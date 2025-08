сегодня



Новое видео MORS PRINCIPIUM EST



Summoning The Dark , новая песня MORS PRINCIPIUM EST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Darkness Invisible, релиз которого намечен на 26 сентября:



Of Death

Venator

Monuments

Tenebrae Latebra

Summoning The Dark

Beyond The Horizon

The Rivers Of Avernus

In Sleep There Is Peace

An Aria Of The Damned

All Life Is Evil



Bonus Track (digipak / digital only):



Makso Mitä Makso [Isac Elliot cover]







+1 -0



просмотров: 196