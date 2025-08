сегодня



Профессиональное видео полного выступления DIMMU BORGIR



Профессиональное видео полного выступления DIMMU BORGIR, состоявшегося в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:



Moonchild Domain (Partial)

Puritania

Interdimensional Summit

Gateways

The Serpentine Offering

In Death's Embrace

Grotesquery Conceiled (Within Measureless Magic)

Stormblåst

Council of Wolves and Snakes

Cataclysm Children (First time since 2014)

The Insight and the Catharsis

Progenies of the Great Apocalypse

Mourning Palace







+0 -1



просмотров: 117