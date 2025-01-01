Arts
Новости
Ozzy Osbourne

8 авг 2025 : 		 Байопик о Шарон и Оззи в работе

7 авг 2025 : 		 Фото захоронения Оззи Осборна

6 авг 2025 : 		 JACK OSBOURNE о папе

6 авг 2025 : 		 Официальная причина смерти Оззи Осборна

5 авг 2025 : 		 GENE SIMMONS вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 TED NUGENT вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 Организаторы Wacken Open Air устроили шоу дронов в честь Оззи

3 авг 2025 : 		 VINNY APPICE вспоминает Оззи

3 авг 2025 : 		 DON DOKKEN вспоминает Оззи

2 авг 2025 : 		 IAN MUNSICK почтил память Оззи

1 авг 2025 : 		 Вокалист DEF LEPPARD вспоминает Оззи

1 авг 2025 : 		 RITCHIE BLACKMORE о смерти Оззи

1 авг 2025 : 		 OASIS почтили память Оззи

1 авг 2025 : 		 Оззи Осборн был похоронен на территории своего особняка

31 июл 2025 : 		 Alex Skolnick почтил память Оззи

31 июл 2025 : 		 DEVIN TOWNSEND почтил память Оззи

30 июл 2025 : 		 Сенатор от Пенсильвании почтил память Оззи

30 июл 2025 : 		 Robyn Adele Anderson исполнила хит Оззи

29 июл 2025 : 		 Поминальная процессия по Оззи пройдет в среду

29 июл 2025 : 		 CELINE DION почтила память Оззи

28 июл 2025 : 		 TONY IOMMI о смерти Оззи: «Я будто потерял брата»

28 июл 2025 : 		 GEEZER BUTLER: «Никто не думал, что через две недели он уйдет»

28 июл 2025 : 		 YUNGBLUD обещает исполнять песню BLACK SABBATH на каждом концерте

28 июл 2025 : 		 Фанаты устроили мемориал в память об Оззи

28 июл 2025 : 		 BENJAMIN BURNLEY и LACEY STURM исполнили песню в честь Оззи

27 июл 2025 : 		 KERMIT THE FROG почтил память Оззи
Байопик о Шарон и Оззи в работе



Представитель Polygram Entertainment подтвердил Variety, что работа над байопиком об Оззи и Шэрон Осборн продолжается, и что "в настоящее время они ведут переговоры с режиссером, которые могут быть подтверждены в ближайшее время".




[=     =]
