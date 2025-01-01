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*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 30
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 23
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 22
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
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Dimmu Borgir

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7 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIMMU BORGIR

4 авг 2025 : 		 DIMMU BORGIR работают над новым материалом

29 июн 2025 : 		 DIMMU BORGIR нашли гитариста

25 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR 1998 года

4 дек 2024 : 		 DIMMU BORGIR в студии

19 авг 2024 : 		 GALDER покидает DIMMU BORGIR

2 июл 2024 : 		 Видео полного выступления DIMMU BORGIR

12 май 2024 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом»

2 апр 2024 : 		 ICS VORTEX, MUSTIS и TJODALV присоединились на сцене к DIMMU BORGIR

11 дек 2023 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR против цензуры

7 дек 2023 : 		 У DIMMU BORGIR есть шесть-восемь новых песен

10 ноя 2023 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR

19 окт 2023 : 		 Кавер-версия VENOM от DIMMU BORGIR

19 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

17 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

5 янв 2023 : 		 Drum-cam от DIMMU BORGIR

28 окт 2022 : 		 Фрагмент нового релиза DIMMU BORGIR

27 окт 2022 : 		 Демонстрационное видео от DIMMU BORGIR

16 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза DIMMU BORGIR

16 авг 2022 : 		 Видео с выступления DIMMU BORGIR

11 авг 2022 : 		 Репетиционный трек от DIMMU BORGIR

1 авг 2022 : 		 DIMMU BORGIR обновили альбом

18 июл 2022 : 		 DEMI LOVATO — о том, как она побывала на концерте DIMMU BORGIR

19 мар 2022 : 		 Демонстрационное видео DIMMU BORGIR

4 янв 2021 : 		 SILENOZ — о новом альбоме DIMMU BORGIR

27 дек 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR — о новом альбоме
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Профессиональное видео полного выступления DIMMU BORGIR



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Профессиональное видео полного выступления DIMMU BORGIR, состоявшегося в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:

Moonchild Domain (Partial)
Puritania
Interdimensional Summit
Gateways
The Serpentine Offering
In Death's Embrace
Grotesquery Conceiled (Within Measureless Magic)
Stormblåst
Council of Wolves and Snakes
Cataclysm Children (First time since 2014)
The Insight and the Catharsis
Progenies of the Great Apocalypse
Mourning Palace




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