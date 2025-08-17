У лидера RAINBOW проблемы со здоровьем

|
|
Великобритания
10 июн 2018 :
|
Концертное видео RAINBOW
16 апр 2018 :
|
RAINBOW в Хельсинки
10 апр 2018 :
|
Видео с выступления RAINBOW в Москве
29 мар 2018 :
|
Лидер RAINBOW подтвердил, что приглашал GLENN'a HUGHES'a для участия в реюнионе
10 мар 2018 :
|
Cигнл RAINBOW "Waiting For A Sign"
6 мар 2018 :
|
Фрагмент новой песни RAINBOW
1 мар 2018 :
|
Лидер RAINBOW: «Сейчас у меня лучший состав из всех»
15 фев 2018 :
|
Новый сингл RAINBOW выйдет весной
13 фев 2018 :
|
Обложка и трек-лист нового релиза RAINBOW
25 янв 2018 :
|
RAINBOW выпустят новую песню
26 ноя 2017 :
|
Супруга RITCHIE BLACKMORE'a назвала Ronnie Romero «удачной находкой»
9 окт 2017 :
|
RAINBOW в России
28 июл 2017 :
|
Новая песня RAINBOW звучит как ранний материал
24 июл 2017 :
|
RAINBOW записали несколько новых композиций
19 июн 2017 :
|
Видео с выступления RAINBOW
31 май 2017 :
|
Новый сингл RAINBOW
21 май 2017 :
|
Новый сингл RAINBOW выйдет весной
18 апр 2017 :
|
RAINBOW записали две новые песни в студии
5 апр 2017 :
|
Концертный релиз RAINBOW выйдет летом
28 мар 2017 :
|
ROGER GLOVER: «RITCHIE BLACKMORE должен был выступать под своим именем, а не с RAINBOW»
18 янв 2017 :
|
GLENN HUGHES о новом вокалисте RAINBOW
12 янв 2017 :
|
RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его в реюнион RAINBOW»
27 дек 2016 :
|
GRAHAM BONNET: «Мне все равно, что происходит сейчас с RAINBOW»
6 дек 2016 :
|
RAINBOW поедут в тур по Великобритании
26 ноя 2016 :
|
Фрагмент нового DVD RAINBOW
17 ноя 2016 :
|
Фрагмент нового DVD RAINBOW
8 ноя 2016 :
|
Видео с выступления RAINBOW 1984
27 окт 2016 :
|
Фрагмент нового DVD RAINBOW
29 сен 2016 :
|
Концертный релиз RAINBOW выйдет осенью
19 июл 2016 :
|
Лидер RAINBOW: «Мы можем отыграть ещё несколько концертов»
8 июл 2016 :
|
Вокалист RAINBOW о своих первых концертах в группе
2 июл 2016 :
|
Басист AEROSMITH раскритиковал выступление RAINBOW в новом составе
26 июн 2016 :
|
Видео с третьего концерта RAINBOW в новом составе
19 июн 2016 :
|
Видео со второго концерта RAINBOW в новом составе
18 июн 2016 :
|
Видео с первого выступления RAINBOW в новом составе
7 май 2016 :
|
Концертный релиз RAINBOW выйдет в мае
25 апр 2016 :
|
JOE LYNN TURNER считает, что нынешняя группа RITCHIE BLACKMORE'а недостойна носить имя RAINBOW
17 мар 2016 :
|
Фото нового состава RAINBOW
11 мар 2016 :
|
Бывший вокалист RAINBOW продолжает почёсывать голову
8 мар 2016 :
|
Концертный релиз RAINBOW выйдет в апреле
25 фев 2016 :
|
RITCHIE BLACKMORE объяснил, почему выбрал именно такой состав RAINBOW
25 фев 2016 :
|
JOE LYNN TURNER отчитывает лидера RAINBOW за тот состав, что он собрал
19 фев 2016 :
|
Редкое видео RAINBOW
30 ноя 2015 :
|
Фото нового состава RAINBOW
25 ноя 2015 :
|
Трейлер "The Ritchie Blackmore Story"
17 ноя 2015 :
|
Новый вокалист RAINBOW: «Последние дни как настоящее безумие»
7 ноя 2015 :
|
Состав вкоманды лидера RAINBOW
2 ноя 2015 :
|
Дата третьего шоу лидера RAINBOW
24 окт 2015 :
|
Дата второго шоу лидера RAINBOW
18 окт 2015 :
|
Дата первого шоу лидера RAINBOW
10 сен 2015 :
|
"The Ritchie Blackmore Story" выйдет в ноябре
4 авг 2015 :
|
JOE LYNN TURNER исполняет песни RAINBOW
21 май 2015 :
|
JOE LYNN TURNER о прослушиваниях в RAINBOW
21 май 2015 :
|
Концертные записи RAINBOW выйдут в августе
29 апр 2015 :
|
JOE LYNN TURNER о возможном реюнионе RAINBOW
14 дек 2014 :
|
JOE LYNN TURNER о реюнионе RAINBOW
12 дек 2014 :
|
Бокс-сет RAINBOW выйдет в январе
28 авг 2014 :
|
JOE LYNN TURNER: "Реюнион RAINBOW вполне возможен"
11 фев 2014 :
|
Бокс-сет синглов RAINBOW выйдет в феврале
18 ноя 2013 :
|
Трек-лист бокс-сета синглов RAINBOW
23 июл 2013 :
|
Концертный релиз RAINBOW выйдет в августе
15 июл 2013 :
|
Концерт RAINBOW 1995 года выйдет на CD/DVD
14 мар 2013 :
|
"Live In Munich 1977" RAINBOW выйдет на DVD
28 янв 2013 :
|
Участники CONTROL DENIED, DOFKA, SHOK PARIS записали кавер-версию RAINBOW
22 ноя 2012 :
|
Редкие документальные кадры RAINBOW
3 ноя 2012 :
|
DOOGIE WHITE проясняет причины ухода из RAINBOW
30 авг 2012 :
|
Бывший басист RAINBOW/DIO арестован за вождение в нетрезвом виде
13 янв 2012 :
|
RAINBOW:винил 'Long Live Rock 'N' Roll' выйдет в апреле
9 фев 2011 :
|
Детали делюкс-издания "Rising" RAINBOW
3 дек 2010 :
|
Делюкс-издание RAINBOW выйдет в январе
27 авг 2010 :
|
Редкие видео RAINBOW
12 июл 2010 :
|
ALCATRAZZ, JOE LYNN TURNER, DOOGIE WHITE выступят на концертах "Voices Of RAINBOW" в Японии
10 июн 2010 :
|
Альбомы RAINBOW выйдут на виниле
9 июн 2010 :
|
Бывшие участники RAINBOW отдали дань уважения RONNIE JAMES'у DIO
2 ноя 2009 :
|
В работе делюкс-издания альбомов RAINBOW?
7 окт 2009 :
|
Tony Carey: «Реюнион RAINBOW? Забудьте об этом!»
29 сен 2007 :
|
RITCHIE BLACKMORE выпускает DVD "Guitar Gods"
14 сен 2006 :
|
Два DVD от RAINBOW в сентябре
11 мар 2006 :
|
RAINBOW выпустят запись концертов 1976 года
17 авг 2025
У лидера RAINBOW проблемы со здоровьем
CANDICE NIGHT в недавнем интервью ответила на вопрос, какие шансы на то, что в ближайшее время BLACKMORE'S NIGHT поедут в тур:
«Одно из замечательных качеств Ritchie — он умеет слушать своё тело, он очень хорошо его чувствует и всегда держит всё под контролем. Слава Богу. А когда он этого не делает, я пристаю к нему, чтобы он следил за собой, и ему это не нравится, но, по крайней мере, кто-то это делает — чтобы он правильно питался, и всё в таком духе.
У него есть три основные проблемы. У него проблемы с сердцем. Пару лет назад у него случился сердечный приступ, поэтому мы следим за этим. У него подагра, и это тяжело. Она очень сильно влияет на его ноги. И она начинается в его указательном пальце, поэтому мешает его подвижности, поэтому ему только что сделали укол. И, конечно, его спина всегда была проблемой. Он не делал уколы в спину с тех пор, как у него возникли проблемы с сердцем. Так что всё это тем или иным образом взаимосвязано. Ему по-настоящему тяжело. Но сейчас он дошёл до того состояния, что стал сознательнее в таких вещах».
Она порассуждала о том, что делает гастроли такими сложными для такого человека, как Ritchie, на данном этапе его жизни:
«Дело не только в перелётах на самолёте. Честно говоря, это раздражение ещё до того, как ты садишься в самолёт, и после того, как ты садишься в самолёт, и всё это сидение во время путешествия. Это влияет на его спину и всё остальное. И смены часовых поясов, которые нагружают сердце. Ожидание в очереди, когда нужно добраться до нью-йоркского аэропорта и лететь через Атлантику, а потом выходить из самолёта и проходить через линии безопасности, таможню и всё остальное, и всё это сказывается даже на здоровом человеке, а каково 80-летнему с такими проблемами? Но вчера он мне сказал, что ждёт этого... Если попытаться заставить его что-то сделать, он сразу же говорит "нет". Он как подросток. И теперь у меня их трое. Но я научилась лучше с этим справляться. Поэтому я жду, пока он сам до этого дойдёт, или делаю намёки и жду, когда он будет сам готов поговорить об этом. И он только что сказал: "А как насчёт нескольких концертов BLACKMORE'S NIGHT осенью?" Конечно, я очень обрадовалась этому. Теперь мне нужно связаться с агентом. Но он предпочитает выступать в тех местах, куда можно доехать на машине. На следующий день он берёт выходной. Прошли те времена, когда можно было давать пять концертов подряд, включая переезды. Это слишком много. Для любого человека это сложно. У нас нет тур-автобуса и частных самолётов. Если мы куда-то едем, я сажусь за руль. Это похоже на мини-поездку, но не совсем, потому что нам нужно просто добраться до места и отдохнуть в тот вечер. Остаётся только надеяться, что это место будет достаточно близко к концертной площадке. Мы выступаем, возвращаемся в отель, хорошо высыпаемся ночью. Мы надеемся, что в отеле не проводят ремонт или техническое обслуживание, и горничные не разбудят нас в семь утра. А потом мы переезжаем в следующее место и проводим день в путешествии. Так что всё происходит очень медленно. Но, честно говоря, лучше так, чем никак».
