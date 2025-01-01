сегодня



Новая песня от SCOTT "WINO" WEINRICH



"New Terms", новая песня SCOTT "WINO" WEINRICH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Create Or Die", выход которого запланирован на 24 октября на Ripple Music:



«В своей голове я всегда слышал ирландский барабан бодхран — традиционный инструмент, который я очень люблю — в этой мелодии. Я упомянул об этом своему звукорежиссеру и другу Фрэнку Маршанду. Оказалось, что на протяжении многих лет Фрэнк был звукорежиссером чрезвычайно успешной традиционной, но в то же время современной ирландской фолк-группы WE BANJO THREE. Он предложил отправить им трек и попросить братьев записать барабан и традиционное ирландское банджо. Они с удовольствием согласились, им понравилась песня, и вот она. Я хочу поблагодарить Фрэнка Марчанда, Фергала Скахилла и Энду Скахилла за то, что они сделали эту песню такой яркой!»







