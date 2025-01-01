сегодня



Биография о лидере DEATH выйдет осенью



Decibel Books осенью выпустят авторизованную биографию о лидере DEATH — "Born Human: The Life And Music Of Death's Chuck Schuldiner". Автором книги является журналист David E. Gehlke ("The Scott Burns Sessions: A Life In Death Metal 1987-1997", "Turned Inside Out: The Official Story Of Obituary"), в ней будет множество интервью и масса редких и ранее неопубликованных фотографий.



«Наконец-то мы встретили человека, которого со временем хорошо узнали, — это был David E. Gehlke, которому мы могли доверить наш тщательно охраняемый семейный секрет, ставший вдохновением для многострадального музыкального путешествия Чака—, - говорит сестра Чака Бет Уэлти.



«Это кульминация различных точек зрения и опыта не только моей семьи и меня лично, но и друзей Чака, его товарищей по группе и бесчисленных людей, которые были вовлечены в его динамичное путешествие», — рассказывает племянник Чака Крис Стил. «Наконец-то появилась точная и краткая летопись человека, брата, дяди, сына, партнера и первопроходца, которым был Чак Шульдинер».







