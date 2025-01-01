сегодня



PHIL SOUSSAN: «Карьера Оззи прошла три этапа»



PHIL SOUSSAN, игравший на альбоме "The Ultimate Sin" и являющийся одним соавторов "Shot In The Dark" в интервью "Talk Is Jericho" поговорил об Оззи Осборне:



«Я считаю, что карьера Оззи прошла три этапа. Первый этап — это когда он был кусающим летучих мышей сатанистом из андеграундного хеви-металлического движения, и все были убеждены, что он — воплощение дьявола в США. В Великобритании в то время он был, вероятно, не так популярен, как можно было бы себе представить. На мой взгляд, он был довольно андеграундным. BLACK SABBATH всегда были андеграундными. Они были на виду, но металл имеет тенденцию уходить в андеграунд, а затем выходить на поверхность и снова уходить в андеграунд, но он всегда присутствует. Просто он находится в разных состояниях признания. Вторая глава карьеры Оззи, я считаю, была поворотным моментом, когда он перешёл от всего этого к известности. И это произошло в результате выпуска "The Ultimate Sin", после появления "Shot In The Dark". И когда эта песня вышла, она внезапно стала его первым коммерческим хитом. Мы были в чартах MTV. По-моему, мы были на втором месте в течение шести месяцев. Мы были на всех радиостанциях, и это действительно превратило Оззи Осборна в известную личность, в коммерчески успешного и признанного артиста. После этого появилось телешоу, которое показало его юмористическую сторону. Но для меня участие в этом переломном моменте было замечательным.



Однажды я летел на Конкорде, и когда самолёт взлетает, он не может лететь со сверхзвуковой скоростью над сушей, потому что это может повредить окна в домах. Поэтому он летит с нормальной скоростью, а потом пилоты говорят: "Как только мы будем над побережьем Ирландии, над океаном, мы ускоримся". Этот момент в карьере Оззи был похож на нечто подобное. Внезапно самолёт начинает лететь очень быстро, и ты ощущаешь, что он ускорился раза в три. То же самое с Оззи. До этого карьера была такая, а потом внезапно вышел этот сингл, и открылся совершенно новый мир. Я думаю, что мы все были удивлены, включая Оззи, и это действительно закрепило его в глазах публики как известное имя, как личность.



Третья часть его карьеры, я думаю, вероятно, самая важная, когда он как бы вернулся к тому, кем были BLACK SABBATH, кем был ранний Оззи, с дополнительным арсеналом коммерческого успеха. И это внезапно начало влиять на все группы. Всё началось с гранжа, а потом продолжилось, и это его наследие. Именно поэтому так много групп в мире, которые имеют прямую связь с влиянием такого человека, как Оззи. И это его наследие. Именно за это люди будут его помнить. И эти группы будут существовать ещё очень долго, и они будут защищать его наследие ещё долгое время. Так что в некоторым смысле это была поездка на американских горках».







