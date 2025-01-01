×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость»
56
ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!»
24
SCORPIONS о "Coming Home Live"
22
KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи
19
Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Вел...
14
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость»
56
ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!»
24
SCORPIONS о "Coming Home Live"
22
KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи
19
Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Вел...
14
все новости группы
Black Veil Brides
США
Hard Rock
Glam Metal
Heavy Metal
http://www.blackveilbrides.net/
Myspace:
http://www.myspace.com/blackveilbrides
Facebook:
https://www.facebook.com/Blackveilbrides
8 авг 2025
:
Профессиональное видео полного выступления BLACK VEIL BRIDES
17 июл 2025
:
Новое видео BLACK VEIL BRIDES
5 июл 2025
:
BLACK VEIL BRIDES записали альбом
6 янв 2025
:
Вокалист BLACK VEIL BRIDES хвалит альбом MÖTLEY CRÜE
8 сен 2024
:
Вокалист BLACK VEIL BRIDES об опыте разогрева MÖTLEY CRÜE
3 сен 2024
:
Как BLACK VEIL BRIDES хотели повторить одноименный альбом METALLICA
17 июн 2024
:
Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «Выпускать ли альбом?»
11 июн 2024
:
Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «Почти все ссутся озвучить свое мнение»
3 июн 2024
:
Любит ли вокалист BLACK VEIL BRIDES METALLICA?
26 апр 2024
:
Новое видео BLACK VEIL BRIDES
10 ноя 2023
:
BLACK VEIL BRIDES работают над новой музыкой
11 сен 2023
:
BLACK VEIL BRIDES и VILLE VALO записали кавер-версию хита SISTERS OF MERCY: ремикс
9 июн 2023
:
BLACK VEIL BRIDES и VILLE VALO записали кавер-версию хита SISTERS OF MERCY
22 фев 2023
:
Оркестровка от BLACK VEIL BRIDES
17 ноя 2022
:
Новое видео BLACK VEIL BRIDES
12 окт 2022
:
Обложка нового релиза BLACK VEIL BRIDES
6 сен 2022
:
Новое видео BLACK VEIL BRIDES
13 май 2022
:
Новое видео BLACK VEIL BRIDES
4 апр 2022
:
У вокалиста BLACK VEIL BRIDES две полоски
6 фев 2022
:
Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена
27 янв 2022
:
Вокалист BLACK VEIL BRIDES признался, что уже шесть лет не брал в рот крепкого
28 дек 2021
:
Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «COVID-ограничения плотно вошли в нашу жизнь»
30 окт 2021
:
Концертное видео BLACK VEIL BRIDES
13 авг 2021
:
Новое видео BLACK VEIL BRIDES
22 июл 2021
:
BLACK VEIL BRIDES выпускают комиксы
4 июн 2021
:
Новая песня BLACK VEIL BRIDES
12 май 2021
:
Выход нового альбома BLACK VEIL BRIDES отложен
20 апр 2021
:
Акустический стрим от BLACK VEIL BRIDES
9 апр 2021
:
Новое видео BLACK VEIL BRIDES
27 мар 2021
:
BLACK VEIL BRIDES в акустике
19 фев 2021
:
Альбом BLACK VEIL BRIDES "почти готов"
4 дек 2020
:
Стрим от BLACK VEIL BRIDES
24 ноя 2020
:
Гитарист BLACK VEIL BRIDES подцепил COVID-19
13 ноя 2020
:
Новое видео BLACK VEIL BRIDES
30 сен 2020
:
Мемуары вокалиста BLACK VEIL BRIDES выйдут зимой
5 авг 2020
:
У BLACK VEIL BRIDES есть шесть тем
28 июл 2020
:
Тизер нового релиза BLACK VEIL BRIDES
19 июл 2020
:
Новая песня BLACK VEIL BRIDES
28 июн 2020
:
Новая песня BLACK VEIL BRIDES
27 июн 2020
:
Бывшего басиста BLACK VEIL BRIDES обвиняют в домогательствах, он всё отрицает
24 июн 2020
:
BLACK VEIL BRIDES перезапишут дебютный альбом
19 июн 2020
:
Гитарист BLACK VEIL BRIDES клеймит Трампа за отказ переименовать базы
4 июн 2020
:
Гитарист BLACK VEIL BRIDES: «Будучи белым, не знаю, что чувствовали мои братья и сёстры, но я с вами!»
