Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 30
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 23
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 22
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 30
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 23
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 22
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
[= ||| все новости группы



*

Vicious Rain

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео VICIOUS RAIN



zoom
Spitting Blood Again, новое видео VICIOUS RAIN, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

7 авг 2025
Corpsegrinder04
Стандартная, остопиздевшая ,однообразная, 1000-чу раз сыгранная херь. Ещё и поёт чел из ролика "камеру вырубай".
7 авг 2025
P
Papa
Corpsegrinder04, сейчас идет мода не на талант, а на раскачку толпы на концерте
7 авг 2025
Вашингтон Ирвинг
Papa, мода всегда идёт нахуй
просмотров: 132

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом