СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

Новости
Фраза, имя группы
Новости
System of a Down

22 авг 2025 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о смерти Оззи

10 авг 2025 : 		 Гитарист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не будем менять вокалиста»

10 авг 2025 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN'02

5 май 2025 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Если мы что-то запишем, это будет приятным сюрпризом для всех нас»

28 апр 2025 : 		 SYSTEM OF A DOWN открыли тур

11 мар 2025 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президентом!»

31 янв 2025 : 		 SYSTEM OF A DOWN набрали миллиард

29 янв 2025 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Чем меньше давления, тем больше мы сделаем»

27 янв 2025 : 		 Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN?

22 ноя 2024 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпоха»

2 ноя 2024 : 		 JOHN DOLMAYAN: «Я бы не рассчитывал на альбом SYSTEM OF A DOWN в ближайшее время»

6 окт 2024 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!»

27 сен 2024 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN выбирает правильный альбом METALLICA

26 сен 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о самом неловком моменте на сцене

19 сен 2024 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN выпускает комиксы

19 сен 2024 : 		 Басист о новой музыке SYSTEM OF A DOWN: «Я как пионер!»

22 авг 2024 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN: «Меньше играешь, больше платят»

11 июл 2024 : 		 SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с другим — это ок!»

2 июл 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «У группы всегда была возможность двигаться вперед без меня»

13 июн 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, что требуется для выпуска нового альбома группы

22 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об угрозах из-за его политических взглядов

18 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о творческих разногласиях в группе

14 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Не люблю долгие туры»

30 апр 2024 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

17 апр 2024 : 		 SYSTEM OF A DOWN репетируют 'Cigaro'

11 янв 2024 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN наехал на Йе
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о смерти Оззи



JOHN DOLMAYAN в подкасте «Beardo & Weirdo» рассказал, как он узнал о кончине Оззи:

«По-моему, я готовился к Comic-Con, и мне начали приходить сообщения с соболезнованиями. И, во-первых, я не знал, что кто-то знает о моих чувствах к Оззи или его семье, и я не знал, о чём они говорили, потому что я готовился к Comic-Con в Сан-Диего, а потом заглянул в соцсети, и, конечно же, это был шквал из постов об Оззи...

В таких ситуациях всегда думаешь: "Может быть, это ложь", потому что это произошло так быстро после последнего концерта, который Оззи и BLACK SABBATH отыграли, поэтому можно было подумать: "Может быть, это чушь собачья", или: "Может быть, он попал в больницу. Надеюсь, с ним всё в порядке". А потом я получил подтверждение от своего менеджера».

Размышляя о своей первоначальной реакции на известие о кончине Оззи, John сказал:

«Это одна из тех вещей, когда понимаешь, что он старше и у него было много проблем со здоровьем, особенно в последние пять лет. И я всегда чувствую, что что бы это ни было, чувства, которые мы испытываем к кому-то ушедшему, — это чувства, когда мы сталкиваемся с тем фактом, что мы тоже смертны и у нас осталось только определённое количество времени. Я стараюсь больше размышлять о тех удивительных временах, которые я провёл с кем-то, потому что они уходят. И единственное, что остаётся, — это воспоминания о них. И я стараюсь не грустить, а больше радоваться тому факту, что, во-первых, мне посчастливилось познакомиться с ним. Во-вторых, он сочинил кучу потрясающей музыки. Оззи, его жена и менеджер Шэрон организовали по-настоящему классный и весёлый тур Ozzfest, который полюбился многим молодым людям и запомнился им надолго, независимо от того, были ли они на нём зрителями или выступали. У десятков тысяч людей остались положительные воспоминания о тех концертах. И он оказал большое влияние на всех участников SYSTEM OF A DOWN, мы все по-своему опечалены. Я знаю, что Daron, в частности, был по-настоящему убит горем и много раз плакал. Он гораздо более чувствителен, чем я, когда дело касается подобных событий. Я смотрю на это более прагматично. Жизнь конечна. Мы все когда-нибудь умрём. И моим детям однажды придётся пережить это. И моим близким однажды придётся смириться с моей потерей и со всеми этими событиями. Мы все стараемся не слишком расстраиваться из-за этого, но бывают моменты, когда думаешь: "Чёрт, жаль, что я не потратил на это чуть больше времени". Или мы как бы надолго теряем связь, потому что SYSTEM работает в одном направлении, а потом мы расходимся и снова сходимся, и у нас есть дети. Но я всё ещё поддерживаю связь с сыном Оззи и Шэрон Джеком, и я связался с ним, я отношусь к нему как к младшему брату, я отправил ему личное сообщение с соболезнованиями, и он сразу же ответил.

Итак, мир опечален этим фактом, и фанаты опечалены этим, но в данном случае это личное. Эти люди потеряли своего отца, а Шэрон потеряла мужа, с которым они прожили в браке сорок лет или сколько бы они ни были женаты, и именно им придётся горевать, а мы должны выразить им наше сочувствие и нашу поддержку, если они в этом нуждаются».

На вопрос, помнит ли он, как впервые услышал музыку BLACK SABBATH или Оззи, он ответил:

«Я думаю, что на самом деле я услышал сольный альбом Оззи до того, как услышал BLACK SABBATH, если мне не изменяет память. И это был концертный альбом "Tribute", на котором Оззи поднимает с земли Рэнди Роудса. Это был первый раз, когда я услышал что-либо о сольной карьере Оззи. Но я думаю, что, возможно, я слышал одну или две песни BLACK SABBATH до этого. Это было ещё до того, как я начал играть на барабанах. Я начал играть только в 15 лет, и, полагаю, тогда мне было лет 13 или 12. Всё несколько в тумане, потому что годы летят довольно быстро, и мы не можем запомнить всего».




просмотров: 256

