×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость»
56
ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!»
23
SCORPIONS о "Coming Home Live"
22
KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи
19
Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Вел...
14
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость»
56
ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!»
23
SCORPIONS о "Coming Home Live"
22
KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи
19
Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Вел...
14
все новости группы
Tarja Turunen
Финляндия
Pop Rock
Symphonic Rock
Symphonic Metal
Classic
Acoustic
Pop Neoclassic
http://www.tarjaturunen.com
Myspace:
http://www.myspace.com/tarjaturunen
Facebook:
https://www.facebook.com/tarjaofficial
7 авг 2025
:
Концертное видео TARJA
31 июл 2025
:
Фрагмент нового релиза TARJA
17 июл 2025
:
Концертное видео TARJA
2 июл 2025
:
Фрагмент нового релиза TARJA
12 июн 2025
:
Фрагмент нового релиза TARJA
21 май 2025
:
Бывшая из NIGHTWISH хочет замутить с бывшей из NIGHTWISH
19 май 2025
:
TARJA TURUNEN не скучает по NIGHTWISH
10 апр 2025
:
Концертное видео TARJA
8 апр 2025
:
TARJA и MARKO HIETALA исполняют NIGHTWISH
3 апр 2025
:
TARJA TURUNEN о сотрудничестве с MARKO HIETALA
8 мар 2025
:
TARJA и Marco исполняют NITHWISH
28 фев 2025
:
Концертное видео TARJA
12 янв 2025
:
Концертное видео TARJA
8 янв 2025
:
Концертное видео TARJA
19 дек 2024
:
Концертное видео TARJA
12 дек 2024
:
NIGHTWISH от TARJA
8 дек 2024
:
Концертное видео TARJA
28 окт 2024
:
Концертное видео TARJA
30 сен 2024
:
Концертное видео TARJA
29 июл 2024
:
Профессиональное видео с выступления TARJA TURUNEN
12 мар 2024
:
MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN готовят сингл
5 мар 2024
:
TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA выступили в Аргентине
25 фев 2024
:
Переиздание TARJA выйдет в этом году
21 фев 2024
:
TARJA TURUNEN о дружбе с MARKO HIETALA: «Он уже не тот человек, каким был в группе»
24 дек 2023
:
TARJA TURUNEN собирается выпустить новый альбом в 2024 году
29 ноя 2023
:
Почему сложно жить в северных странах? Отвечает TARJA TURUNEN!
28 ноя 2023
:
TARJA TURUNEN о выступлении с бывшим
21 ноя 2023
:
Новое видео TARJA TURUNEN
20 ноя 2023
:
Новое видео TARJA TURUNEN
19 ноя 2023
:
Новое видео TARJA TURUNEN
18 ноя 2023
:
Новое видео TARJA TURUNEN
16 ноя 2023
:
Новое видео TARJA TURUNEN
15 ноя 2023
:
Новое видео TARJA TURUNEN
12 ноя 2023
:
Новое видео TARJA TURUNEN
11 ноя 2023
:
Новое видео TARJA TURUNEN
10 ноя 2023
:
Новое видео TARJA TURUNEN
10 ноя 2023
:
TARJA TURUNEN: «Время в NIGHTWISH подготовило меня к сольной карьере»
9 ноя 2023
:
Новое видео TARJA TURUNEN
3 ноя 2023
:
Новое видео TARJA TURUNEN
1 ноя 2023
:
Новое видео TARJA TURUNEN
6 сен 2023
:
TARJA TURUNEN пытается в JOE SATRIANI
1 сен 2023
:
Фрагмент нового релиза TARJA TURUNEN
30 авг 2023
:
TARJA TURUNEN пытается в RAMMSTEIN
24 авг 2023
:
Фрагмент нового релиза TARJA TURUNEN
21 авг 2023
:
TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH
15 авг 2023
:
TARJA TURUNEN пытается в AVENGED SEVENFOLD
12 авг 2023
:
TARJA TURUNEN пытается в SLIPKNOT
7 авг 2023
:
TARJA TURUNEN исполняет GARY MOORE
28 июл 2023
:
Кавер-версия METALLICA от TARJA
24 июл 2023
:
Новое видео OUTLANDERS
9 июл 2023
:
Новое видео OUTLANDERS
6 июл 2023
:
Кавер-версия IN FLAMES от TARJA
14 июн 2023
:
Кавер-версия LINKIN PARK от TARJA
21 май 2023
:
Новое видео OUTLANDERS
30 апр 2023
:
Новая композиция OUTLANDERS
10 апр 2023
:
TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA выступят вместе
25 мар 2023
:
Новое видео OUTLANDERS
5 мар 2023
:
Новая композиция OUTLANDERS
15 янв 2023
:
Новое видео OUTLANDERS
11 дек 2022
:
Награды TARJA TURUNEN
28 ноя 2022
:
TARJA TURUNEN о развитии
25 ноя 2022
:
Вскрытие от TARJA TURUNEN
8 ноя 2022
:
Новое видео TARJA TURUNEN
21 окт 2022
:
Новая песня TARJA TURUNEN
26 авг 2022
:
Новое видео OUTLANDERS
29 июл 2022
:
MARTY FRIEDMAN на новом сингле OUTLANDERS
17 июн 2022
:
Новое видео OUTLANDERS
22 апр 2022
:
Кавер-версия DEPECHE MODE от OUTLANDERS
27 мар 2022
:
TARJA TURUNEN была продуктивной во время пандемии
18 мар 2022
:
TARJA TURUNEN — о туре с NIGHTWISH
28 фев 2022
:
Новое видео OUTLANDERS
13 фев 2022
:
Видео с текстом от OUTLANDERS
3 фев 2022
:
Al Di Meola в новом треке OUTLANDERS
8 янв 2022
:
TARJA TURUNEN и TORSTEN STENZEL в OUTLANDERS
10 дек 2021
:
TARJA TURUNEN — о жизни в пандемию
8 ноя 2021
:
TARJA TURUNEN: «Я сознательно не затрагивала тему NIGHTWISH»
1 ноя 2021
:
TARJA TURUNEN — об инсульте в 2018 году
29 окт 2021
:
TARJA TURUNEN и TORSTEN STENZEL в OUTLANDERS
21 июн 2021
:
Бывшая вокалистка NIGHTWISH выпустит книгу о себе
10 дек 2020
:
Встреча вокалисток NIGHTWISH: видео
10 дек 2020
:
TARJA TURUNEN: «Я горжусь временем в NIGHTWISH»
7 дек 2020
:
Встреча вокалисток NIGHTWISH
30 ноя 2020
:
TARJA TURUNEN: «Музыка спасла меня»
12 ноя 2020
:
TARJA отыграет два концерта
4 ноя 2020
:
Фрагмент нового релиза TARJA TURUNEN
7 окт 2020
:
TARJA переиздает рождественский альбом
29 мар 2020
:
TARJA TURUNEN отыграла концерт онлайн
14 дек 2019
:
Видео с текстом от TARJA
17 сен 2019
:
TARJA TURUNEN о возможном реюнионе с NIGHTWISH: «Да ну не»
4 сен 2019
:
TARJA TURUNEN: «Я везде раздвигаю границы»
3 сен 2019
:
От TARJA уходит басист
28 авг 2019
:
Семплы нового альбома TARJA
27 авг 2019
:
Рассказ об издании альбома TARJA
9 авг 2019
:
Новое видео TARJA
28 июн 2019
:
Новое видео TARJA
4 май 2019
:
Детали нового альбома TARJA TURUNEN
30 апр 2019
:
Новый сингл TARJA TURUNEN
14 дек 2018
:
TARJA демонстрирует новый бокс-сет
17 окт 2018
:
TARJA TURUNEN: «Новый альбом будет мрачнее и тяжелее»
28 авг 2018
:
Фрагмент нового DVD TARJA
16 авг 2018
:
Фрагмент нового DVD TARJA
13 авг 2018
:
TARJA TURUNEN выпустит новый альбом осенью 2019
3 авг 2018
:
Фрагмент нового DVD TARJA
2 авг 2018
:
TARJA TURUNEN об отношениях с участниками NIGHTWISH
23 июл 2018
:
Рассказ об издании концертного релиза TARJA
18 июл 2018
:
Новый трейлер TARJA
14 июл 2018
:
Видео из нового концертного альбома TARJA
12 июл 2018
:
Новый видеотрейлер к предстоящему релизу TARJA
23 июн 2018
:
Фрагмент нового DVD TARJA
15 июн 2018
:
Тизер нового релиза TARJA
14 июн 2018
:
Видео с выступления TARJA TURUNEN
8 июн 2018
:
Тема из фильма о Джеймсе Бонде от TARJA
3 июн 2018
:
Фрагмент нового DVD TARJA
29 май 2018
:
