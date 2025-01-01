сегодня



TED NUGENT о музыке BLACK SABBATH: «Они называли это тяжёлым металлом, но по сути это был блюз»



TED NUGENT в новом эпизоде "Spirit Campfire" поговорил о музыке BLACK SABBATH и Оззи Осборне:



«Оззи всё ещё жив, он витает в воздухе. Некоторые люди хотят подняться высоко, некоторые должны начинать с низкого уровня, некоторые думают, что когда-нибудь умрут. У меня есть новость: вы никогда не умрёте. Знаете, кто никогда не умрёт? Эдди Ван Хален, Дасти Хилл, Уэйн Крамер и Оззи Осборн. И все они ушли из жизни».



По поводу музыки BLACK SABBATH он сказал:



«Они называли это тяжёлым металлом, но по сути это был блюз… Помните, Оззи всегда хвастался тем, что был просто одержим духом, энергией, авторитетом и музыкальностью THE BEATLES. А вы знаете, откуда взялся музыкальный авторитет THE BEATLES? От Хаулина Вулфа, Мадди Уотерса, Моуза Эллисона, Лайтнинга Хопкинса, Джимми Рида, Би Би Кинга, Альберта Кинга, Фредди Кинга, в конечном счёте от Чака Берри и Бо Диддли, а также от Литтл Ричарда, Джерри Ли Льюиса и Motown Funk Brothers, лучших артистов Motown. Оззи всегда это отражал. Так что BLACK SABBATH — Tony Iommi, Geezer Butler и... Я не помню, как звали барабанщика. Но в любом случае мы открывали концерты BLACK SABBATH в Мэдисон-сквер-гарден и Ларго, Мэриленд. 18 000 человек. Масштабные концерты. Лонг-Айленд Колизеум. Это было весело. И я пытался поговорить с Оззи. Как будто я всегда хочу напомнить, почему быть чистым и трезвым — единственный путь. Было бы неплохо поговорить с этими ребятами, потому что я знаю, что на Оззи повлияли THE ROLLING STONES, THE BEATLES, THE YARDBIRDS и THE WHO, а до LED ZEPPELIN — THE KINKS, благодаря американским чернокожим артистам. Все эти ребята из "британского вторжения" были вдохновлены Чаком Берри, Бо Диддли, Литтлом Ричардом и Джерри Ли Льюисом...



Так что, Оззи, спасибо. И группе BLACK SABBATH, и Tommy Clufetos, Tommy Aldridge, Zakk [Wylde], Jake E. Lee, Brad Gillis и Рэнди Роудсу — спасибо за то, что обогатили жизнь всего мира, жизнь всех нас, своей невероятной музыкой, потому что она называлась тяжёлым металлом, но на самом деле была более тяжёлой, плотной, зубодробительной ритм-энд-блюз-музыкой. И у него было невероятное, необыкновенное чувство мелодии, фразировки и ритма, которое он почерпнул, и создал свой собственный стиль и свой собственный жанр. Он был богом тяжёлого металла. А потом появились другие группы — METALLICA и SAVATAGE, я даже не знаю названий некоторых из этих групп.



Итак, мы посвятим всю первую часть Оззи Осборну. И не только его памяти, но и тому, что она никогда не исчезнет. Так же, как и музыка Эдди Ван Халена, его музыка никогда не исчезнет.



Итак, вернёмся к Оззи, он был блюзменом. Да, они усилили вдохновение тех чернокожих отцов-основателей самой замечательной, стимулирующей, вызывающей, дерзкой и весёлой музыки.



Итак, семья Осборнов, мы любим вас. Мы молимся за вашу силу. Мы знаем, что это тяжёлые времена. Это всегда травматично, это всегда разбивает сердце и вызывает эмоции, и мы теряемся, мы становимся потерянными, неуверенными в каждом своём вздохе, когда теряем любимого человека. Особенно, я должен сказать вам, это усиливается, когда речь идёт о такой исторически значимой, влиятельной мировой фигуре, как Оззи Осборн».







