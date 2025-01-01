Arts
Новости
9 авг 2025 : 		 TOM KEIFER собирает идеи

2 авг 2025 : 		 TOM KEIFER вспоминает Оззи

28 авг 2024 : 		 TOM KEIFER: «Музыка витает в воздухе»

12 июл 2024 : 		 Новое видео группы TOM KEIFER's #KEIFERBAND

14 мар 2024 : 		 TOM KEIFER: «В какой-то момент выйдет новый альбом»

1 мар 2024 : 		 TOM KEIFER о планах на новую музыку

23 авг 2023 : 		 Видео с выступления #KEIFERBAND

4 июл 2023 : 		 TOM KEIFER: «Гастроли поменялись не сильно»

30 июн 2023 : 		 TOM KEIFER: «Нового ничего не записывал»

23 июн 2023 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

3 май 2023 : 		 Новое видео TOM KEIFER

1 фев 2023 : 		 Новое видео TOM KEIFER

23 авг 2022 : 		 TOM KEIFER исполняет материал CINDERELLA

4 июл 2022 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

20 июн 2022 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

21 май 2022 : 		 Первое за более чем два года выступления TOM KEIFER

5 дек 2020 : 		 Видео с текстом от TOM KEIFER

15 сен 2020 : 		 TOM KEIFER представил новое видео

23 апр 2020 : 		 Обучающее видео от TOM KEIFER

30 мар 2020 : 		 TOM KEIFER выпустил «антикоронавирусную» версию видео

29 янв 2020 : 		 Новое видео TOM KEIFER

23 окт 2019 : 		 Новое видео TOM KEIFER

26 сен 2019 : 		 Успехи в чартах нового альбома TOM KEIFER

23 сен 2019 : 		 TOM KEIFER не заинтересован в возвращении к неизданным демо CINDERELLA в рамках своей сольной группы

16 сен 2019 : 		 Новое видео TOM KEIFER

6 сен 2019 : 		 Видео с текстом от TOM KEIFER
TOM KEIFER собирает идеи



TOM KEIFER в интервью радиостанции WRIF ответил на вопрос, работает ли он над новым материалом:

«Ну, все происходит примерно так, как всегда. Идеи песен витают в воздухе, и как только у вас накапливается такая коллекция, что кажется, будто это альбом, вы приступаете к работе и начинаете записывать. Так что [я] все еще нахожусь в процессе сбора идей, вынашивания идей песен и прочего. Все начинается с песен».

На вопрос о том, насколько велика сейчас «куча» идей для песен, Tom ответил:

«Не знаю. Иногда она больше, чем ты думаешь, и тогда ты понимаешь: «Вау, пора записывать альбом». Так что я не знаю. У меня есть мелочи, которые я напеваю в голосовые заметки, и небольшие тексты, которые я записываю. Я не знаю. Все идет к завершению. Получается. [Есть] всевозможные идеи, а потом ты смотришь на них и думаешь: «Какие идеи самые лучшие?». А потом начинаешь их доводить до конца, если в них есть толк»




просмотров: 131

