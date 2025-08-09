Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 18
[= ||| все новости группы



*

Parkway Drive

*



9 авг 2025 : 		 Барабанщик PARKWAY DRIVE обучал Тора игре на ударных

12 июн 2025 : 		 PARKWAY DRIVE выступили с оркестром и сыграли две новые песни

7 май 2025 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

22 окт 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PARKWAY DRIVE

21 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PARKWAY DRIVE

14 фев 2023 : 		 Вокалист PARKWAY DRIVE: «Мы не думали, что протянем и год, а прошло уже 20»

18 сен 2022 : 		 Новый альбом PARKWAY DRIVE доступен для прослушивания

12 сен 2022 : 		 Новая песня PARKWAY DRIVE

23 авг 2022 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

6 июл 2022 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

7 июн 2022 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

28 май 2020 : 		 PARKWAY DRIVE начали работу над новым материалом

24 янв 2020 : 		 PARKWAY DRIVE выпустят саундтрек к документальному фильму

13 янв 2020 : 		 PARKWAY DRIVE пожертвовали более 30000 долларов на борьбу с пожарами

30 апр 2018 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

14 мар 2018 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

28 фев 2018 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

11 июл 2016 : 		 Новая песня PARKWAY DRIVE

22 сен 2015 : 		 Новый альбом PARKWAY DRIVE доступен для прослушивания

25 авг 2015 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

8 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления PARKWAY DRIVE

14 май 2013 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

9 дек 2012 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

13 ноя 2012 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

17 окт 2012 : 		 Новая песня PARKWAY DRIVE

26 сен 2012 : 		 Детали нового альбома PARKWAY DRIVE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик PARKWAY DRIVE обучал Тора игре на ударных



zoom
Ben Gordon в недавнем интервью Today рассказал о том, как обучал игре на ударных Криса Хемсворта для одного из эпизодов проекта "Limitless: Live Better Now", премьера первой серии которого намечена на 15 августа.

В фильме, который снимался в шести странах в течение двух лет, Крис проверяет свои возможности, опираясь на передовые достижения науки и знания старших, чтобы испытать себя как никогда раньше. Не имея никакого опыта, он учится играть на барабанах для живого выступления с лауреатом премии «Грэмми» Эдом Шираном перед 70 000 поклонников; преодолевает головокружительную 600-футовую скалолазную стену в швейцарских Альпах, чтобы выйти из зоны комфорта и почувствовать риск; участвует в тренировках южнокорейского спецназа, перенося удары током и перцовым баллончиком, чтобы противостоять своей долгой борьбе с хронической болью и изменить свою реакцию на нее — все для того, чтобы открыть для себя механизмы, которые мы можем использовать сегодня, чтобы и дальше жить более здоровой и счастливой жизнью.

Первый эпизод "Limitless: Live Better Now«, получивший название »Brain Power", ставит перед Хемсвортом незавидную задачу — за два месяца научиться играть на барабанах, чтобы выступить вживую с Шираном.

О том, как ему удалось научить Хемсворта играть на барабанах, Ben сказал:  

«Да, это было очень весело. Я дружу с Крисом уже лет семь-восемь. Мы познакомились благодаря общему другу, когда он переехал в Байрон, и с тех пор мы приятели. Поэтому, когда Эд Ширан предложил ему научиться играть на барабанах для «Limitless», я был очевидным выбором, потому что, наверное, я его единственный друг, который профессионально играет на барабанах. Так что он позвонил мне и спросил, не помогу ли я. Изначально я собирался просто помочь ему за кулисами. Но, как оказалось, они снимали наши сессии и захотели, чтобы мы стали частью эпизода».

На вопрос о том, хорош ли Хемсворт и есть ли у него «задатки» барабанщика, он ответил:

«Нет. Хотя мне придется уточнить этот ответ. Когда он впервые пришел ко мне, он был очень плох... Я испытываю к нему большое уважение, потому что вся идея эпизода заключалась в том, чтобы он нашел что-то, в чем он не талантлив, что было довольно сложно, потому что он очень талантлив во многих областях, и погрузился в то, что ему кажется некомфортным. Никто в мире не может быть хорош во всем, даже Крис Хемсворт, поэтому он нашел то, в чем он не силен, а именно барабаны. Он был полным профаном. У него не было ни малейшего представления об этом. У него не было чувства ритма. Но в этом и заключался вызов, и именно это делает эпизод забавным... У него отличное телосложение. Ему просто не хватало координации и ритма, но в конце концов он справился».

Вместе с Хемсвортом в этом преображающем путешествии в "Limitless: Live Better Now" вновь выступит доктор Би Джей Миллер, известный врач паллиативной медицины, а также мощный состав вдохновляющих экспертов, среди которых когнитивист доктор Майя Шанкар, Гордон, нейробиолог и профессор Эбигейл Марш, соло-альпинист и вингсьютер Стеф Дэвис, бывшие военные Южной Кореи, боец ММА Ким Дон Хен, легенда фристайл-мотокросса Робби Мэддисон и другие. Вместе они предлагают свежий взгляд на то, как мы можем построить более крепкие духом, телом и связями отношения.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

9 авг 2025
Вашингтон Ирвинг
>У него отличное телосложение
Особенно на курсе, когда Тора приходится играть
просмотров: 173

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом