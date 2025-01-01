сегодня



Почему CHERIE CURRIE завязывает с концертами



CHERIE CURRIE в недавнем интервью ответила на вопрос, почему решила поехать в финальный австралийский тур:



«Мне по-прежнему нравится выступать с концертами то тут, то там, я участвую в фестивалях и тому подобном. И я действительно скучаю по по-настоящему интимным моментам, когда я могу пожимать людям руки, подносить микрофон к вашему лицу и чтобы мы пели вместе. Для меня так важно поддерживать связь с аудиторией. И я реально понимаю, что наступает момент, когда нужно просто сказать "хватит". Мне нравилось исполнять песни RUNAWAYS. Я единственная, кто это делает. Но у меня такое чувство, что прямо сейчас пришло время немного повременить с гастролями. Это тяжело. Итак, что я могу сказать? Единственное, по чему я буду скучать, — это по фанатам, но это очень важно — по-настоящему отдать им дань уважения, потому что если бы не фанаты, я бы туда не приехала».



На вопрос, планирует ли она выпустить новый студийный альбом в ближайшем будущем, Cherie ответила:



«Никаких планов на этот счет нет. Я много работаю, записываю трибьют-альбомы и выступаю дуэтом с другими артистами. И это действительно прикольно. У меня дома есть студия, так что продюсер не указывает мне, что делать. Я просто остаюсь самой собой, и все очень довольны тем, что я делаю. Мне это реально нравится. Я также собираюсь продолжать выступать время от времени. Я всегда буду петь, потому что мне это нравится, и я люблю выступать, и я рождена для этого. Так что я буду давать концерты то здесь, то там. Будет грустно расставаться с гастролями, но ничего страшного в этом нет».







