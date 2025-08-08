сегодня



BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027



BRUCE DICKINSON в недавнем интервью рассказал о планах относительно записи сольного материала:



«В январе следующего года мы собираемся в студии, чтобы записать альбом с Brendan Duffey, который сделал ремикс "Balls To Picasso" и проделал потрясающую работу. Итак, в январе мы отправляемся с ним в студию и планируем выпустить альбом в 27-м году… Потрясающая группа, которая запишет со мной новый альбом, будет той же самой группой, которая гастролировала со мной по Европе, и это будет та же самая группа, которая отправится со мной в турне в 2027 году, когда мы выпустим новый альбом. Или, по крайней мере, такова идея — выпустить новый альбом [в 2027 году]!»







