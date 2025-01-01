Arts
Babymetal

8 авг 2025 : 		 Новое видео BABYMETAL

11 июл 2025 : 		 Новое видео BABYMETAL

2 июл 2025 : 		 BLOODYWOOD и BABYMETAL исполнили новую песню

29 май 2025 : 		 Новое видео BABYMETAL x Slaughter To Prevail

7 апр 2025 : 		 POPPY в новом клипе BABYMETAL

1 апр 2025 : 		 SLAUGHTER TO PREVAIL на новом альбоме BABYMETAL

21 июн 2024 : 		 Новое видео BABYMETAL

9 июн 2024 : 		 Концертное видео BABYMETAL и ELECTRIC CALLBOY

23 май 2024 : 		 Новое видео BABYMETAL и ELECTRIC CALLBOY

24 окт 2023 : 		 Концертное видео BABYMETAL

21 авг 2023 : 		 TOM MORELLO в новом видео BABYMETAL

21 апр 2023 : 		 Новое видео BABYMETAL

3 апр 2023 : 		 MOMOMETAL в BABYMETAL

30 мар 2023 : 		 Новое видео BABYMETAL

24 мар 2023 : 		 Видео с текстом от BABYMETAL

24 фев 2023 : 		 Новое видео BABYMETAL

20 фев 2023 : 		 Вокалистка BABYMETAL боялась публики

3 фев 2023 : 		 Новое видео BABYMETAL

22 янв 2023 : 		 Новая песня BABYMETAL

18 ноя 2022 : 		 Новая песня BABYMETAL

8 ноя 2022 : 		 Концертное видео BABYMETAL

21 окт 2022 : 		 Новое видео BABYMETAL

12 окт 2022 : 		 Новый альбом BABYMETAL выйдет весной

1 июл 2022 : 		 Концертное видео BABYMETAL

1 апр 2022 : 		 Концертное видео BABYMETAL

26 дек 2021 : 		 Концертные клипы BABYMETAL
Новое видео BABYMETAL



My Queen (feat. SPIRITBOX), новое видео BABYMETAL, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома "Metal Forth":

01. From Me To U (feat. Poppy)
02. Ratatata (BABYMETAL x ELECTRIC CALLBOY)
03. Song 3 (BABYMETAL x SLAUGHTER TO PREVAIL)
04. Kon! Kon! (feat. BLOODYWOOD)
05. KxAxWxAxIxI
06. Sunset Kiss (feat. POLYPHIA)
07. My Queen (feat. SPIRITBOX)
08. Algorism
09. Metali!! (feat. Tom Morello)
10. White Flame




