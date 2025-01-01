Arts
Новости
11 авг 2025 : 		 Биография о лидере DEATH выйдет осенью

2 мар 2025 : 		 STEVE DIGIORGIO о работе с лидером DEATH

11 янв 2025 : 		 GENE HOGLAN о концертах DEATH TO ALL

25 май 2024 : 		 Новая фигурка DEATH

16 май 2024 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

29 апр 2024 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

5 апр 2024 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

6 мар 2024 : 		 Переиздания DEATH выйдут весной

23 фев 2024 : 		 Новые фигурки DEATH

10 янв 2024 : 		 JAMES MURPHY о том, почему не участвует в проекте DEATH TO ALL

8 авг 2023 : 		 Компиляция DEATH выйдет на виниле

15 мар 2023 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

13 мар 2023 : 		 PAUL MASVIDAL присоединился на сцене к DEATH TO ALL

8 мар 2023 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

6 мар 2023 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

21 фев 2023 : 		 GENE HOGLAN: «Чак был отличным поваром!»

27 дек 2022 : 		 Бывший гитарист DEATH надеется закончить альбом-посвящение Чаку

24 ноя 2022 : 		 Выходят новые фигурки DEATH

16 авг 2022 : 		 KAM LEE назвал три группы, повлиявшие на звучание DEATH

8 июл 2022 : 		 KAM LEE — о своём утверждении, что Чак Шульдинер занимался плагиатом: «Это был неудачный выбор формулировки»

22 июн 2022 : 		 JEFF BECERRA из POSSESSED — о Чаке Шульдинере: «Мы были друзьями»

20 июн 2022 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

16 июн 2022 : 		 Бывший гитарист DEATH раскритиковал KAM'а LEE за комментарии о том, что Чак Шульдинер занимался плагиатом

16 июн 2022 : 		 KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED»

26 янв 2022 : 		 JAMES MURPHY: «Хреново я сыграл...»

16 дек 2021 : 		 Видео с концерта памяти лидера DEATH
Биография о лидере DEATH выйдет осенью



Decibel Books осенью выпустят авторизованную биографию о лидере DEATH — "Born Human: The Life And Music Of Death's Chuck Schuldiner". Автором книги является журналист David E. Gehlke ("The Scott Burns Sessions: A Life In Death Metal 1987-1997", "Turned Inside Out: The Official Story Of Obituary"), в ней будет множество интервью и масса редких и ранее неопубликованных фотографий.

«Наконец-то мы встретили человека, которого со временем хорошо узнали, — это был David E. Gehlke, которому мы могли доверить наш тщательно охраняемый семейный секрет, ставший вдохновением для многострадального музыкального путешествия Чака—, - говорит сестра Чака Бет Уэлти.

«Это кульминация различных точек зрения и опыта не только моей семьи и меня лично, но и друзей Чака, его товарищей по группе и бесчисленных людей, которые были вовлечены в его динамичное путешествие», — рассказывает племянник Чака Крис Стил. «Наконец-то появилась точная и краткая летопись человека, брата, дяди, сына, партнера и первопроходца, которым был Чак Шульдинер».




просмотров: 180

