MARC HUDSON в «Dan Da Dan»



DRAGONFORCE и поп-культура всегда шли рука об руку, поэтому последнее сотрудничество фронтмена Marc Hudson с хитовым аниме-телешоу «Dan Da Dan» — это полное совершенство! Харизматичный певец подарил свой голос Хаяши в английском дубляже сериала Netflix, исполнив впечатляющий повелительный экзорцизм под влиянием музыки хэви-металл. Шестой эпизод второго сезона «Dan Da Dan» — всего 18 серий — выйдет на Netflix и Crunchyroll 7 августа.



Комментируя сотрудничество, Hudson сказал: «Я очень рад сообщить, что мне выпала невероятная возможность стать актером озвучки в »Dan Da Dan" — одном из моих самых любимых аниме-сериалов! Я играю роль вокалиста Хаяши в эпизоде 6 сезона 2, и исполнять песню об изгнании дьявола, как часть персонажа, было просто восхитительно.



После создания альбома «Starbound Stories», глубоко вдохновленного аниме, я был так счастлив получить приглашение спеть в аниме — было ощущение, что все замкнулось. Это дикое, творческое и полное жизни шоу, и для меня было настоящей привилегией стать его частью.



Как вокалист DRAGONFORCE, я имел возможность исполнять некоторые замечательные песни, но это был совершенно новый и захватывающий опыт. Не могу дождаться, когда все увидят этот эпизод!»







