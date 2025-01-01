Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 53
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 13
Great White

18 авг 2025 : 		 GREAT WHITE планируют выпустить пару песен

14 авг 2025 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Оззи дал послушать "No More Tears" в самолете»

5 авг 2025 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «У нас много демо»

18 фев 2025 : 		 Гитарист GREAT WHITE о Джеке Расселе

29 дек 2024 : 		 ANDREW FREEMAN об увольнении из GREAT WHITE

11 дек 2024 : 		 Барабанщик GREAT WHITE: «Brett — огонь!»

26 авг 2024 : 		 GREAT WHITE работают над новым материалом

24 июл 2024 : 		 Видео полного выступления GREAT WHITE

16 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления GREAT WHITE

23 апр 2024 : 		 MICHAEL LARDIE хвалит нового вокалиста GREAT WHITE

30 янв 2024 : 		 Гитарист GREAT WHITE работает над материалом

14 янв 2024 : 		 Басист GREAT WHITE перенес операцию

13 окт 2023 : 		 Барабанщик GREAT WHITE: «Наш вокалист не торчит и не падает со сцены»

30 май 2023 : 		 Барабанщик GREAT WHITE — о реюнионе с Jack'ом

11 май 2023 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

18 апр 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE сообщил, что работает над новым материалом

23 мар 2023 : 		 ANDREW FREEMAN — о том, почему он пробыл недолго в GREAT WHITE

26 фев 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE — о реюнионе

18 янв 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE очень рад новому вокалисту

30 дек 2022 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE: «MARK KENDALL говорит обо мне всякую дрянь»

22 ноя 2022 : 		 JACK RUSSELL: «Я не вернусь в GREAT WHITE»

29 окт 2022 : 		 Вокалист GREAT WHITE: «К записи готов!»

25 окт 2022 : 		 Новый вокалист GREAT WHITE: «Я готов к этой работе»

25 окт 2022 : 		 TERRY ILOUS — об уходе из GREAT WHITE

23 окт 2022 : 		 GREAT WHITE нашли вокалиста

22 окт 2022 : 		 Гитарист GREAT WHITE хвалит нового вокалиста
GREAT WHITE планируют выпустить пару песен



Michael Lardie в недавнем интервью спросили, каково это, добавить GREAT WHITE "новой крови":

«О, это здорово. [У Brett'а] отличная энергетика. Он очень милый парень. Я имею в виду, он просто один из тех парней, которые все понимают. Можно подумать, что из-за его возраста — я не знаю, кажется, ему уже 28 — он придает нам определенную долю новой энергии, что очень здорово. Но он очень заинтересован в том, чтобы записать с нами новый материал, потому что он хотел бы оставить свой след в истории GREAT WHITE. И мы постоянно работаем над мелодиями. Думаю, ему не составит труда найти свой голос в рамках того, что мы с гитаристом GREAT WHITE Mark'ом придумываем. Так что мы с нетерпением ждем этого.

Я полагаю, что в этот раз мы попытаемся сделать так: вместо того чтобы записывать целый альбом, мы сделаем две или три песни за раз, выложим их, может быть, снимем видео, а потом, когда мы приблизимся к 12-15, мы соберем их все вместе и выпустим в виде целого альбома. Но из-за социальных сетей, как вы знаете, продолжительность внимания несколько уменьшилась по сравнению с тем, что было раньше. Вспомните, как в детстве вы ставили пластинку [LED] ZEPPELIN или AEROSMITH, вы хотели прослушать ее целиком. И сейчас люди по-другому воспринимают музыку. Поэтому мы хотим быть верными нашим фанатам, которые были с нами всегда, но в то же время понимаем, что жизнь настолько насыщена, что мы хотим, чтобы они проглатывали новый материал. Просто общество сейчас такое. Просто им нужны меньшие дозы, но чаще».

Он добавил, что скучает по полноценным пластинкам:

«Я занимаюсь записью альбомов - я работаю звукорежиссером с 1979 года, и именно тогда, в 83-м, я встретил GREAT WHITE в студии и работал над их самой первой пластинкой, когда они были на EMI. Тогда они определенно были больше похожи, скажем, на JUDAS PRIEST — их звучание было более похожим. И я думаю, что когда Mark нашел себя в качестве блюзового музыканта, стало ясно, каким будет наше фирменное звучание. Но я скучаю по записям — я имею в виду, по их целостности. Речь идет о двух-трех месяцах, каждый день ты идешь в студию и делаешь то, что нужно... Так что я скучаю по целым пластинкам, но нужно идти в ногу со временем».




просмотров: 112

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
