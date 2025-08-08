Arts
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 22
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Вел... 14
Bruce Dickinson

8 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027

26 июл 2025 : 		 Новый релиз BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания

16 июл 2025 : 		 Обновленная композиция BRUCE DICKINSON

3 июл 2025 : 		 Обновленная композиция BRUCE DICKINSON

11 июн 2025 : 		 BRUCE DICKINSON переделал "Balls To Picasso"

4 июн 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN

5 май 2025 : 		 BRUCE DICKINSON дал совет молодым

1 май 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «У меня есть 18 демо...»

30 мар 2025 : 		 BRUCE DICKINSON готов записывать новый альбом

30 мар 2025 : 		 Новый релиз BRUCE DICKINSON выйдет летом

23 мар 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о самолете IRON MAIDEN

17 мар 2025 : 		 ADRIAN SMITH о работе с BRUCE DICKINSON

29 окт 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я ценю каждый день на Земле»

30 июл 2024 : 		 Новое видео BRUCE DICKINSON

23 июл 2024 : 		 BRUCE DICKINSON не любит змей

22 июл 2024 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил Alexander The Great

21 июл 2024 : 		 SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему мужу»

14 июн 2024 : 		 BRUCE DICKINSON выпустит новый сингл

10 июн 2024 : 		 BRUCE DICKINSON с хором

9 июн 2024 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

4 июн 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о браке

30 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный голос»

27 май 2024 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

24 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о любимых классических рок-альбомах

20 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил хит Дэвида Боуи

6 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Классно играть с молодыми!»
BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027



BRUCE DICKINSON в недавнем интервью рассказал о планах относительно записи сольного материала:

«В январе следующего года мы собираемся в студии, чтобы записать альбом с Brendan Duffey, который сделал ремикс "Balls To Picasso" и проделал потрясающую работу. Итак, в январе мы отправляемся с ним в студию и планируем выпустить альбом в 27-м году… Потрясающая группа, которая запишет со мной новый альбом, будет той же самой группой, которая гастролировала со мной по Европе, и это будет та же самая группа, которая отправится со мной в турне в 2027 году, когда мы выпустим новый альбом. Или, по крайней мере, такова идея — выпустить новый альбом [в 2027 году]!»




8 авг 2025
father
Новая версия Tears of the Dragon просто охуенная, да и вообще альбом пересвели/дописали так пиздато, что можно ставить в пример всем группам, которые делают очередное переиздание старых альбомов
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
