SHARON OSBOURNE отрицает, что прощальное шоу Оззи собрало 190 миллионов



SHARON OSBOURNE в интервью изданию Pollstar за пять дней до смерти Оззи Осборна подвергла критики сообщения о том, что прощальное шоу Оззи и BLACK SABBATH собрало 190 миллионов долларов:



«Меня пугают все эти лживые рассказы в прессе о том, что мы заработали 140 миллионов долларов и все такое, и я думаю: «Боже, как бы я хотела, чтобы у нас получилось хотя бы одно выступление». Это просто смешно, это разные истории. На следующее утро я зашла в Интернет, и там было написано: 140 миллионов долларов, 160 миллионов долларов. И я думаю: "Откуда это все берется?"".



Займет очень много времени [чтобы определить окончательную сумму, которая будет пожертвована на благотворительность], потому что у нас были приглашенные группы и их расходы, и на то, чтобы получить окончательную цифру, уйдет около шести недель».



Когда автор Pollstar Рэй Уодделл заметил, что "эти отчеты не помогут Детской больнице, ожидающей свои 190 миллионов долларов", она ответила:



«О Боже! Это детская больница, детский хоспис и исследования болезни Паркинсона. Все думают, что с такими деньгами они вылечат все, но это все нереально».



Sharon сказала, что концерт, на котором также выступили Оззи, METALLICA, SLAYER, PANTERA, GUNS N' ROSES и TOOL, а также многие другие, имел "огромный успех":



÷Это было феноменальное событие. Я думаю, это был первый раз, когда кто-то ушел на пенсию и сделал это, когда шоу транслируется, а деньги идут на благотворительность. Это первый раз, когда кто-то вот так прощается с нами, и это идеальный способ закончить такую долгую карьеру. Я никогда не хотела, чтобы Оззи просто исчез без какого-нибудь грандиозного события»







