Новости
Ozzy Osbourne

9 авг 2025 : 		 ROBERT TRUJILLO о похоронах Оззи

8 авг 2025 : 		 SHARON OSBOURNE отрицает, что прощальное шоу Оззи собрало 190 миллионов

8 авг 2025 : 		 Байопик о Шарон и Оззи в работе

7 авг 2025 : 		 Фото захоронения Оззи Осборна

6 авг 2025 : 		 JACK OSBOURNE о папе

6 авг 2025 : 		 Официальная причина смерти Оззи Осборна

5 авг 2025 : 		 GENE SIMMONS вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 TED NUGENT вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 Организаторы Wacken Open Air устроили шоу дронов в честь Оззи

3 авг 2025 : 		 VINNY APPICE вспоминает Оззи

3 авг 2025 : 		 DON DOKKEN вспоминает Оззи

2 авг 2025 : 		 IAN MUNSICK почтил память Оззи

1 авг 2025 : 		 Вокалист DEF LEPPARD вспоминает Оззи

1 авг 2025 : 		 RITCHIE BLACKMORE о смерти Оззи

1 авг 2025 : 		 OASIS почтили память Оззи

1 авг 2025 : 		 Оззи Осборн был похоронен на территории своего особняка

31 июл 2025 : 		 Alex Skolnick почтил память Оззи

31 июл 2025 : 		 DEVIN TOWNSEND почтил память Оззи

30 июл 2025 : 		 Сенатор от Пенсильвании почтил память Оззи

30 июл 2025 : 		 Robyn Adele Anderson исполнила хит Оззи

29 июл 2025 : 		 Поминальная процессия по Оззи пройдет в среду

29 июл 2025 : 		 CELINE DION почтила память Оззи

28 июл 2025 : 		 TONY IOMMI о смерти Оззи: «Я будто потерял брата»

28 июл 2025 : 		 GEEZER BUTLER: «Никто не думал, что через две недели он уйдет»

28 июл 2025 : 		 YUNGBLUD обещает исполнять песню BLACK SABBATH на каждом концерте

28 июл 2025 : 		 Фанаты устроили мемориал в память об Оззи
ROBERT TRUJILLO о похоронах Оззи



ROBERT TRUJILLO в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о похоронах Оззи Осборна:

«Там была небольшая группа людей, но это было очень, очень красиво. И в завершении, некоторые речи были... Я имею в виду, что это было очень грустно, но в то же время некоторые речи были — как вы можете себе представить — довольно веселыми. И было много слез. Участники SABBATH много говорили, Geezer сначала разрыдался. Ему было трудно говорить, но потом он поднялся и произнес потрясающую хвалебную речь.

Дождь шел с самого начала службы, около часа - я не знаю - более часа до этого. А потом, по мере того как служба продвигалась, погода менялась и происходили разные изменения. Когда Келли [Осборн, дочь Оззи и Шэрон] пела, ее слова разлетелись — ветер разнес ее слова. Было похоже, что Оззи веселился вместе с ней. А когда заговорил Geezer, заговорил по-настоящему, выглянуло солнце. Я не шучу. Солнце действительно вышло, и с этого момента все было прекрасно — невероятно волшебный момент.

И опять же, это грустно, но в то же время люди делились с нами своими историями. И вдруг раздался смех, и »я помню это«, »я помню то". Было множество историй. Я к тому, что мы могли бы вечно разговаривать озвучивая все рассказанное. И у меня возникло ощущение завершенности. Я рад, что мы поехали — моя жена Хлоя и я — и разделили это и смогли провести этот момент с семьей и всеми остальными. Все было очень красиво. И снова искренние слова от стольких людей и своего рода воссоединение с разными музыкантами, участниками группы, членами команды, и все такое...»




просмотров: 329

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
