*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 57
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 18
*DREAM THEATER выступили в Пловдиве 13
13 авг 2025 : 		 Гитарист HALESTORM о финальном шоу BLACK SABBATH

10 авг 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM о финальном шоу BLACK SABBATH: «Случайных людей там не было»

8 авг 2025 : 		 Новое видео HALESTORM

26 июл 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Великих»

11 июл 2025 : 		 Новая песня HALESTORM

7 июл 2025 : 		 Группа HALESTORM выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

26 июн 2025 : 		 Новое видео HALESTORM

16 июн 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Сначала я пела белкам, а потом...»

8 июн 2025 : 		 Почему HALESTORM сыграли сразу пять новых песен?

30 май 2025 : 		 Новое видео HALESTORM

19 май 2025 : 		 HALESTORM исполнили пять новых песен

29 апр 2025 : 		 Новый альбом HALESTORM выйдет летом

22 апр 2025 : 		 Новая песня HALESTORM

15 апр 2025 : 		 HALESTORM выпустят сингл в апреле

11 апр 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM о новом альбоме

21 мар 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM работает над книгой

11 янв 2025 : 		 Участники HALESTORM открыли тур

30 дек 2024 : 		 Участники HALESTORM исполнили в акустике SKID ROW, FLEETWOOD MAC

27 ноя 2024 : 		 Гитаристка THE WARNING присоединилась на сцене к HALESTORM

17 ноя 2024 : 		 Кавер-версия BROOKS & DUNN от HALESTORM

17 окт 2024 : 		 AMY LEE присоединилась на сцене к HALESTORM

30 сен 2024 : 		 У HALESTORM готово 70–80 % альбома

18 сен 2024 : 		 HALESTORM записали песню с BROOKS & DUNN

10 сен 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM надеется закончить к декабрю

15 авг 2024 : 		 У HALESTORM готова половина

30 июл 2024 : 		 HALESTORM хотят выпустить альбом в 2025
Гитарист HALESTORM о финальном шоу BLACK SABBATH



JOE HOTTINGER в интервью Side Jams With Bryan Reesman поговорил об участии в финальном шоу BLACK SABBATH:

«Мы были очень рады, что нас пригласили выступить на этом концерте. Мы такие: "О Боже, офигеть!" — и атмосфера была такой потрясающей. Все были счастливы, все вместе чествовали музыку Оззи и SABBATH. Ни одна из этих групп не существовала бы, если бы не они, и все, я думаю, чувствовали всю серьезность мероприятия. Мы разговаривали с Adam Jones из TOOL, и он сказал: "Да, иногда ты получаешь список вещей, о существовании которых даже не подозревал". Вот что самое интересное в рок-н-ролле. И просто металлисты в целом, хард-рокеры — это замечательное сообщество. Подобные группы и их фанаты, которые являются приверженцами этого жанра, — все были вместе и в отличном настроении. Я никогда не испытывал ничего подобного на концерте».

Гитарист сфотографировал Дяян Hale со многими рокерами, которые там были, а также сделал несколько снимков с концерта.

«Я стал таким раздражающим», — пошутил он. «Каждый раз, когда мы с кем-нибудь тусовались, я спрашивал: "Можно тебя сфотографировать с Lzzy?" "Я хочу тебя сфотографировать". Мне очень понравилась фотография с Lzzy и Arejay. Я попросил своего техника отдать мне камеру, когда я отдал ему свою гитару, и они подошли ко входу, чтобы помахать на прощание. У меня есть фотографии, на которых они позируют так: "Да, у нас получилось!" Мы просто прошли через это, мы не знали, хорошо ли это, и это был просто невероятный опыт. У вас было 15 минут, как на Live Aid, и все пролетело очень быстро. Это было потрясающе»

Учитывая, сколькими фотографиями он поделился в социальных сетях, а в его архивах еще больше, у Joe достаточно материала, чтобы опубликовать фотокнигу HALESTORM.

«О, это легко. Мне просто нужно придумать, как это объединить. В какой-то момент я собираюсь с кем-нибудь поговорить. Мне просто нужны некоторые детали конечной цели. На чем мы будем это печатать? Какой формат, в котором я могу распечатать все это, как захочу? А затем свести воедино. Я доберусь до этого дела!»




