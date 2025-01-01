×
Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость»
56
ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!»
23
SCORPIONS о "Coming Home Live"
22
KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи
19
Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Вел...
14
Дата :
с
по
все новости группы
Katatonia
Швеция
Atmospheric Rock
Acoustic Rock
Atmospheric Metal
Dark Metal
Doom Metal
Post Metal
Progressive Metal
http://www.katatonia.com
Myspace:
http://myspace.com/katatonia
Facebook:
https://www.facebook.com/katatonia/
8 авг 2025
:
Профессиональное видео с выступления KATATONIA
30 июл 2025
:
Винил KATATONIA выйдет летом
4 июн 2025
:
Новое видео KATATONIA
3 июн 2025
:
Вокалист KATATONIA о переменах в составе
7 май 2025
:
Новая песня KATATONIA
22 апр 2025
:
Бывший гитарист KATATONIA: «Некоторые люди слишком быстро проецируют свои предположения на какую-то псевдореальность»
8 апр 2025
:
Новое видео KATATONIA
18 мар 2025
:
ANDERS NYSTRÖM подтвердил уход из KATATONIA
17 мар 2025
:
KATATONIA рассталась с гитаристом
17 июл 2024
:
Альбом KATATONIA выйдет на виниле
4 сен 2023
:
KATATONIA на виниле
29 янв 2023
:
Вскрытие KATATONIA
20 янв 2023
:
Новое видео KATATONIA
4 янв 2023
:
Новое видео KATATONIA
2 дек 2022
:
Новое видео KATATONIA
26 окт 2022
:
Новая песня KATATONIA
24 июн 2022
:
KATATONIA на Napalm Records
19 июл 2021
:
Новый релиз KATATONIA появится осенью
14 ноя 2020
:
Фрагмент нового релиза KATATONIA
23 окт 2020
:
Фрагмент нового релиза KATATONIA
16 сен 2020
:
Новый релиз KATATONIA выйдет осенью
26 апр 2020
:
Новое видео KATATONIA
23 апр 2020
:
Новая песня KATATONIA
20 мар 2020
:
Новое видео KATATONIA
31 янв 2020
:
Новый альбом KATATONIA выйдет весной
23 дек 2019
:
KATATONIA отправились в студию?
8 окт 2019
:
Демо KATATONIA выйдет на виниле
26 июн 2019
:
Участники KATATONIA рассказали об окончании перерыва и о текущем туре
21 фев 2019
:
KATATONIA отметит юбилей 'Night Is The New Day'
7 янв 2019
:
Гитарист KATATONIA о будущем группы: «Есть много вещей, которые предстоит решить»
18 дек 2017
:
KATATONIA возьмут небольшой перерыв
8 сен 2016
:
Новое видео KATATONIA
27 май 2016
:
Новый альбом KATATONIA доступен для прослушивания
17 май 2016
:
Новая песня KATATONIA
11 май 2016
:
Видео с текстом от KATATONIA
4 май 2016
:
Новая песня KATATONIA
30 мар 2016
:
Видео с текстом от KATATONIA
15 мар 2016
:
Трейлер к новому альбому KATATONIA
8 мар 2016
:
Новый альбом KATATONIA выйдет в мае
11 ноя 2015
:
KATATONIA ищут гитариста
10 ноя 2015
:
KATATONIA начали запись
4 мар 2015
:
Фрагмент нового DVD KATATONIA
7 фев 2015
:
Тизер нового релиза KATATONIA
10 сен 2014
:
Фрагмент нового DVD KATATONIA
16 авг 2014
:
Новый релиз KATATONIA выйдет в сентябре
13 май 2014
:
Акустика от KATATONIA
17 апр 2014
:
Из KATATONIA ушел барабанщик
23 фев 2014
:
KATATONIA рассталась с гитаристом
9 ноя 2013
:
Видео с выступления KATATONIA
15 окт 2013
:
Видео с выступления KATATONIA
12 сен 2013
:
Новый альбом KATATONIA доступен для прослушивания
6 сен 2013
:
Видео с текстом от KATATONIA
20 авг 2013
:
Видео с текстом от KATATONIA
20 июн 2013
:
KATATONIA пересведут и ремастируют "Viva Emptiness"
17 июн 2013
:
Новый альбом KATATONIA выйдет в сентябре
18 фев 2013
:
Новое видео KATATONIA
29 авг 2012
:
