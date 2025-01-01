сегодня



GREAT WHITE планируют выпустить пару песен



Michael Lardie в недавнем интервью спросили, каково это, добавить GREAT WHITE "новой крови":



«О, это здорово. [У Brett'а] отличная энергетика. Он очень милый парень. Я имею в виду, он просто один из тех парней, которые все понимают. Можно подумать, что из-за его возраста — я не знаю, кажется, ему уже 28 — он придает нам определенную долю новой энергии, что очень здорово. Но он очень заинтересован в том, чтобы записать с нами новый материал, потому что он хотел бы оставить свой след в истории GREAT WHITE. И мы постоянно работаем над мелодиями. Думаю, ему не составит труда найти свой голос в рамках того, что мы с гитаристом GREAT WHITE Mark'ом придумываем. Так что мы с нетерпением ждем этого.



Я полагаю, что в этот раз мы попытаемся сделать так: вместо того чтобы записывать целый альбом, мы сделаем две или три песни за раз, выложим их, может быть, снимем видео, а потом, когда мы приблизимся к 12-15, мы соберем их все вместе и выпустим в виде целого альбома. Но из-за социальных сетей, как вы знаете, продолжительность внимания несколько уменьшилась по сравнению с тем, что было раньше. Вспомните, как в детстве вы ставили пластинку [LED] ZEPPELIN или AEROSMITH, вы хотели прослушать ее целиком. И сейчас люди по-другому воспринимают музыку. Поэтому мы хотим быть верными нашим фанатам, которые были с нами всегда, но в то же время понимаем, что жизнь настолько насыщена, что мы хотим, чтобы они проглатывали новый материал. Просто общество сейчас такое. Просто им нужны меньшие дозы, но чаще».



Он добавил, что скучает по полноценным пластинкам:



«Я занимаюсь записью альбомов - я работаю звукорежиссером с 1979 года, и именно тогда, в 83-м, я встретил GREAT WHITE в студии и работал над их самой первой пластинкой, когда они были на EMI. Тогда они определенно были больше похожи, скажем, на JUDAS PRIEST — их звучание было более похожим. И я думаю, что когда Mark нашел себя в качестве блюзового музыканта, стало ясно, каким будет наше фирменное звучание. Но я скучаю по записям — я имею в виду, по их целостности. Речь идет о двух-трех месяцах, каждый день ты идешь в студию и делаешь то, что нужно... Так что я скучаю по целым пластинкам, но нужно идти в ногу со временем».







