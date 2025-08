сегодня



JACK OSBOURNE о папе



JACK OSBOURNE опубликовал видео трибьют своему отцу, назвав его "Some Memories Of My Father" и подписав:



«Я не хотел ничего писать с тех пор, как умер мой отец. Мое сердце слишком сильно болело.



Я буду краток, потому что он ненавидел длинные, бессвязные речи.



Он был многим для многих людей, но мне повезло и я был благословлен тем, что принадлежал к очень небольшой группе людей, которые называли его «папой».



Моя душа переполнена грустью и печалью, но также полна любви и благодарности. Я провел с этим человеком 14 501 день, и я знаю, какое это благословение.



Я думаю, что эта цитата лучше всего описывает его: Хантер С. Томпсон однажды сказал: «Жизнь не должна быть путешествием в могилу с намерением прибыть в целости и сохранности в красивом и хорошо сохранившемся теле... а скорее, чтобы влететь в нее широким шагом в облаке дыма, основательно использованным, полностью изношенным и громко восклицающим: "Ух ты! Вот это поездочка!"».



Таким был мой отец. Он жил - и жил полноценно.



Я люблю тебя, папа!»