29 май 2020
:
ASHLEY PURDY: «У меня 50% от BLACK VEIL BRIDES»
17 май 2020
:
BLACK VEIL BRIDES: «Мы пока не можем назвать точных дат»
16 фев 2020
:
Новое видео бывшего басиста BLACK VEIL BRIDES
27 янв 2020
:
Басист BLACK VEIL BRIDES: «Технически я в группе»
1 дек 2019
:
Новые песни BLACK VEIL BRIDES
26 ноя 2019
:
BLACK VEIL BRIDES расстались с басистом
3 апр 2019
:
BLACK VEIL BRIDES перезапишут дебютный альбом
30 мар 2019
:
Видео с текстом от вокалиста BLACK VEIL BRIDES
11 мар 2019
:
Видео вокалиста BLACK VEIL BRIDES
19 фев 2019
:
Вокалист BLACK VEIL BRIDES выпускает новый сольный альбом
19 сен 2018
:
Новое видео от вокалиста BLACK VEIL BRIDES
26 авг 2018
:
Кавер-версия Пола Анки от вокалиста BLACK VEIL BRIDES
26 июн 2018
:
Басист BLACK VEIL BRIDE: «Я и не говорил, что мы разбегаемся»
19 мар 2018
:
Новое видео BLACK VEIL BRIDES
26 фев 2018
:
BLACK VEIL BRIDES отказали во въезде в Канаду
26 янв 2018
:
Новая работа BLACK VEIL BRIDES самая успешная в карьере
13 янв 2018
:
Новое видео BLACK VEIL BRIDES
25 дек 2017
:
Новая песня BLACK VEIL BRIDES
3 ноя 2017
:
Новая песня BLACK VEIL BRIDES
29 сен 2017
:
Новые песни BLACK VEIL BRIDES
14 авг 2017
:
Выход нового альбома BLACK VEIL BRIDES отложен
16 май 2017
:
Новый альбом BLACK VEIL BRIDES выйдет осенью
12 апр 2017
:
Вокалист BLACK VEIL BRIDES в новом фильме
26 янв 2017
:
Гитаристы BLACK VEIL BRIDES на EMGtv
12 янв 2017
:
Трейлер документального проекта вокалиста BLACK VEIL BRIDES
22 дек 2016
:
Новый трек BLACK VEIL BRIDES
2 ноя 2016
:
Вокалист BLACK VEIL BRIDES о драке с женой
1 ноя 2016
:
Вокалист BLACK VEIL BRIDES подрался с женой в самолете
27 окт 2016
:
Гитаристы BLACK VEIL BRIDES на EMGtv
25 окт 2016
:
Вокалист BLACK VEIL BRIDES о новом альбоме
8 сен 2016
:
Гитаристы BLACK VEIL BRIDES исполняют ранее не издававшийся трек
10 авг 2016
:
Видео вокалиста BLACK VEIL BRIDES
28 июл 2016
:
BLACK VEIL BRIDES на EMGtv
18 апр 2016
:
Фронтмен BLACK VEIL BRIDES сыграл свадьбу
21 мар 2016
:
Видео вокалиста BLACK VEIL BRIDES
17 мар 2016
:
Дебютная работа вокалиста BLACK VEIL BRIDES выйдет в мае
10 мар 2016
:
Фрагмент нового трека вокалиста BLACK VEIL BRIDES
14 янв 2016
:
Фрагмент нового трека BLACK VEIL BRIDES
6 дек 2015
:
BLACK VEIL BRIDES готовятся к записи
28 сен 2015
:
Барабанщик 5 Seconds Of Summer на сольном альбоме вокалиста BLACk VEIL BRIDES
2 сен 2015
:
Вокалист BLACK VEIL BRIDES работает над сольником
27 июн 2015
:
Профессиональное видео c выступления BLACK VEIL BRIDES
21 июн 2015
:
Профессиональное видео c выступления BLACK VEIL BRIDES
15 июн 2015
:
BLACK VEIL BRIDES начнут работу над альбомом зимой
20 май 2015
:
Фрагмент нового DVD BLACK VEIL BRIDES
16 май 2015
:
Трейлер нового DVD BLACK VEIL BRIDES
6 май 2015
:
DVD BLACK VEIL BRIDES выйдет в июле
20 апр 2015
:
BLACK VEIL BRIDES отменили концерты в Чили и Аргентине
13 апр 2015
:
Вокалист BLACK VEIL BRIDES о месте рока
