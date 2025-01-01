×
Дата :
с
по
все новости группы
Sex Pistols
Великобритания
Punk Rock
http://www.sex-pistols.net
8 авг 2025
:
Профессиональное видео полного выступления SEX PISTOLS
24 мар 2025
:
SEX PISTOLS отыграли секретное шоу
19 фев 2025
:
JOHN LYDON: «SEX PISTOLS превратили в с...й караоке!»
15 янв 2025
:
SEX PISTOLS выпустят три концерта
15 авг 2024
:
Видео с выступления THE SEX PISTOLS
4 июн 2024
:
SEX PISTOLS и FRANK CARTER хотят спасти площадку
12 апр 2023
:
Басист SEX PISTOLS разочарован сериалом о группе
5 мар 2023
:
Новая песня басиста SEX PISTOLS
8 фев 2023
:
Новые фигурки SEX PISTOLS
30 янв 2023
:
Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом
18 сен 2022
:
Вокалист SEX PISTOLS обвиняет бывших в том, что они наживаются на смерти Королевы
8 июн 2022
:
SEX PISTOLS могут стать первыми
2 июн 2022
:
SEX PISTOLS выпускают монету
5 май 2022
:
SEX PISTOLS перевыпустят сингл
5 май 2022
:
Трейлер сериала о SEX PISTOLS
1 апр 2022
:
Новый релиз SEX PISTOLS весной
31 мар 2022
:
Сериал SEX PISTOLS весной
1 окт 2021
:
Вокалист SEX PISTOLS: «Я разорён»
15 сен 2021
:
Бывшие участники SEX PISTOLS ответили вокалисту
6 сен 2021
:
Новое заявление вокалиста SEX PISTOLS
26 авг 2021
:
Вокалист SEX PISTOLS проиграл суд
23 июл 2021
:
Вокалист SEX PISTOLS не помнит, чтобы подписывал коллективное соглашение
20 июл 2021
:
Участники SEX PISTOLS опять в суде
27 апр 2021
:
JOHNNY ROTTEN: «Ну и хрень ваш сериал!»
18 мар 2021
:
Первый взгляд на фильм о SEX PISTOLS
14 янв 2021
:
Готовится сериал на основе биографии гитариста SEX PISTOLS
14 окт 2020
:
Вокалист SEX PISTOLS: «Я точно за Трампа»
7 мар 2019
:
Фронтмен SEX PISTOLS высказал свои соображения о причине смерти вокалиста The Prodigy
27 янв 2019
:
Новая песня басиста SEX PISTOLS
20 сен 2017
:
Переиздание SEX PISTOLS выйдет осенью
18 окт 2016
:
Гитарист SEX PISTOLS выпускает автобиографию
11 май 2013
:
Планируются к выпуску классические концертные записи SEX PISTOLS
16 сен 2012
:
"Never Mind The Bollocks Here’s The Sex Pistols" SEX PISTOLS выйдет на виниле
5 сен 2012
:
Рассказ о книге юбилейного издания альбома SEX PISTOLS
26 июл 2012
:
Делюкс-издание "Never Mind The Bollocks" SEX PISTOLS выйдет в сентябре
19 май 2012
:
В продаже появились виниловые фигурки SEX PISTOLS
28 фев 2012
:
Бэк-каталог SEX PISTOLS на UNIVERSAL
18 авг 2010
:
Парфюм от SEX PISTOLS
10 апр 2010
:
Умер бывший менеджер SEX PISTOLS
27 янв 2008
:
SEX PISTOLS думают о новом материале
10 дек 2007
:
SEX PISTOLS возвращаются и выпускают DVD
сегодня
Профессиональное видео полного выступления SEX PISTOLS
Профессиональное видео полного выступления SEX PISTOLS, состоявшегося в рамках Hellfest 2025, доступно для просмотра ниже:
Holidays in the Sun
Seventeen
New York
Pretty Vacant
Bodies
Silly Thing
Liar
God Save the Queen
Satellite
No Fun
No Feelings
Problems
My Way (Claude François cover)
Anarchy in the U.K.
Комментарии могут добавлять только
просмотров: 57
