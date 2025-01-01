Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 22
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Вел... 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 22
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Вел... 14
[= ||| все новости группы



*

Black Veil Brides

*



8 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLACK VEIL BRIDES

17 июл 2025 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

5 июл 2025 : 		 BLACK VEIL BRIDES записали альбом

6 янв 2025 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES хвалит альбом MÖTLEY CRÜE

8 сен 2024 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES об опыте разогрева MÖTLEY CRÜE

3 сен 2024 : 		 Как BLACK VEIL BRIDES хотели повторить одноименный альбом METALLICA

17 июн 2024 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «Выпускать ли альбом?»

11 июн 2024 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «Почти все ссутся озвучить свое мнение»

3 июн 2024 : 		 Любит ли вокалист BLACK VEIL BRIDES METALLICA?

26 апр 2024 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

10 ноя 2023 : 		 BLACK VEIL BRIDES работают над новой музыкой

11 сен 2023 : 		 BLACK VEIL BRIDES и VILLE VALO записали кавер-версию хита SISTERS OF MERCY: ремикс

9 июн 2023 : 		 BLACK VEIL BRIDES и VILLE VALO записали кавер-версию хита SISTERS OF MERCY

22 фев 2023 : 		 Оркестровка от BLACK VEIL BRIDES

17 ноя 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

12 окт 2022 : 		 Обложка нового релиза BLACK VEIL BRIDES

6 сен 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

13 май 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

4 апр 2022 : 		 У вокалиста BLACK VEIL BRIDES две полоски

6 фев 2022 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена

27 янв 2022 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES признался, что уже шесть лет не брал в рот крепкого

28 дек 2021 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «COVID-ограничения плотно вошли в нашу жизнь»

30 окт 2021 : 		 Концертное видео BLACK VEIL BRIDES

13 авг 2021 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

22 июл 2021 : 		 BLACK VEIL BRIDES выпускают комиксы

4 июн 2021 : 		 Новая песня BLACK VEIL BRIDES
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления BLACK VEIL BRIDES



zoom
Профессиональное видео полного выступления BLACK VEIL BRIDES, которое состоялось 26 июля в Long Beach, CA, доступно для просмотра ниже:

Knives and Pens
Bleeders
Hallelujah
Faithless
Coffin
Devil
The Legacy
Perfect Weapon




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 77

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом