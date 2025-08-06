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Фото захоронения Оззи Осборна



TMZ опубликовали несколько фотографий с места захоронения Оззи Осборна. Церемония прошла 31 июля, на которой присутствовали члены семьи и ряд гостей, среди которых были Rob Zombie, Zakk Wylde, Robert Trujillo (METALLICA) и Corey Taylor (SLIPKNOT).







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