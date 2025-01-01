Видео полного выступления VINCE NEIL, которое состоялось третьего августа в Bethel Woods Center For The Arts in Bethel, New York, доступно для просмотра ниже:
01. Dr. Feelgood (MÖTLEY CRÜE song)
02. Shout At The Devil (MÖTLEY CRÜE song)
03. Looks That Kill (MÖTLEY CRÜE song)
04. Smokin' In The Boys Room (BROWNSVILLE STATION cover)
05. Kickstart My Heart (MÖTLEY CRÜE song)
06. Girls, Girls, Girls (MÖTLEY CRÜE song)
07. Wild Side (MÖTLEY CRÜE song)