Новый альбом KATATONIA доступен для прослушивания
14 авг 2012
:
Проморолик от KATATONIA
31 июл 2012
:
Новая песня KATATONIA
19 июл 2012
:
Фрагмент нового трека KATATONIA
13 июл 2012
:
KATATONIA поедет в европейский тур с ALCEST, JUNIUS
21 июн 2012
:
Видео с текстом от KATATONIA
29 май 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома KATATONIA
27 май 2012
:
KATATONIA приедут без ANDERS'a NYSTRÖM'a
17 май 2012
:
Вокалистка THE GATHERING на новом альбоме KATATONIA
13 май 2012
:
KATATONIA опровергают неправильное название альбома
13 май 2012
:
Название и детали нового альбома KATATONIA
7 май 2012
:
Запись вокала для нового альбома KATATONIA закончена
30 мар 2012
:
KATATONIA: Новости из студии
18 фев 2012
:
KATATONIA завершили запись ударных
28 янв 2012
:
KATATONIA начинают запись в понедельник
2 янв 2012
:
Новый альбом KATATONIA выйдет до лета
17 ноя 2011
:
Бывшие участники воссоединятся с KATATONIA для выступления в Стокгольме
6 окт 2011
:
Переиздание редкого ЕР KATATONIA
10 май 2011
:
Видео с выступления KATATONIA
24 мар 2011
:
Специальные издания KATATONIA выйдут в апреле
20 янв 2011
:
KATATONIA объявили о туре “Last Fair Day Gone Night - An Evening With Katatonia”
25 сен 2010
:
Гитары KATATONIA вернули
20 сен 2010
:
У KATATONIA украли гитары
31 июл 2010
:
Специальное издание последнего альбома KATATONIA
26 июл 2010
:
Профессиональные съемки с выступления KATATONIA
3 мар 2010
:
Новое видео KATATONIA
19 фев 2010
:
KATATONIA выпустит новый ЕР
23 дек 2009
:
Изменения в составе KATATONIA
12 ноя 2009
:
Новое видео KATATONIA в сети
29 окт 2009
:
Подробности о новом альбоме KATATONIA
14 сен 2009
:
Новая песня KATATONIA
27 авг 2009
:
Началось сведение нового альбома KATATONIA
19 авг 2009
:
Выход нового альбома KATATONIA отложен
1 авг 2009
:
Превью обложки нового альбома KATATONIA
23 июл 2009
:
Название и дата выхода нового альбома KATATONIA
20 июл 2009
:
Третья и четвёртая части студийного дневника KATATONIA
19 июн 2009
:
Вторая часть студийного дневника KATATONIA
16 июн 2009
:
Первая часть студийного дневника KATATONIA
1 июн 2009
:
KATATONIA отправляются в студию в июне
16 янв 2009
:
Перенос выступления KATATONIA
9 дек 2008
:
KATATONIA подтвердили свое выступление в России
29 авг 2008
:
KATATONIA работают над новым материалом
28 дек 2007
:
Участники KATATONIA выбрали время для работы в студии
13 окт 2007
:
KATATONIA выпустит два винила
5 окт 2007
:
KATATONIA готовы приступить к записи нового альбома
13 мар 2007
:
KATATONIA: концертник в мае
12 мар 2007
:
Видео KATATONIA "July" в сети
26 янв 2007
:
KATATONIA выпустят в марте новый сингл
9 янв 2007
:
KATATONIA выпустят альбом "The Great Cold Distance" с новым звучанием
28 сен 2006
:
Вести от KATATONIA
20 май 2006
:
Опубликовано видео KATATONIA "Deliberation"
4 апр 2006
:
Эксклюзивный материал на новом сингле KATATONIA
10 сен 2005
:
Автограф-сессия KATATONIA
8 сен 2005
:
KATATONIA продолжили запись нового альбома
21 июл 2005
:
KATATONIA: вести из студии
15 июл 2005
:
KATATONIA продолжают работу над новым альбомом
24 июн 2005
:
KATATONIA: процесс записи идет полным ходом
7 июн 2005
:
KATATONIA засели в студии
4 май 2005
:
KATATONIA в России
сегодня
Профессиональное видео с выступления KATATONIA
Профессиональное видео с выступления KATATONIA, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже.
+0
-0
Сообщений нет
просмотров: 12
