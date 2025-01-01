My Queen (feat. SPIRITBOX), новое видео BABYMETAL, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома "Metal Forth":
01. From Me To U (feat. Poppy)
02. Ratatata (BABYMETAL x ELECTRIC CALLBOY)
03. Song 3 (BABYMETAL x SLAUGHTER TO PREVAIL)
04. Kon! Kon! (feat. BLOODYWOOD)
05. KxAxWxAxIxI
06. Sunset Kiss (feat. POLYPHIA)
07. My Queen (feat. SPIRITBOX)
08. Algorism
09. Metali!! (feat. Tom Morello)
10. White Flame
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет