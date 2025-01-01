Профессиональное видео полного выступления RISE AGAINST
Профессиональное видео полного выступления RISE AGAINST в рамках Vans Warped Tour, доступно для просмотра ниже:
Re-Education (Through Labor)
Under the Knife
Give It All
Help Is on the Way
I Want It All
The Good Left Undone
Prayer of the Refugee
Swing Life Away
Nod
Satellite
Ready to Fall
Make It Stop (September's Children)
Savior
