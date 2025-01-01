сегодня



ROBERT TRUJILLO о похоронах Оззи



ROBERT TRUJILLO в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о похоронах Оззи Осборна:



«Там была небольшая группа людей, но это было очень, очень красиво. И в завершении, некоторые речи были... Я имею в виду, что это было очень грустно, но в то же время некоторые речи были — как вы можете себе представить — довольно веселыми. И было много слез. Участники SABBATH много говорили, Geezer сначала разрыдался. Ему было трудно говорить, но потом он поднялся и произнес потрясающую хвалебную речь.



Дождь шел с самого начала службы, около часа - я не знаю - более часа до этого. А потом, по мере того как служба продвигалась, погода менялась и происходили разные изменения. Когда Келли [Осборн, дочь Оззи и Шэрон] пела, ее слова разлетелись — ветер разнес ее слова. Было похоже, что Оззи веселился вместе с ней. А когда заговорил Geezer, заговорил по-настоящему, выглянуло солнце. Я не шучу. Солнце действительно вышло, и с этого момента все было прекрасно — невероятно волшебный момент.



И опять же, это грустно, но в то же время люди делились с нами своими историями. И вдруг раздался смех, и »я помню это«, »я помню то". Было множество историй. Я к тому, что мы могли бы вечно разговаривать озвучивая все рассказанное. И у меня возникло ощущение завершенности. Я рад, что мы поехали — моя жена Хлоя и я — и разделили это и смогли провести этот момент с семьей и всеми остальными. Все было очень красиво. И снова искренние слова от стольких людей и своего рода воссоединение с разными музыкантами, участниками группы, членами команды, и все такое...»







