Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Вел... 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Вел... 14
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



8 авг 2025 : 		 SHARON OSBOURNE отрицает, что прощальное шоу Оззи собрало 190 миллионов

8 авг 2025 : 		 Байопик о Шарон и Оззи в работе

7 авг 2025 : 		 Фото захоронения Оззи Осборна

6 авг 2025 : 		 JACK OSBOURNE о папе

6 авг 2025 : 		 Официальная причина смерти Оззи Осборна

5 авг 2025 : 		 GENE SIMMONS вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 TED NUGENT вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 Организаторы Wacken Open Air устроили шоу дронов в честь Оззи

3 авг 2025 : 		 VINNY APPICE вспоминает Оззи

3 авг 2025 : 		 DON DOKKEN вспоминает Оззи

2 авг 2025 : 		 IAN MUNSICK почтил память Оззи

1 авг 2025 : 		 Вокалист DEF LEPPARD вспоминает Оззи

1 авг 2025 : 		 RITCHIE BLACKMORE о смерти Оззи

1 авг 2025 : 		 OASIS почтили память Оззи

1 авг 2025 : 		 Оззи Осборн был похоронен на территории своего особняка

31 июл 2025 : 		 Alex Skolnick почтил память Оззи

31 июл 2025 : 		 DEVIN TOWNSEND почтил память Оззи

30 июл 2025 : 		 Сенатор от Пенсильвании почтил память Оззи

30 июл 2025 : 		 Robyn Adele Anderson исполнила хит Оззи

29 июл 2025 : 		 Поминальная процессия по Оззи пройдет в среду

29 июл 2025 : 		 CELINE DION почтила память Оззи

28 июл 2025 : 		 TONY IOMMI о смерти Оззи: «Я будто потерял брата»

28 июл 2025 : 		 GEEZER BUTLER: «Никто не думал, что через две недели он уйдет»

28 июл 2025 : 		 YUNGBLUD обещает исполнять песню BLACK SABBATH на каждом концерте

28 июл 2025 : 		 Фанаты устроили мемориал в память об Оззи

28 июл 2025 : 		 BENJAMIN BURNLEY и LACEY STURM исполнили песню в честь Оззи
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SHARON OSBOURNE отрицает, что прощальное шоу Оззи собрало 190 миллионов



zoom
SHARON OSBOURNE в интервью изданию Pollstar за пять дней до смерти Оззи Осборна подвергла критики сообщения о том, что прощальное шоу Оззи и BLACK SABBATH собрало 190 миллионов долларов:

«Меня пугают все эти лживые рассказы в прессе о том, что мы заработали 140 миллионов долларов и все такое, и я думаю: «Боже, как бы я хотела, чтобы у нас получилось хотя бы одно выступление». Это просто смешно, это разные истории. На следующее утро я зашла в Интернет, и там было написано: 140 миллионов долларов, 160 миллионов долларов. И я думаю: "Откуда это все берется?"".

Займет очень много времени [чтобы определить окончательную сумму, которая будет пожертвована на благотворительность], потому что у нас были приглашенные группы и их расходы, и на то, чтобы получить окончательную цифру, уйдет около шести недель».

Когда автор Pollstar Рэй Уодделл заметил, что "эти отчеты не помогут Детской больнице, ожидающей свои 190 миллионов долларов", она ответила:

«О Боже! Это детская больница, детский хоспис и исследования болезни Паркинсона. Все думают, что с такими деньгами они вылечат все, но это все нереально».

Sharon сказала, что концерт, на котором также выступили Оззи, METALLICA, SLAYER, PANTERA, GUNS N' ROSES и TOOL, а также многие другие, имел "огромный успех":

÷Это было феноменальное событие. Я думаю, это был первый раз, когда кто-то ушел на пенсию и сделал это, когда шоу транслируется, а деньги идут на благотворительность. Это первый раз, когда кто-то вот так прощается с нами, и это идеальный способ закончить такую долгую карьеру. Я никогда не хотела, чтобы Оззи просто исчез без какого-нибудь грандиозного события»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

8 авг 2025
Lord Iscariah
Ну себе в карман мимо кассы то она точно немного взяла по старой доброй еврейской традиции))
просмотров: 326

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом