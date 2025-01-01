сегодня



Новое видео HALESTORM



Like A Woman Can, новое видео группы HALESTORM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Everest", выходящего восьмого августа на Atlantic Records:



01. Fallen Star

02. Everest

03. Shiver

04. Like A Woman Can

05. Rain Your Blood On Me

06. Darkness Always Wins

07. Gather The Lambs

08. WATCH OUT!

09. Broken Doll

10. K-I-L-L-I-N-G

11. I Gave You Everything

12. How Will You Remember Me?