Отрывок из нового релиза TARJA
28 май 2018
:
Новый релиз TARJA выйдет в июле
18 дек 2017
:
TARJA TURUNEN вышла на одну сцену с MARCO HIETALA
7 дек 2017
:
Новое видео TARJA
19 ноя 2017
:
Новое видео TARJA
7 окт 2017
:
Новое видео TARJA
22 сен 2017
:
Новый альбом TARJA выйдет осенью
23 июн 2017
:
Новое видео TARJA
15 июн 2017
:
Вокалистка WITHIN TEMPTATION присоединилась к TARJA
13 янв 2017
:
TARJA о NIGHTWISH: «Не слежу за ними, мне это неинтересно»
6 дек 2016
:
Музыканты TARJA в DER ELEFANT: обложка и трек-лист
28 ноя 2016
:
Музыканты TARJA в DER ELEFANT
23 окт 2016
:
Видео с выступления TARJA TURUNEN
18 окт 2016
:
Видео с выступления TARJA TURUNEN
7 окт 2016
:
Новый сингл TARJA TURUNEN выйдет осенью
5 сен 2016
:
TARJA исполняет попурри NIGHTWISH
17 авг 2016
:
TARJA TURUNEN о террористах
14 авг 2016
:
TARJA TURUNEN исполняет SLIPKNOT, RAMMSTEIN
8 авг 2016
:
Профессиональное видео полного выступления TARJA TURUNEN
6 авг 2016
:
Вокалистка ARCH ENEMY присоединилась на сцене к TARJA TURUNEN
28 июн 2016
:
TARJA TURUNEN: «Я довольна сольной карьерой»
24 июн 2016
:
Новое видео TARJA TURUNEN
23 июн 2016
:
Профессиональное видео полного выступления TARJA TURUNEN
10 июн 2016
:
TARJA TURUNEN рассказала о своих новых песнях
11 май 2016
:
TARJA TURUNEN опубликовала закулисные съёмки о создании нового клипа
20 апр 2016
:
Новое видео TARJA TURUNEN
9 апр 2016
:
TARJA TURUNEN выпустит сразу два новых альбома этим летом
4 апр 2016
:
TARJA снимает видео на песню "No Bitter End"
23 мар 2016
:
Фрагмент нового трека TARJA TURUNEN
15 мар 2016
:
Новый альбом TARJA TURUNEN выйдет в августе
20 янв 2016
:
TARJA TURUNEN: «Для меня по-прежнему рок — это вызов»
13 авг 2015
:
Новое видео TARJA TURUNEN
23 июл 2015
:
Классический дебют TARJA TURUNEN выйдет в сентябре
20 июл 2015
:
Фрагмент нового DVD TARJA TURUNEN
9 июн 2015
:
Фрагмент нового DVD TARJA TURUNEN
23 май 2015
:
TARJA TURUNEN и MIKE TERRANA не приедут в Россию в 2015
18 апр 2015
:
Фрагмент нового DVD TARJA TURUNEN
1 апр 2015
:
Фрагмент нового DVD TARJA TURUNEN
24 мар 2015
:
Трейлер нового релиза TARJA TURUNEN
21 мар 2015
:
Концертный релиз TARJA TURUNEN выйдет в мае
5 ноя 2014
:
Видео полного выступления TARJA TURUNEN
29 окт 2014
:
TARJA TURUNEN не интересен современный NIGHTWISH
25 июл 2014
:
Концертное видео TARJA TURUNEN
26 июн 2014
:
Оркестровая версия песни TARJA TURUNEN
23 май 2014
:
Фрагмент нового DVD TARJA TURUNEN And MIKE TERRANA
14 май 2014
:
Новый релиз TARJA TURUNEN выйдет в июле
10 май 2014
:
Трейлер нового релиза TARJA TURUNEN And MIKE TERRANA
24 апр 2014
:
Тизер нового DVD TARJA TURUNEN And MIKE TERRANA
23 апр 2014
:
Концертный релиз TARJA TURUNEN And MIKE TERRANA выйдет в мае
14 фев 2014
:
Видео с выступления TARJA TURUNEN
5 фев 2014
:
Видео с выступления TARJA TURUNEN
31 окт 2013
:
Новое видео TARJA TURUNEN
21 окт 2013
:
Бывшая вокалистка NIGHTWISH спела с текущей вокалисткой NIGHTWISH
1 окт 2013
:
Бывшая вокалистка NIGHTWISH споет с текущей вокалисткой NIGHTWISH
21 сен 2013
:
TARJA TURUNEN выступила с LIVING COLOUR
23 авг 2013
:
Рассказ о лимитированной версии нового альбома TARJA TURUNEN
15 июл 2013
:
TARJA ответила на вопросы поклонников
10 июл 2013
