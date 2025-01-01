сегодня



RIKKI ROCKETT: «Мои результаты помогли другим!»



RIKKI ROCKETT в недавнем интервью рассказал о том, как дела у него со здоровьем:



«Сейчас у меня девять лет ремиссии. И это было настоящим чудом, потому что у меня было всего 10 процентов шансов выкарабкаться, ведь у меня была четвертая стадия. Лучше не становилось. Я проходил химиотерапию, облучение, но лучше не становилось. В итоге я попал в Онкологический центр Мурса, который является частью UCSD [Калифорнийского университета в Сан-Диего] в Сан-Диего, и доктор Эзра Коэн взял меня в качестве пациента и включил в клинические испытания. И примерно через девять-двенадцать недель все прошло. Это было потрясающе».



На вопрос, является ли это «альтернативным видом лечения по сравнению с лучевой и химиотерапией», Rikki ответил:



«Да, это так. И многие люди получают его сейчас. Его одобрили вскоре после окончания моего испытания. И мое испытание сыграло в этом большую роль. Конечно, я был не единственный участник испытания, но, да, они запустили его в полную силу, как только увидели мой результат».







+0 -0



просмотров: 134

