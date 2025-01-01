Arts
9 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления RISE AGAINST

26 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления RISE AGAINST

15 июн 2025 : 		 Альбом RISE AGAINST был готов уже год назад

29 май 2025 : 		 Новое видео RISE AGAINST

7 апр 2025 : 		 Новая песня RISE AGAINST

13 мар 2025 : 		 Новое видео RISE AGAINST

3 мар 2025 : 		 Вокалист RISE AGAINST: «Мы наблюдаем подъем радикальной идеологии правого крыла»

23 фев 2025 : 		 Вокалист RISE AGAINST: «Трамп — это ужас ужасный!»

19 фев 2025 : 		 Вокалист RISE AGAINST о новом материале

24 янв 2025 : 		 Новая песня RISE AGAINST

29 июн 2022 : 		 RISE AGAINST — об абортах

13 июн 2022 : 		 RISE AGAINST выпустили новый ЕР

9 апр 2022 : 		 Новое видео RISE AGAINST

6 ноя 2021 : 		 Новое видео RISE AGAINST

22 окт 2021 : 		 Концертный трек от RISE AGAINST

2 июн 2021 : 		 Новое видео RISE AGAINST

24 май 2021 : 		 Новое видео RISE AGAINST

9 апр 2021 : 		 RISE AGAINST исполнили новый трек

20 мар 2021 : 		 Новое видео RISE AGAINST

24 фев 2021 : 		 Ремикс HEALTH на RISE AGAINST

19 сен 2020 : 		 Анимированное видео RISE AGAINST

14 сен 2020 : 		 Новая песня RISE AGAINST попала в саундтрек

17 июл 2020 : 		 RISE AGAINST выпустили расширенную версию альбома The Black Market

6 ноя 2014 : 		 Новое видео RISE AGAINST

24 июл 2014 : 		 Новое видео RISE AGAINST

16 июл 2014 : 		 RISE AGAINST исполнили кавер-версию GUNS N'ROSES
Профессиональное видео полного выступления RISE AGAINST



Профессиональное видео полного выступления RISE AGAINST в рамках Vans Warped Tour, доступно для просмотра ниже:

Re-Education (Through Labor)
Under the Knife
Give It All
Help Is on the Way
I Want It All
The Good Left Undone
Prayer of the Refugee
Swing Life Away
Nod
Satellite
Ready to Fall
Make It Stop (September's Children)
Savior