:
Новое видео TARJA TURUNEN
8 июл 2013
:
TARJA ответила на вопросы поклонников
7 июл 2013
:
TARJA ответила на вопросы поклонников
5 июн 2013
:
Новый сингл TARJA TURUNEN выйдет в июле
31 май 2013
:
Видео с текстом от TARJA TURUNEN
21 май 2013
:
Обложка нового альбома TARJA TURUNEN
16 май 2013
:
Обложка нового альбома TARJA TURUNEN
7 май 2013
:
TARJA TURUNEN выпустит новый альбом в августе
4 май 2013
:
TARJA TURUNEN о возможности реюниона
30 апр 2013
:
DIRK RUDOLPH создаст обложку для нового альбома TARJA TURUNEN
25 апр 2013
:
TARJA TURUNEN завершила сведение альбома
24 мар 2013
:
TARJA TURUNEN завершила запись вокала
19 мар 2013
:
TARJA TURUNEN обновила контракт с earMUSIC
14 фев 2013
:
TARJA TURUNEN на ремикс-альбоме MIKE OLDFIELD: Аудио
12 янв 2013
:
TARJA TURUNEN на ремикс-альбоме MIKE OLDFIELD
3 янв 2013
:
TARJA TURUNEN вернулась в студию
29 ноя 2012
:
TARJA TURUNEN стала мамой
12 ноя 2012
:
TARJA TURUNEN: "Процесс записи идет гладко"
15 окт 2012
:
TARJA TURUNEN, MIKE TERRANA объявили первые даты тура "Beauty And The Beat "
4 окт 2012
:
TARJA TURUNEN не заинтересована в возвращении в NIGHTWISH
21 сен 2012
:
Кавер-версия METALLICA от TARJA
18 авг 2012
:
Содержимое концертного релиза TARJA TURUNEN
13 авг 2012
:
Трейлер концертного релиза TARJA TURUNEN
28 июл 2012
:
Новое видео TARJA TURUNEN
11 июл 2012
:
TARJA TURUNEN: обложка нового сингла
10 июл 2012
:
Трейлер концертного релиза TARJA TURUNEN
29 июн 2012
:
Обложка концертного CD TARJA TURUNEN
23 июн 2012
:
Обложка концертного релиза TARJA TURUNEN
21 июн 2012
:
Трек-лист концертного альбома TARJA TURUNEN
15 июн 2012
:
TARJA TURUNEN выпустит сингл
13 июн 2012
:
Концертный релиз TARJA TURUNEN выйдет в августе
25 май 2012
:
TARJA TURUNEN работает над новым концертным DVD и музыкой для следующего альбома
23 янв 2012
:
TARJA TURUNEN выступила в Словакии
22 янв 2012
:
TARJA TURUNEN выступила в Литве
15 янв 2012
:
TARJA TURUNEN исполнила две новые песни
23 дек 2011
:
TARJA TURUNEN в России в марте
24 авг 2011
:
TARJA TURUNEN стала первым сольным исполнителем из Финляндии, получившим золотой диск в Германии
21 авг 2011
:
TARJA TURUNEN получила золотой диск
4 авг 2011
:
TARJA TURUNEN работает над 'более позитивным' материалом
20 июн 2011
:
TARJA TURUNEN о выступлении на фестивале «Рок над Волгой»
22 май 2011
:
TARJA TURUNEN & LIV KRISTINE: видео с концерта
12 май 2011
:
TARJA TURUNEN выступила с фронтменом THE 69 EYES
21 апр 2011
:
TARJA TURUNEN и LIV KRISTINE о совместном турне
20 апр 2011
:
TARJA TURUNEN выпустит новый сингл
26 дек 2010
:
Праздничное обновление от TARJA TURUNEN
4 дек 2010
:
Детали бокс-сета от TARJA TURUNEN
25 ноя 2010
:
TARJA TURUNEN: скоро выйдет “Dreamer’s Box Set”
20 окт 2010
:
Видео всего концерта TARJA TURUNEN
24 сен 2010
:
Новое видео TARJA
19 сен 2010
:
Чартовые позиции нового альбома TARJA TURUNEN
15 сен 2010
:
Закулисные съемки с записи альбома TARJA TURUNEN
30 авг 2010
:
TARJA: «Я надеюсь, что вы полюбите “What Lies Beneath” так же сильно, как и я»
23 авг 2010
:
Новое видео TARJA TURUNEN
12 авг 2010
:
Семплы с нового альбома TARJA TURUNEN
6 авг 2010
:
Новое видео TARJA TURUNEN
2 авг 2010
:
TARJA: "Новый альбом готов!"
