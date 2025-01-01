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DOWN где-то в середине процесса



Kirk Windstein в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым материалом:



«Мы находимся где-то в середине процесса записи и продвигаемся довольно успешно. Сейчас нам нужно сделать перерыв из-за гастролей [с другими нашими проектами]. Но все барабаны уже готовы. Pepper и я записали ритм-треки. Бас-гитара готова. Я не уверен, начал ли Phil уже запись вокала или нет. Он всегда по своему подходит к процессу, однако на самом деле мы собираемся вернуться к работе над альбомом в ноябре, где-то между началом ноября и, возможно, Днем благодарения, просто закончить все, что нам нужно сделать с гитарами и басом. А остальное зависит только от Phil'a. Ну а дальше процесс сведения и... »







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