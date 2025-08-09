сегодня



Барабанщик PARKWAY DRIVE обучал Тора игре на ударных



Ben Gordon в недавнем интервью Today рассказал о том, как обучал игре на ударных Криса Хемсворта для одного из эпизодов проекта "Limitless: Live Better Now", премьера первой серии которого намечена на 15 августа.



В фильме, который снимался в шести странах в течение двух лет, Крис проверяет свои возможности, опираясь на передовые достижения науки и знания старших, чтобы испытать себя как никогда раньше. Не имея никакого опыта, он учится играть на барабанах для живого выступления с лауреатом премии «Грэмми» Эдом Шираном перед 70 000 поклонников; преодолевает головокружительную 600-футовую скалолазную стену в швейцарских Альпах, чтобы выйти из зоны комфорта и почувствовать риск; участвует в тренировках южнокорейского спецназа, перенося удары током и перцовым баллончиком, чтобы противостоять своей долгой борьбе с хронической болью и изменить свою реакцию на нее — все для того, чтобы открыть для себя механизмы, которые мы можем использовать сегодня, чтобы и дальше жить более здоровой и счастливой жизнью.



Первый эпизод "Limitless: Live Better Now«, получивший название »Brain Power", ставит перед Хемсвортом незавидную задачу — за два месяца научиться играть на барабанах, чтобы выступить вживую с Шираном.



О том, как ему удалось научить Хемсворта играть на барабанах, Ben сказал:



«Да, это было очень весело. Я дружу с Крисом уже лет семь-восемь. Мы познакомились благодаря общему другу, когда он переехал в Байрон, и с тех пор мы приятели. Поэтому, когда Эд Ширан предложил ему научиться играть на барабанах для «Limitless», я был очевидным выбором, потому что, наверное, я его единственный друг, который профессионально играет на барабанах. Так что он позвонил мне и спросил, не помогу ли я. Изначально я собирался просто помочь ему за кулисами. Но, как оказалось, они снимали наши сессии и захотели, чтобы мы стали частью эпизода».



На вопрос о том, хорош ли Хемсворт и есть ли у него «задатки» барабанщика, он ответил:



«Нет. Хотя мне придется уточнить этот ответ. Когда он впервые пришел ко мне, он был очень плох... Я испытываю к нему большое уважение, потому что вся идея эпизода заключалась в том, чтобы он нашел что-то, в чем он не талантлив, что было довольно сложно, потому что он очень талантлив во многих областях, и погрузился в то, что ему кажется некомфортным. Никто в мире не может быть хорош во всем, даже Крис Хемсворт, поэтому он нашел то, в чем он не силен, а именно барабаны. Он был полным профаном. У него не было ни малейшего представления об этом. У него не было чувства ритма. Но в этом и заключался вызов, и именно это делает эпизод забавным... У него отличное телосложение. Ему просто не хватало координации и ритма, но в конце концов он справился».



Вместе с Хемсвортом в этом преображающем путешествии в "Limitless: Live Better Now" вновь выступит доктор Би Джей Миллер, известный врач паллиативной медицины, а также мощный состав вдохновляющих экспертов, среди которых когнитивист доктор Майя Шанкар, Гордон, нейробиолог и профессор Эбигейл Марш, соло-альпинист и вингсьютер Стеф Дэвис, бывшие военные Южной Кореи, боец ММА Ким Дон Хен, легенда фристайл-мотокросса Робби Мэддисон и другие. Вместе они предлагают свежий взгляд на то, как мы можем построить более крепкие духом, телом и связями отношения.







