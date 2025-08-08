Arts
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 23
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 22
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Вел... 14
8 авг 2025 : 		 LARS ULRICH: «BLACK SABBATH на последнем шоу звучали отлично!»

7 авг 2025 : 		 BLACK SABBATH доминируют в чартах

28 июл 2025 : 		 BILL WARD о финальном шоу BLACK SABBATH

28 июл 2025 : 		 Песни OZZY OSBOURNE, BLACK SABBATH скакнули в чартах

21 июл 2025 : 		 BLACK SABBITCH готовят концертный альбом

18 июл 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от THE RED MOUNTAIN

18 июл 2025 : 		 Концерт BLACK SABBATH собрал 190 миллионов долларов на благотворительность

14 июл 2025 : 		 Стрим финального шоу BLACK SABBATH посмотрели более пяти миллионов

10 июл 2025 : 		 TONY IOMMI: «BLACK SABBATH могли сыграть 6-7 песен на прощальном концерте»

6 июл 2025 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT исполнил хит BLACK SABBATH

6 июл 2025 : 		 Видео с прощального выступления BLACK SABBATH

5 июл 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «BLACK SABBATH больше походили на зеркало того, что происходило в обществе»

4 июл 2025 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре»

4 июл 2025 : 		 VINNY APPICE: «А меня на финал BLACK SABBATH не позвали!»

3 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза pre-BLACK SABBATH

1 июл 2025 : 		 BLACK SABBATH награждены Freedom Of The City Of Birmingham

29 июн 2025 : 		 Первое фото нового состава BLACK SABBATH

28 июн 2025 : 		 Альбомы BLACK SABBATH и OZZY OSBOURNE попали в чарты

27 июн 2025 : 		 Альбом Pre-BLACK SABBATH выйдет летом

25 июн 2025 : 		 BLACK SABBATH репетируют

21 июн 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX/PANTERA о финальном шоу BLACK SABBATH: «Это как встреча людей с Папой Римским»

18 июн 2025 : 		 Трейлер финального шоу BLACK SABBATH

16 июн 2025 : 		 Новое видео JAZZ SABBATH

14 июн 2025 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет летом

11 июн 2025 : 		 TONY IOMMI испытывает волнение перед последним концертом BLACK SABBATH

7 июн 2025 : 		 Стрим финального шоу BLACK SABBATH
LARS ULRICH: «BLACK SABBATH на последнем шоу звучали отлично!»



LARS ULRICH в интервью "The Howard Stern Show" обсудил участие METALLICA в прощальном концерте BLACK SABBATH. На вопрос, были ли для него на концерте моменты, когда он не мог поверить в происходящее, Lars ответил:

«Конечно. Мои отношения с этими ребятами начались ещё в 1986 году, когда мы открывали концерты Оззи в рамках тура "The Ultimate Sin". На самом деле Оззи и Шэрон представили METALLICA широкой публике.

Tom позвонил и сказал: "Мы думаем, что это может произойти следующим летом. Вы будете участвовать?" И, конечно, мы ответили: "Да, чёрт возьми". Мы подумали: "О Боже. Там будет Steven Tyler. А ещё Chad Smith. И Sammy Hagar". А потом фотограф Росс Халфин попросил меня сесть на подлокотник трона Оззи рядом с ним. Я словно оказался в первом ряду, и мы обнялись.

Саундчек был на следующий день. Думаю, все музыканты и фанаты BLACK SABBATH надеялись на лучшее, мы хотели, чтобы всё прошло как можно лучше, мы хотели, чтобы это был грандиозный успех, но мы не были в этом уверены, потому что в конечном итоге никто из нас не знал, в какой форме они находятся. А потом они начали играть "War Pigs", и я думаю, что все, кто смотрел на это, подумали: "Всё будет хорошо. Они звучат великолепно, если не лучше, чем когда-либо". А потом Оззи начал петь. Все были просто в восторге: "Они просто всех порвут". Когда все уходили с концерта, никто не думал: "Это последний раз, когда мы видим Оззи". Мы думали: "Мы увидим его на каком-нибудь мероприятии или будем там, чтобы вручить ему ещё одну награду". Поэтому, когда он умер две недели спустя, мы все были просто ошеломлены. Это слово было отправлено всем в цепочке сообщений, в которой я участвовал: "Это просто чертовски ошеломляюще". В то же время он смог устроить тот концерт, который был в его планах ещё до COVID. Может быть, он просто снял груз с плеч, осуществив то, что хотел, и потом позволил себе уйти. Кто знает?»




8 авг 2025
father
Ну как минимум Айомми с Батлером звучали збс:)
8 авг 2025
Вашингтон Ирвинг
father, айомми играл грязно, но он так всю жизнь играет)
8 авг 2025
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, но все равно в два раза чище, чем Джимми Пейдж.
8 авг 2025
gravitgroove
До этого не замечал в прошлых роликах (либо там этого не было), как Оззи ругаться начал в сторону Батлера. Наверное, хотел поговорить, или чтобы тот помог ему встать. Вообще, не очень красиво вышло, могли бы рядом встать все у кресла с Оззом, но расползлись по углам, как старые клоны. И это после строчек в Paranoid: Can you help me? Осуждаем!
8 авг 2025
father
gravitgroove, таймкод в студию
 =]
=]
