STANLEY о трибьют-группах KISS



PAUL STANLEY в программе "Howie Mandel Does Stuff" рассказал о трибьют-группах KISS, которые извлекают из этого выгоду:



«Есть трибьют-группы KISS, которым мы разрешили продолжать свою деятельность. Речь идёт о предоставлении им лицензии, которая может быть отозвана в любой момент, потому что грим и все эти образы являются товарными знаками, и никто не может использовать их в каких-либо целях».



На вопрос ведущего, приходилось ли KISS когда-нибудь отзывать лицензию у какой-либо трибьют-группы, Paul ответил:



«Если это становится серьёзным бизнесом, это выходит за рамки трибьюта. Да, зарабатывать деньги — это нормально, но к делу надо подходить с душой».



В 2016 году Stanley затронул тему трибьют-групп KISS, обсуждая возможность продолжения деятельности KISS с совершенно новыми участниками после того, как он и сооснователь KISS Gene Simmons прекратят гастролировать. Paul рассказал о том, как он собирался найти замену себе в KISS:



«Честно говоря, я думаю, что все трибьют-группы KISS великолепны, но ни у одной из них нет хорошего "Пола". Поэтому я хотел бы увидеть кого-то, кто воплощает то, что я сделал, со многими вещами, которые меня вдохновили. И речь не о том, чтобы кто-то был моей копией, речь о том, чтобы кто-то пришёл, внёс свой вклад и добавил что-то новое, при этом следуя установленному шаблону».







