Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 23
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 22
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Вел... 14
Sex Pistols

Страна
United KingdomВеликобритания



8 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEX PISTOLS

24 мар 2025 : 		 SEX PISTOLS отыграли секретное шоу

19 фев 2025 : 		 JOHN LYDON: «SEX PISTOLS превратили в с...й караоке!»

15 янв 2025 : 		 SEX PISTOLS выпустят три концерта

15 авг 2024 : 		 Видео с выступления THE SEX PISTOLS

4 июн 2024 : 		 SEX PISTOLS и FRANK CARTER хотят спасти площадку

12 апр 2023 : 		 Басист SEX PISTOLS разочарован сериалом о группе

5 мар 2023 : 		 Новая песня басиста SEX PISTOLS

8 фев 2023 : 		 Новые фигурки SEX PISTOLS

30 янв 2023 : 		 Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом

18 сен 2022 : 		 Вокалист SEX PISTOLS обвиняет бывших в том, что они наживаются на смерти Королевы

8 июн 2022 : 		 SEX PISTOLS могут стать первыми

2 июн 2022 : 		 SEX PISTOLS выпускают монету

5 май 2022 : 		 SEX PISTOLS перевыпустят сингл

5 май 2022 : 		 Трейлер сериала о SEX PISTOLS

1 апр 2022 : 		 Новый релиз SEX PISTOLS весной

31 мар 2022 : 		 Сериал SEX PISTOLS весной

1 окт 2021 : 		 Вокалист SEX PISTOLS: «Я разорён»

15 сен 2021 : 		 Бывшие участники SEX PISTOLS ответили вокалисту

6 сен 2021 : 		 Новое заявление вокалиста SEX PISTOLS

26 авг 2021 : 		 Вокалист SEX PISTOLS проиграл суд

23 июл 2021 : 		 Вокалист SEX PISTOLS не помнит, чтобы подписывал коллективное соглашение

20 июл 2021 : 		 Участники SEX PISTOLS опять в суде

27 апр 2021 : 		 JOHNNY ROTTEN: «Ну и хрень ваш сериал!»

18 мар 2021 : 		 Первый взгляд на фильм о SEX PISTOLS

14 янв 2021 : 		 Готовится сериал на основе биографии гитариста SEX PISTOLS
Показать далее
Профессиональное видео полного выступления SEX PISTOLS



zoom
Профессиональное видео полного выступления SEX PISTOLS, состоявшегося в рамках Hellfest 2025, доступно для просмотра ниже:

Holidays in the Sun
Seventeen
New York
Pretty Vacant
Bodies
Silly Thing
Liar
God Save the Queen
Satellite
No Fun
No Feelings
Problems
My Way (Claude François cover)
Anarchy in the U.K.




КомментарииСкрыть/показать

просмотров: 57

