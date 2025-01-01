сегодня



CHRIS ADLER: «Играть с MEGADETH для меня было очень важно»



CHRIS ADLER в недавнем интервью вспомнил свое сотрудничество с MEGADETH:



«Это, безусловно, очень важная часть моего пути. И это было очень особенное время, потому что я был в Лос-Анджелесе, записывал барабаны для альбома [LAMB OF GOD] „[VII:] Sturm Und Drang“ — кажется, для этого альбома — и рано утром в гостиничном номере мне позвонил Dave и спросил... Он пришел к тому же выводу... что «я не думаю, что более мягкая сторона музыки мне подойдет». Поэтому он спросил меня: "Привет, Chris. Я знаю, что мы встречались пару лет назад. Мы поладили. Сейчас люди говорят мне о тебе еще больше и лучше. Не хочешь ли ты помочь мне записать трэш-запись?". И я сразу же понял: «Окей, бум». Потому что я не хотел бы... То есть, я был бы очень рад оказаться с ним в одной комнате, несмотря ни на что, но мне определенно не было бы интересно писать, например, «Super Collider 2». Если вы зовете меня записывать трэш, я могу делать то, что я делаю, а могу и не делать... Я понимаю, что в MEGADETH есть определенные границы. Это всегда будет Dave, и это не будет такая ритмичная музыка как у LAMB OF GOD. Это будет что-то вроде спид-металла. Так что здесь есть некоторые ограничения. Но если мы сможем все это попробовать, то будет здорово. И он прислал несколько демо-записей. Мы переписывались. А потом я приехал в Нэшвилл и пробыл там несколько месяцев. Был только я и Dave, и мы, по сути, написали всё, потом привлекли других ребят, чтобы они сделали свои части.



Помню, как в 14 лет на скейт-рампе я впервые услышал их, и это определило мой взгляд или обозначило точку на горизонте, куда я хотел попасть. Для меня это было потрясающе. Конечно, это не всем понравилось, но для меня это была невероятная возможность. Так что да, эта пластинка была невероятно важна, потому что я не только был в группе, но и приложил руку к ее написанию, и просто тусовался с Dave в течение нескольких месяцев неподалеку от Нэшвилла, и для меня это был настоящий кайф»







