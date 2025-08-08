сегодня



LARS ULRICH: «BLACK SABBATH на последнем шоу звучали отлично!»



LARS ULRICH в интервью "The Howard Stern Show" обсудил участие METALLICA в прощальном концерте BLACK SABBATH. На вопрос, были ли для него на концерте моменты, когда он не мог поверить в происходящее, Lars ответил:



«Конечно. Мои отношения с этими ребятами начались ещё в 1986 году, когда мы открывали концерты Оззи в рамках тура "The Ultimate Sin". На самом деле Оззи и Шэрон представили METALLICA широкой публике.



Tom позвонил и сказал: "Мы думаем, что это может произойти следующим летом. Вы будете участвовать?" И, конечно, мы ответили: "Да, чёрт возьми". Мы подумали: "О Боже. Там будет Steven Tyler. А ещё Chad Smith. И Sammy Hagar". А потом фотограф Росс Халфин попросил меня сесть на подлокотник трона Оззи рядом с ним. Я словно оказался в первом ряду, и мы обнялись.



Саундчек был на следующий день. Думаю, все музыканты и фанаты BLACK SABBATH надеялись на лучшее, мы хотели, чтобы всё прошло как можно лучше, мы хотели, чтобы это был грандиозный успех, но мы не были в этом уверены, потому что в конечном итоге никто из нас не знал, в какой форме они находятся. А потом они начали играть "War Pigs", и я думаю, что все, кто смотрел на это, подумали: "Всё будет хорошо. Они звучат великолепно, если не лучше, чем когда-либо". А потом Оззи начал петь. Все были просто в восторге: "Они просто всех порвут". Когда все уходили с концерта, никто не думал: "Это последний раз, когда мы видим Оззи". Мы думали: "Мы увидим его на каком-нибудь мероприятии или будем там, чтобы вручить ему ещё одну награду". Поэтому, когда он умер две недели спустя, мы все были просто ошеломлены. Это слово было отправлено всем в цепочке сообщений, в которой я участвовал: "Это просто чертовски ошеломляюще". В то же время он смог устроить тот концерт, который был в его планах ещё до COVID. Может быть, он просто снял груз с плеч, осуществив то, что хотел, и потом позволил себе уйти. Кто знает?»







