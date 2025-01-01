сегодня



Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о смерти Оззи



JOHN DOLMAYAN в подкасте «Beardo & Weirdo» рассказал, как он узнал о кончине Оззи:



«По-моему, я готовился к Comic-Con, и мне начали приходить сообщения с соболезнованиями. И, во-первых, я не знал, что кто-то знает о моих чувствах к Оззи или его семье, и я не знал, о чём они говорили, потому что я готовился к Comic-Con в Сан-Диего, а потом заглянул в соцсети, и, конечно же, это был шквал из постов об Оззи...



В таких ситуациях всегда думаешь: "Может быть, это ложь", потому что это произошло так быстро после последнего концерта, который Оззи и BLACK SABBATH отыграли, поэтому можно было подумать: "Может быть, это чушь собачья", или: "Может быть, он попал в больницу. Надеюсь, с ним всё в порядке". А потом я получил подтверждение от своего менеджера».



Размышляя о своей первоначальной реакции на известие о кончине Оззи, John сказал:



«Это одна из тех вещей, когда понимаешь, что он старше и у него было много проблем со здоровьем, особенно в последние пять лет. И я всегда чувствую, что что бы это ни было, чувства, которые мы испытываем к кому-то ушедшему, — это чувства, когда мы сталкиваемся с тем фактом, что мы тоже смертны и у нас осталось только определённое количество времени. Я стараюсь больше размышлять о тех удивительных временах, которые я провёл с кем-то, потому что они уходят. И единственное, что остаётся, — это воспоминания о них. И я стараюсь не грустить, а больше радоваться тому факту, что, во-первых, мне посчастливилось познакомиться с ним. Во-вторых, он сочинил кучу потрясающей музыки. Оззи, его жена и менеджер Шэрон организовали по-настоящему классный и весёлый тур Ozzfest, который полюбился многим молодым людям и запомнился им надолго, независимо от того, были ли они на нём зрителями или выступали. У десятков тысяч людей остались положительные воспоминания о тех концертах. И он оказал большое влияние на всех участников SYSTEM OF A DOWN, мы все по-своему опечалены. Я знаю, что Daron, в частности, был по-настоящему убит горем и много раз плакал. Он гораздо более чувствителен, чем я, когда дело касается подобных событий. Я смотрю на это более прагматично. Жизнь конечна. Мы все когда-нибудь умрём. И моим детям однажды придётся пережить это. И моим близким однажды придётся смириться с моей потерей и со всеми этими событиями. Мы все стараемся не слишком расстраиваться из-за этого, но бывают моменты, когда думаешь: "Чёрт, жаль, что я не потратил на это чуть больше времени". Или мы как бы надолго теряем связь, потому что SYSTEM работает в одном направлении, а потом мы расходимся и снова сходимся, и у нас есть дети. Но я всё ещё поддерживаю связь с сыном Оззи и Шэрон Джеком, и я связался с ним, я отношусь к нему как к младшему брату, я отправил ему личное сообщение с соболезнованиями, и он сразу же ответил.



Итак, мир опечален этим фактом, и фанаты опечалены этим, но в данном случае это личное. Эти люди потеряли своего отца, а Шэрон потеряла мужа, с которым они прожили в браке сорок лет или сколько бы они ни были женаты, и именно им придётся горевать, а мы должны выразить им наше сочувствие и нашу поддержку, если они в этом нуждаются».



На вопрос, помнит ли он, как впервые услышал музыку BLACK SABBATH или Оззи, он ответил:



«Я думаю, что на самом деле я услышал сольный альбом Оззи до того, как услышал BLACK SABBATH, если мне не изменяет память. И это был концертный альбом "Tribute", на котором Оззи поднимает с земли Рэнди Роудса. Это был первый раз, когда я услышал что-либо о сольной карьере Оззи. Но я думаю, что, возможно, я слышал одну или две песни BLACK SABBATH до этого. Это было ещё до того, как я начал играть на барабанах. Я начал играть только в 15 лет, и, полагаю, тогда мне было лет 13 или 12. Всё несколько в тумане, потому что годы летят довольно быстро, и мы не можем запомнить всего».







