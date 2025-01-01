сегодня



Байопик о Шарон и Оззи в работе



Представитель Polygram Entertainment подтвердил Variety, что работа над байопиком об Оззи и Шэрон Осборн продолжается, и что "в настоящее время они ведут переговоры с режиссером, которые могут быть подтверждены в ближайшее время".