25 июл 2010
:
Кавер TARJA'и на композицию WHITESNAKE войдёт в расширенное издание нового альбома
23 июл 2010
:
Портрет TARJA TURUNEN размещен на стене в Болгарии
21 июл 2010
:
Кавер-версия WHITESNAKE от TARJA TURUNEN
20 июл 2010
:
Американская версия нового альбома TARJA TURUNEN выйдет с другой обложкой и бонус-треком
19 июл 2010
:
Новая песня TARJA TURUNEN
4 июл 2010
:
Две новых песни TARJA TURUNEN с концерта Graspop Metal Meeting
24 июн 2010
:
Новый сингл TARJA'и TURUNEN
29 май 2010
:
Тизер нового альбома TARJA TURUNEN
14 май 2010
:
Новости от TARJA'и TURUNEN
6 май 2010
:
Обложка нового альбома TARJA'и TURUNEN
2 май 2010
:
Фронтмен ALL THAT REMAINS на новом альбоме TARJA'и TURUNEN
15 апр 2010
:
TARJA TURUNEN завершила работу над новым сольным альбомом
7 апр 2010
:
TARJA TURUNEN выпустит новый сингл в августе
6 апр 2010
:
TARJA TURUNEN о выступлении со SCORPIONS
10 мар 2010
:
TARJA TURUNEN заканчивает работу над оркестровыми аранжировками
24 фев 2010
:
TARJA TURUNEN записала партии фортепиано для своего сольного альбома
18 фев 2010
:
TARJA TURUNEN о записи нового альбома
16 фев 2010
:
TARJA TURUNEN запишет 17 песен для нового альбома
9 фев 2010
:
Барабанщик LIVING COLOUR на новом альбоме TARJA'и TURUNEN
8 фев 2010
:
TARJA TURUNEN: «Мы планируем нечто особое в новом туре»
3 фев 2010
:
TARJA TURUNEN станет специальной гостьей на Miskolc International Opera Festival
18 янв 2010
:
TARJA TURUNEN готовится к записи альбома
25 дек 2009
:
TARJA TURUNEN продолжает работу над новым альбомом
16 ноя 2009
:
Муж Tarja'и Turunen подал иск к создателям книги о NIGHTWISH
13 ноя 2009
:
TARJA TURUNEN записала три песни для рождественского альбома
1 ноя 2009
:
TARJA TURUNEN исполнила новую песню "Witch-Hunt"
27 окт 2009
:
DORO PESCH выступила вместе с Тарьей
23 окт 2009
:
Tarja Turunen: «Спасибо, Winter Storm!»
