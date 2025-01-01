Arts
Новости
все новости группы



*

Megadeth

*



14 авг 2025 : 		 CHRIS ADLER: «Играть с MEGADETH для меня было очень важно»

30 июл 2025 : 		 Почему MEGADETH так названы?

25 июл 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Лидер MEGADETH хотел переписать песни METALLICA»

21 июл 2025 : 		 MEGADETH не стали звать на финальное шоу BLACK SABBATH

29 июн 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

27 июн 2025 : 		 Ультра лимитированный бокс-сет от MEGADETH

21 июн 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Я спрашивал у бывшего совета»

15 июн 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом»

15 июн 2025 : 		 MEGADETH и HALF SUMO объявили о сотрудничестве

11 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К

3 июн 2025 : 		 AL PITRELLI о первом концерте с MEGADETH

14 май 2025 : 		 CHRIS ADLER о работе с MEGADETH

25 апр 2025 : 		 MEGADETH в студии

20 апр 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH о провале идеи собрать состав RIP

19 апр 2025 : 		 Гитарист MEGADETH о своем вдохновении

1 апр 2025 : 		 Лидер MEGADETH заявил, что его решение завязать с крепким — это «самая большая ошибка его жизни»

23 мар 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом»

12 мар 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH 1995 года

7 мар 2025 : 		 Новый альбом MEGADETH выйдет на Frontiers

2 мар 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH о распределении денег в группах: «Чем более справедливое отношение ко всему этому, тем лучше»

2 мар 2025 : 		 Видео MEGADETH 1992 года

27 фев 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH'95

26 фев 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH 1990 года

25 фев 2025 : 		 Бывший гитарист MEGADETH: «Мы знали, что RIP будет крутым»

24 фев 2025 : 		 MEGADETH в The Howard Stern Show '98

10 фев 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы работаем уже 90 дней»
CHRIS ADLER: «Играть с MEGADETH для меня было очень важно»



CHRIS ADLER в недавнем интервью вспомнил свое сотрудничество с MEGADETH:

«Это, безусловно, очень важная часть моего пути. И это было очень особенное время, потому что я был в Лос-Анджелесе, записывал барабаны для альбома [LAMB OF GOD] „[VII:] Sturm Und Drang“ — кажется, для этого альбома — и рано утром в гостиничном номере мне позвонил Dave и спросил... Он пришел к тому же выводу... что «я не думаю, что более мягкая сторона музыки мне подойдет». Поэтому он спросил меня: "Привет, Chris. Я знаю, что мы встречались пару лет назад. Мы поладили. Сейчас люди говорят мне о тебе еще больше и лучше. Не хочешь ли ты помочь мне записать трэш-запись?". И я сразу же понял: «Окей, бум». Потому что я не хотел бы... То есть, я был бы очень рад оказаться с ним в одной комнате, несмотря ни на что, но мне определенно не было бы интересно писать, например, «Super Collider 2». Если вы зовете меня записывать трэш, я могу делать то, что я делаю, а могу и не делать... Я понимаю, что в MEGADETH есть определенные границы. Это всегда будет Dave, и это не будет такая ритмичная музыка как у LAMB OF GOD. Это будет что-то вроде спид-металла. Так что здесь есть некоторые ограничения. Но если мы сможем все это попробовать, то будет здорово. И он прислал несколько демо-записей. Мы переписывались. А потом я приехал в Нэшвилл и пробыл там несколько месяцев. Был только я и Dave, и мы, по сути, написали всё, потом привлекли других ребят, чтобы они сделали свои части.

Помню, как в 14 лет на скейт-рампе я впервые услышал их, и это определило мой взгляд или обозначило точку на горизонте, куда я хотел попасть. Для меня это было потрясающе. Конечно, это не всем понравилось, но для меня это была невероятная возможность. Так что да, эта пластинка была невероятно важна, потому что я не только был в группе, но и приложил руку к ее написанию, и просто тусовался с Dave в течение нескольких месяцев неподалеку от Нэшвилла, и для меня это был настоящий кайф»




просмотров: 181

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
