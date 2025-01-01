сегодня



Гитарист HALESTORM о финальном шоу BLACK SABBATH



JOE HOTTINGER в интервью Side Jams With Bryan Reesman поговорил об участии в финальном шоу BLACK SABBATH:



«Мы были очень рады, что нас пригласили выступить на этом концерте. Мы такие: "О Боже, офигеть!" — и атмосфера была такой потрясающей. Все были счастливы, все вместе чествовали музыку Оззи и SABBATH. Ни одна из этих групп не существовала бы, если бы не они, и все, я думаю, чувствовали всю серьезность мероприятия. Мы разговаривали с Adam Jones из TOOL, и он сказал: "Да, иногда ты получаешь список вещей, о существовании которых даже не подозревал". Вот что самое интересное в рок-н-ролле. И просто металлисты в целом, хард-рокеры — это замечательное сообщество. Подобные группы и их фанаты, которые являются приверженцами этого жанра, — все были вместе и в отличном настроении. Я никогда не испытывал ничего подобного на концерте».



Гитарист сфотографировал Дяян Hale со многими рокерами, которые там были, а также сделал несколько снимков с концерта.



«Я стал таким раздражающим», — пошутил он. «Каждый раз, когда мы с кем-нибудь тусовались, я спрашивал: "Можно тебя сфотографировать с Lzzy?" "Я хочу тебя сфотографировать". Мне очень понравилась фотография с Lzzy и Arejay. Я попросил своего техника отдать мне камеру, когда я отдал ему свою гитару, и они подошли ко входу, чтобы помахать на прощание. У меня есть фотографии, на которых они позируют так: "Да, у нас получилось!" Мы просто прошли через это, мы не знали, хорошо ли это, и это был просто невероятный опыт. У вас было 15 минут, как на Live Aid, и все пролетело очень быстро. Это было потрясающе»



Учитывая, сколькими фотографиями он поделился в социальных сетях, а в его архивах еще больше, у Joe достаточно материала, чтобы опубликовать фотокнигу HALESTORM.



«О, это легко. Мне просто нужно придумать, как это объединить. В какой-то момент я собираюсь с кем-нибудь поговорить. Мне просто нужны некоторые детали конечной цели. На чем мы будем это печатать? Какой формат, в котором я могу распечатать все это, как захочу? А затем свести воедино. Я доберусь до этого дела!»