17 мар 2015
:
Вокалист BLACK VEIL BRIDES помогает ЛГБТ-молодёжи
27 фев 2015
:
Вокалист BLACK VEIL BRIDES вызвал фаната на драку
16 фев 2015
:
BLACK VEIL BRIDES исполнили хит MÖTLEY CRÜE
7 ноя 2014
:
BLACK VEIL BRIDES планируют выпуск DVD
6 окт 2014
:
Новое видео BLACK VEIL BRIDES
11 сен 2014
:
Новая песня BLACK VEIL BRIDES
9 сен 2014
:
Новая песня BLACK VEIL BRIDES
4 сен 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома BLACK VEIL BRIDES
31 май 2014
:
Новый альбом BLACK VEIL BRIDES выйдет в октябре
20 май 2014
:
Видео нового проекта вокалиста BLACK VEIL BRIDES
15 май 2014
:
Вокалист BLACK VEIL BRIDES основал новый проект
3 мар 2014
:
BLACK VEIL BRIDES начнут подготовительную работу в конце марта
25 окт 2013
:
Видео с текстом от BLACK VEIL BRIDES
29 май 2013
:
Видео с текстом от BLACK VEIL BRIDES
9 май 2013
:
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH наехал на BLACK VEIL BRIDES?
5 апр 2013
:
Новый фильм BLACK VEIL BRIDES выйдет в июне
14 фев 2013
:
BLACK VEIL BRIDES на ТВ
25 дек 2012
:
Видео с премьеры фильма BLACK VEIL BRIDES
13 дек 2012
:
Новое видео BLACK VEIL BRIDES
3 ноя 2012
:
Новая песня BLACK VEIL BRIDES
30 окт 2012
:
Трек-лист нового альбома BLACK VEIL BRIDES
14 окт 2012
:
Семпл новой песни BLACK VEIL BRIDES
9 окт 2012
:
Обложка нового альбома BLACK VEIL BRIDES
5 окт 2012
:
RICHARD VILLA создаст обложку для BLACK VEIL BRIDES
3 окт 2012
:
Тизер нового альбома BLACK VEIL BRIDES
6 сен 2012
:
BLACK VEIL BRIDES завершили работу над альбомом
21 авг 2012
:
Выход нового альбома BLACK VEIL BRIDES отложен
4 авг 2012
:
Участники BLACK VEIL BRIDES присоединились на сцене к SEBASTIAN'y BACH'y
19 июн 2012
:
Новое видео BLACK VEIL BRIDES
17 июн 2012
:
BLACK VEIL BRIDES вернутся в студию в июле
27 апр 2012
:
Видео с текстом BLACK VEIL BRIDES
29 ноя 2011
:
Детали нового ЕР BLACK VEIL BRIDES
23 ноя 2011
:
ZAKK WYLDE на новом ЕР BLACK VEIL BRIDES
1 ноя 2011
:
Трейлер к новому ЕР BLACK VEIL BRIDES
28 окт 2011
:
Фронтмен BLACK VEIL BRIDES сломал нос
20 окт 2011
:
Новое видео BLACK VEIL BRIDES
30 авг 2011
:
Новый ЕP BLACK VEIL BRIDES
28 июн 2011
:
BLACK VEIL BRIDES выступили в программе 'The Daily Habit'
26 июн 2011
:
Вокалист BLACK VEIL BRIDES: "I Believe I Can Fly"
21 июн 2011
:
Фронтмен BLACK VEIL BRIDES сломал три ребра
1 июн 2011
:
Новое видео BLACK VEIL BRIDES
25 май 2011
:
Новое видео BLACK VEIL BRIDES
16 июн 2010
:
Новое видео BLACK VEIL BRIDES
26 май 2010
:
Дебютное видео BLACK VEIL BRIDES
сегодня
Профессиональное видео полного выступления BLACK VEIL BRIDES
Профессиональное видео полного выступления BLACK VEIL BRIDES, которое состоялось 26 июля в Long Beach, CA, доступно для просмотра ниже:
Knives and Pens
Bleeders
Hallelujah
Faithless
Coffin
Devil
The Legacy
Perfect Weapon
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 77
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет