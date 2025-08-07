сегодня



KIRK WINDSTEIN будет выступать сидя на концертах CROWBAR



KIRK WINDSTEIN опубликовал видео по поводу совместного тура с EYEHATEGOD:



«Привет всем, это Kirk Windstein из CROWBAR. Я очень рад совместному туру CROWBAR/EYEHATEGOD, который должен пройти замечательно. Немного информации. Я обратился за медицинской помощью как в больницу, так и к своему мануальному терапевту, которого я очень люблю, и у меня, в худшем случае, либо сильный приступ ишиаса, либо, возможно, разрыв межпозвоночного диска в нижней части позвоночника. Я не знаю, что из этого верно, но, в любом случае, я не беру больничный. Я здесь, чтобы отдать вам все сто процентов и порадовать фанатов как можно лучшим образом. Так что, вероятно, я начну этот тур, который стартует в четверг в Орландо — кстати, билеты на концерт уже распроданы, спасибо вам всем — я, вероятно, начну этот тур сидя, но мы будем петь и играть на высшем уровне, насколько я смогу. Я сейчас не могу ходить, и это правда. У меня есть трость, у меня есть костыли, и я никогда в жизни не испытывал такой боли. Мне 60 лет, и я никогда в жизни не испытывал такой боли. Но в любом случае, я настроен позитивно, я не смотрю на вещи негативно. Так что все будет здорово, и мы будем зажигать каждый вечер. Спасибо вам всем огромное.



Купите билеты. Учтите, их быстро раскупают. Давайте пойдем на концерт CROWBAR и EYEHATEGOD и зажжем. Спасибо всем!»







