Новости
17 авг 2025

У лидера RAINBOW проблемы со здоровьем



CANDICE NIGHT в недавнем интервью ответила на вопрос, какие шансы на то, что в ближайшее время BLACKMORE'S NIGHT поедут в тур:

«Одно из замечательных качеств Ritchie — он умеет слушать своё тело, он очень хорошо его чувствует и всегда держит всё под контролем. Слава Богу. А когда он этого не делает, я пристаю к нему, чтобы он следил за собой, и ему это не нравится, но, по крайней мере, кто-то это делает — чтобы он правильно питался, и всё в таком духе.

У него есть три основные проблемы. У него проблемы с сердцем. Пару лет назад у него случился сердечный приступ, поэтому мы следим за этим. У него подагра, и это тяжело. Она очень сильно влияет на его ноги. И она начинается в его указательном пальце, поэтому мешает его подвижности, поэтому ему только что сделали укол. И, конечно, его спина всегда была проблемой. Он не делал уколы в спину с тех пор, как у него возникли проблемы с сердцем. Так что всё это тем или иным образом взаимосвязано. Ему по-настоящему тяжело. Но сейчас он дошёл до того состояния, что стал сознательнее в таких вещах».

Она порассуждала о том, что делает гастроли такими сложными для такого человека, как Ritchie, на данном этапе его жизни:

«Дело не только в перелётах на самолёте. Честно говоря, это раздражение ещё до того, как ты садишься в самолёт, и после того, как ты садишься в самолёт, и всё это сидение во время путешествия. Это влияет на его спину и всё остальное. И смены часовых поясов, которые нагружают сердце. Ожидание в очереди, когда нужно добраться до нью-йоркского аэропорта и лететь через Атлантику, а потом выходить из самолёта и проходить через линии безопасности, таможню и всё остальное, и всё это сказывается даже на здоровом человеке, а каково 80-летнему с такими проблемами? Но вчера он мне сказал, что ждёт этого... Если попытаться заставить его что-то сделать, он сразу же говорит "нет". Он как подросток. И теперь у меня их трое. Но я научилась лучше с этим справляться. Поэтому я жду, пока он сам до этого дойдёт, или делаю намёки и жду, когда он будет сам готов поговорить об этом. И он только что сказал: "А как насчёт нескольких концертов BLACKMORE'S NIGHT осенью?" Конечно, я очень обрадовалась этому. Теперь мне нужно связаться с агентом. Но он предпочитает выступать в тех местах, куда можно доехать на машине. На следующий день он берёт выходной. Прошли те времена, когда можно было давать пять концертов подряд, включая переезды. Это слишком много. Для любого человека это сложно. У нас нет тур-автобуса и частных самолётов. Если мы куда-то едем, я сажусь за руль. Это похоже на мини-поездку, но не совсем, потому что нам нужно просто добраться до места и отдохнуть в тот вечер. Остаётся только надеяться, что это место будет достаточно близко к концертной площадке. Мы выступаем, возвращаемся в отель, хорошо высыпаемся ночью. Мы надеемся, что в отеле не проводят ремонт или техническое обслуживание, и горничные не разбудят нас в семь утра. А потом мы переезжаем в следующее место и проводим день в путешествии. Так что всё происходит очень медленно. Но, честно говоря, лучше так, чем никак».




17 авг 2025
Corpsegrinder04
У ЛЮБОГО 80-ти летнего человека есть проблемы со здоровьем.
Кроме Джаггера.
просмотров: 452