15 сен 2009
:
TARJA TURUNEN продолжает работу над новым материалом
31 авг 2009
:
TARJA TURUNEN объявила о рождественском турне
24 июл 2009
:
TARJA TURUNEN назвали самой сексуальной металлисткой
29 июн 2009
:
TARJA TURUNEN: видео концертного исполнения новой песни в сети
11 июн 2009
:
TARJA TURUNEN анонсировала участников группы для тура
9 июн 2009
:
TARJA TURUNEN выступила вместе с RATA BLANCA
1 июн 2009
:
TARJA TURUNEN рассказала о прошедшем турне
25 май 2009
:
TARJA TURUNEN сказала, что новый альбом будет «тяжелее»
15 май 2009
:
TARJA TURUNEN: «Музыка заставляет тебя реально взглянуть на вещи»
1 май 2009
:
TARJA TURUNEN: фотографии выездных репетиций
12 мар 2009
:
TARJA TURUNEN: вышел цифровой сингл "Enough"
4 мар 2009
:
TARJA TURUNEN обсуждает новый альбом
30 янв 2009
:
Объявлено рабочее название нового альбома Тарьи Турунен
13 ноя 2008
:
TARJA TURUNEN подводит итоги турне
1 окт 2008
:
TARJA TURUNEN в России
24 авг 2008
:
TARJA TURUNEN: Новая песня "Enough" в сети
18 авг 2008
:
TARJA TURUNEN исполнила на концерте новую песню
16 авг 2008
:
TARJA TURUNEN делится впечатлениями из Мексики
2 июл 2008
:
Новости от TARJA TURUNEN
19 май 2008
:
Tarja Turunen исполнила композицию NIGHTWISH "Wishmaster"
24 фев 2008
:
PETER TÄGTGREN сделает ремикс на одну из песен Tarja'и Turunen
22 фев 2008
:
TARJA TURUNEN приступила к работе над новым альбомом
30 янв 2008
:
TARJA TURUNEN : новый сингл "Die Alive"
29 янв 2008
:
TARJA TURUNEN : видео "Die Alive" в сети
7 янв 2008
:
Новое концертное видео от Тарьи Турунен
26 дек 2007
:
TARJA TURUNEN: "Необычно видеть улыбки и смех в конце тура"
17 дек 2007
:
TARJA TURUNEN работает над новым клипом
7 дек 2007
:
Тарья выступила на специальной церемонии, посвященной дню независимости Финляндии
3 дек 2007
:
TARJA TURUNEN: новости перед концертом в Москве
28 ноя 2007
:
TARJA TURUNEN открыла турне выступлением в Берлине
19 ноя 2007
:
Тарья исполнила "I Walk Alone" на финском TV
17 ноя 2007
:
Новый альбом Тарьи получил золотой статус за 1 день
4 ноя 2007
:
TARJA TURUNEN : новый альбом выйдет на двойном виниле
30 окт 2007
:
TARJA TURUNEN: доступен семпл кавер-версии "Posion"
27 окт 2007
:
TARJA TURUNEN: новый трек "The Reign" в сети
2 окт 2007
:
TARJA TURUNEN : обложка нового альбома
1 окт 2007
:
TARJA TURUNEN: доступно новое аудио-интервью
22 сен 2007
:
TARJA TURUNEN: две новые песни в сети
18 сен 2007
:
Tarja Turunen (Ex-NIGHTWISH) в Москве
16 сен 2007
:
TARJA TURUNEN : На новом альбоме будет кавер версия хита Alice Cooper
14 сен 2007
:
TARJA TURUNEN: видео 'I Walk Alone' в сети
12 сен 2007
:
TARJA TURUNEN : туровый состав на 2007 год
6 сен 2007
:
TARJA TURUNEN: Подробности о новом альбоме
5 сен 2007
:
TARJA TURUNEN : песня с нового альбома
28 авг 2007
:
TARJA TURUNEN закончила съемки видеоклипа
10 авг 2007
:
Объявлена дата выхода нового альбома TARJA'и TURUNEN
24 май 2007
:
Tarja Turunen (Ex-NIGHTWISH) сочиняет материал для сольного альбома
17 апр 2007
:
Tarja Turunen : новый альбом получил название 'My Winter Storm'
28 окт 2006
:
TARJA TURUNEN: детали "Рождественского" альбома
18 окт 2006
:
Опубликована обложка нового альбома TARJA TURUNEN
27 авг 2006
:
TARJA TURUNEN: треклист Рождественского альбома
10 июн 2006
:
Муж Tarja Turunen (экс-NIGHTWISH) ответил на вопросы фэнов
29 апр 2006
:
Бывшая вокалистка NIGHTWISH заключила контракт с UNIVERSAL MUSIC
28 ноя 2005
:
Бывшая вокалистка NIGHTWISH засветится на ТВ
21 ноя 2005
:
Рождественский тур бывшей вокалистки NIGHTWISH
сегодня
Концертное видео TARJA
Dead Promises, новое концертное видео TARJA, доступно для просмотра. Этот трек взят из выпущенного 16 мая концертного релиза 'Circus Life'
+0
-0
(
1
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
7 авг 2025
father
Мне кажется, или Тарья почему-то с возрастом только симпатичнее стала?
просмотров: 190
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).