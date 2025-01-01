сегодня



TOM KEIFER собирает идеи



TOM KEIFER в интервью радиостанции WRIF ответил на вопрос, работает ли он над новым материалом:



«Ну, все происходит примерно так, как всегда. Идеи песен витают в воздухе, и как только у вас накапливается такая коллекция, что кажется, будто это альбом, вы приступаете к работе и начинаете записывать. Так что [я] все еще нахожусь в процессе сбора идей, вынашивания идей песен и прочего. Все начинается с песен».



На вопрос о том, насколько велика сейчас «куча» идей для песен, Tom ответил:



«Не знаю. Иногда она больше, чем ты думаешь, и тогда ты понимаешь: «Вау, пора записывать альбом». Так что я не знаю. У меня есть мелочи, которые я напеваю в голосовые заметки, и небольшие тексты, которые я записываю. Я не знаю. Все идет к завершению. Получается. [Есть] всевозможные идеи, а потом ты смотришь на них и думаешь: «Какие идеи самые лучшие?». А потом начинаешь их доводить до конца, если в них есть толк»







