Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 16
[= ||| все новости группы



*

Mr. Big

*



9 авг 2025 : 		 Вокалист MR. BIG: «Мы много раз прощаемся»

21 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

15 май 2025 : 		 Басист MR. BIG: «Работаю в поте лица!»

1 май 2025 : 		 Вокалист MR. BIG о возможности новых концертов: «Кто знает...»

26 фев 2025 : 		 MR. BIG отыграли новое последнее шоу

16 фев 2025 : 		 Новые последние концерты MR. BIG

27 дек 2024 : 		 Басист MR. BIG: ««Я с удовольствием объясню любому, почему Пол Маккартни величайший музыкант»

10 ноя 2024 : 		 ERIC MARTIN: «На новом альбоме MR. BIG у меня зрелый голос»

29 окт 2024 : 		 Басист MR. BIG: «Мы хотели перебежать финишную черту, а не переползти её»

6 окт 2024 : 		 Вокалист MR. BIG хочет сдать назад

29 авг 2024 : 		 Вокалист MR. BIG считает, что группа рано закончила

26 авг 2024 : 		 MR. BIG сыграли последний концерт

28 июл 2024 : 		 Фрагмент нового релиза MR. BIG

27 июл 2024 : 		 Вокалист MR. BIG: «А зачем нам прекращать?»

25 июл 2024 : 		 BILLY SHEEHAN: «На новом MR. BIG я просто играю на басу»

21 июл 2024 : 		 Видео с выступления MR. BIG

17 июл 2024 : 		 Концертный релиз MR. BIG выйдет осенью

15 июл 2024 : 		 Новое видео MR. BIG

20 июн 2024 : 		 Новое видео MR. BIG

28 май 2024 : 		 ERIC MARTIN об уходе MR. BIG на покой

23 май 2024 : 		 Новая песня MR. BIG

16 май 2024 : 		 «Этот прощальный тур точно прощальный» — версия от вокалиста MR. BIG

15 май 2024 : 		 Видео с выступления MR. BIG

8 май 2024 : 		 Новый альбом MR. BIG выйдет летом

2 май 2024 : 		 Вокалист MR. BIG: «Над обложкой думали уйму времени»

9 апр 2024 : 		 BILLY SHEEHAN о появлении MICHELE LUPPI в составе MR. BIG
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист MR. BIG: «Мы много раз прощаемся»



zoom
Eric'a Martin'a в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" спросили, группа уже точно "всё всё" или "еще не совсем всё":

«О, Боже. Еще одна фраза от Eric Martin: «О, я не хочу, чтобы это случилось». Что ж, нам не чуждо расставание. Я имею в виду, мы уже делали это раньше. В 1996 году от нас ушел Pau, и, слава Богу, на его место пришел Richie Kotzen. Потом мы записали пару альбомов. А потом в 2000 году — не помню, когда это точно было? — в 2002 году мы записали еще один, и наступил долгий перерыв. Это было пять, шесть лет, наверное. А потом мы снова собрались. Так что возвращение нам не чуждо. Но я не знаю. Мне кажется, что это оно.

Румыния должна была стать последним шоу, которое состоялось в прошлом году, и каждый раз, когда мы хотим уйти, как говорится, они возвращают нас в Индию, на два шоу, потом мы играли в Осаке, а закончили в Токийском Будокане — снова. И мы попрощались. И я не знаю - я чувствую себя смешно, когда прощаешься слишком много раз. Я имею в виду, ничего не хочу сказать о KISS. Я рад, что они... Эй, во-первых, это KISS. Возвращайтесь, уходите, возвращайтесь. Мне все равно. Я буду прямо там, в первом ряду, чтобы посмотреть на вас. Но для MR. BIG, я думаю, пришло время. Поезд ушел со станции».

Мартин сказал, что он по-прежнему в хороших отношениях со своими коллегами по MR. BIG, несмотря на то, что было принято решение больше не гастролировать в составе группы.

«Да, все хорошо. Все глубоко вздохнули. Мы говорили об этом пару лет назад с Тимом, нашим менеджером, и сказали: "Эй, чувак. Вот и все". И я миллион раз отнекивался, говорил слишком много и говорил: «Нет, я не хочу, чтобы это заканчивалось». Но время пришло. Время настало. Я к тому, что с уходом [оригинального барабанщика MR. BIG] Пэта Торпи, а затем разных барабанщиков - у нас был Matt Starr, с нами играл Edu Cominato из Бразилии, а потом последний барабанщик, Nick D'Virgilio, был великолепен. Все было замечательно, но мы трое - я, Billy [Sheehan, басист MR. BIG] и Paul - просто посмотрели друг на друга и сказали: «Эй, сейчас самое время уйти». И никакой вражды — я надеюсь, что нет. [ Смеется ] Но я полагаю, что в этот раз мы все просто обнялись. Billy Sheehan, и я виню его в этом, говорил «никогда не говори никогда» миллион раз. Так что, я думаю, все закончилось, но в прекрасном смысле. Никакой вражды. Это прекрасно!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 53

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом