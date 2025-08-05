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Официальная причина смерти Оззи Осборна



По сообщению The New York Times, Оззи Осборно скончался от сердечного приступа. В свидетельстве о смерти, поданном в ЗАГС Лондона дочерью Осборна Эйми Роуз Осборн, также указано, что легендарный певец BLACK SABBATH страдал от ишемической болезни сердца и болезни Паркинсона. В справке, в которой указана его профессия как "Автор песен, исполнитель и рок-легенда", далее говорится, что Осборн умер от "(а) Остановки сердца вне больницы, (б) острого инфаркта миокарда, (в) ишемической болезни сердца и болезни Паркинсона с вегетативной дисфункцией (суставные причины)".



В документе также говорится, что сердечный приступ произошел "вне больницы".







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