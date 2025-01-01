Arts
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
Новости
Vince Neil

10 авг 2025 : 		 Видео полного выступления VINCE NEIL

12 фев 2025 : 		 VINCE NEIL не был на разбившемся самолете

24 сен 2024 : 		 Мультикамерная съемка с выступления VINCE NEIL

10 сен 2024 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

25 сен 2023 : 		 На выступлении VINCE NEIL немного постреляли

12 сен 2023 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

17 авг 2023 : 		 VINCE NEIL о пяти любимых альбомах

27 июл 2023 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

15 фев 2023 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «VINCE NEIL выглядит вполне себе»

14 янв 2023 : 		 VINCE NEIL с двумя полосками

18 июл 2022 : 		 DAVID DRAIMAN хвалит VINCE NEIL

11 июл 2022 : 		 Отстаньте от VINCE NEIL

25 янв 2022 : 		 Видео с выступления VINCE'a NEIL'a

20 янв 2022 : 		 Видео с выступления VINCE'a NEIL'a

28 ноя 2021 : 		 VINCE NEIL выступил в Лас-Вегасе

14 ноя 2021 : 		 Жена TOMMY LEE одобряет способ VINCE'a NEIL'a похудеть

12 ноя 2021 : 		 Вокалист L.A. GUNS критикует VINCE'a NEIL'a

27 окт 2021 : 		 NIKKI SIXX — о падении VINCE'a NEIL'a

18 окт 2021 : 		 VINCE NEIL дома и лечит сломанные ребра

18 окт 2021 : 		 VINCE NEIL упал со сцены

5 окт 2021 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

14 сен 2021 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

6 сен 2021 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

16 авг 2021 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

9 авг 2021 : 		 VINCE NEIL и SAMMY HAGAR исполнили песню LED ZEPPELIN

6 авг 2021 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL
Видео полного выступления VINCE NEIL



Видео полного выступления VINCE NEIL, которое состоялось третьего августа в Bethel Woods Center For The Arts in Bethel, New York, доступно для просмотра ниже:

01. Dr. Feelgood (MÖTLEY CRÜE song)
02. Shout At The Devil (MÖTLEY CRÜE song)
03. Looks That Kill (MÖTLEY CRÜE song)
04. Smokin' In The Boys Room (BROWNSVILLE STATION cover)
05. Kickstart My Heart (MÖTLEY CRÜE song)
06. Girls, Girls, Girls (MÖTLEY CRÜE song)
07. Wild Side (MÖTLEY CRÜE song)






1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
