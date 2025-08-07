Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 23
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 22
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Вел... 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 23
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 22
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Вел... 14
[= ||| все новости группы



*

Tarja Turunen

*



7 авг 2025 : 		 Концертное видео TARJA

31 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA

17 июл 2025 : 		 Концертное видео TARJA

2 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA

12 июн 2025 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA

21 май 2025 : 		 Бывшая из NIGHTWISH хочет замутить с бывшей из NIGHTWISH

19 май 2025 : 		 TARJA TURUNEN не скучает по NIGHTWISH

10 апр 2025 : 		 Концертное видео TARJA

8 апр 2025 : 		 TARJA и MARKO HIETALA исполняют NIGHTWISH

3 апр 2025 : 		 TARJA TURUNEN о сотрудничестве с MARKO HIETALA

8 мар 2025 : 		 TARJA и Marco исполняют NITHWISH

28 фев 2025 : 		 Концертное видео TARJA

12 янв 2025 : 		 Концертное видео TARJA

8 янв 2025 : 		 Концертное видео TARJA

19 дек 2024 : 		 Концертное видео TARJA

12 дек 2024 : 		 NIGHTWISH от TARJA

8 дек 2024 : 		 Концертное видео TARJA

28 окт 2024 : 		 Концертное видео TARJA

30 сен 2024 : 		 Концертное видео TARJA

29 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления TARJA TURUNEN

12 мар 2024 : 		 MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN готовят сингл

5 мар 2024 : 		 TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA выступили в Аргентине

25 фев 2024 : 		 Переиздание TARJA выйдет в этом году

21 фев 2024 : 		 TARJA TURUNEN о дружбе с MARKO HIETALA: «Он уже не тот человек, каким был в группе»

24 дек 2023 : 		 TARJA TURUNEN собирается выпустить новый альбом в 2024 году

29 ноя 2023 : 		 Почему сложно жить в северных странах? Отвечает TARJA TURUNEN!
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Концертное видео TARJA



zoom
Dead Promises, новое концертное видео TARJA, доступно для просмотра. Этот трек взят из выпущенного 16 мая концертного релиза 'Circus Life'




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

7 авг 2025
father
Мне кажется, или Тарья почему-то с возрастом только симпатичнее стала?
просмотров: 190

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом