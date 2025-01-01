сегодня



Вокалист MR. BIG: «Мы много раз прощаемся»



Eric'a Martin'a в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" спросили, группа уже точно "всё всё" или "еще не совсем всё":



«О, Боже. Еще одна фраза от Eric Martin: «О, я не хочу, чтобы это случилось». Что ж, нам не чуждо расставание. Я имею в виду, мы уже делали это раньше. В 1996 году от нас ушел Pau, и, слава Богу, на его место пришел Richie Kotzen. Потом мы записали пару альбомов. А потом в 2000 году — не помню, когда это точно было? — в 2002 году мы записали еще один, и наступил долгий перерыв. Это было пять, шесть лет, наверное. А потом мы снова собрались. Так что возвращение нам не чуждо. Но я не знаю. Мне кажется, что это оно.



Румыния должна была стать последним шоу, которое состоялось в прошлом году, и каждый раз, когда мы хотим уйти, как говорится, они возвращают нас в Индию, на два шоу, потом мы играли в Осаке, а закончили в Токийском Будокане — снова. И мы попрощались. И я не знаю - я чувствую себя смешно, когда прощаешься слишком много раз. Я имею в виду, ничего не хочу сказать о KISS. Я рад, что они... Эй, во-первых, это KISS. Возвращайтесь, уходите, возвращайтесь. Мне все равно. Я буду прямо там, в первом ряду, чтобы посмотреть на вас. Но для MR. BIG, я думаю, пришло время. Поезд ушел со станции».



Мартин сказал, что он по-прежнему в хороших отношениях со своими коллегами по MR. BIG, несмотря на то, что было принято решение больше не гастролировать в составе группы.



«Да, все хорошо. Все глубоко вздохнули. Мы говорили об этом пару лет назад с Тимом, нашим менеджером, и сказали: "Эй, чувак. Вот и все". И я миллион раз отнекивался, говорил слишком много и говорил: «Нет, я не хочу, чтобы это заканчивалось». Но время пришло. Время настало. Я к тому, что с уходом [оригинального барабанщика MR. BIG] Пэта Торпи, а затем разных барабанщиков - у нас был Matt Starr, с нами играл Edu Cominato из Бразилии, а потом последний барабанщик, Nick D'Virgilio, был великолепен. Все было замечательно, но мы трое - я, Billy [Sheehan, басист MR. BIG] и Paul - просто посмотрели друг на друга и сказали: «Эй, сейчас самое время уйти». И никакой вражды — я надеюсь, что нет. [ Смеется ] Но я полагаю, что в этот раз мы все просто обнялись. Billy Sheehan, и я виню его в этом, говорил «никогда не говори никогда» миллион раз. Так что, я думаю, все закончилось, но в прекрасном смысле. Никакой вражды. Это прекрасно!»







+0 -0



просмотров: 53

