Профессиональное видео полного выступления DOGMA



Профессиональное видео полного выступления DOGMA, состоявшегося в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:



Forbidden Zone

My First Peak

Made Her Mine

Carnal Liberation

Free Yourself

Like a Prayer (Madonna cover)

Bare to the Bones

Make Us Proud

The Tribute (cover : OZZY OSBOURNE, BLACK SABBATH, PANTERA, IRON MAIDEN, METALLICA, MEGADETH, SLAYER etc...)

Pleasure From Pain

Father I Have Sinned

The Dark Messiah







