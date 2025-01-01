Arts
METALLICA готова выступить в Сфере



Lars Ulrich в интервью "The Howard Stern Show" ответил на вопрос о том, насколько правдивы слухи о выступлении группы в Сфере в Лас-Вегасе:

«Я не собираюсь ничего подтверждать, потому что подтверждать нечего. Но я и не собираюсь это отрицать, потому что мы все большие поклонники этого места. Все наши менеджеры и продюсеры были там и посмотрели на него. Мы рассматриваем эту возможность, [но] ничего еще не решено окончательно и не одобрено. Мы рассмотрим этот вопрос после завершения тура 2026 года.

Я был там и смотрел выступление U2 в первый вечер, когда они вышли на сцену. Я хотел увидеть это своими глазами, прежде чем смотреть на YouTube или читать об этом. Я был там, и, как и все остальные, кто был там в тот вечер, я был совершенно потрясен и почувствовал, что это было началом новой главы в истории живых выступлений.

Я не буду вам врать, я бы чертовски хотел это сделать, в этом нет никаких сомнений. Ничего еще не подписано, не согласовано и не решено, но если вы спрашиваете мое мнение, я бы чертовски хотел это сделать».

На вопрос ведущего Говарда Стерна, заинтересована ли METALLICA в выступлении во время перерыва в матче Суперкубка 2026 года, который состоится в легендарном родном городе хэви-металл-группы Сан-Франциско, Lars ответил:

«Конечно, да! Во-первых, мы бы это сделали. Во-вторых, сделать это в Сан-Франциско было бы сбывшейся мечтой и идеальным вариантом. К нам никто не обращался... Конечно, как человек, который представлял Сан-Франциско по всему миру и десятилетиями рассказывал о Сан-Франциско и нашей любви к заливу, я считаю, что это идеальный вариант. Но в конечном итоге это не наше решение».




просмотров: 173

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
